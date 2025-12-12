HLV Sjafri đau đớn xin lỗi U.23 Indonesia phải về nước sớm, báo Malaysia bình luận bất ngờ

HLV Indra Sjafri nhận hoàn toàn trách nhiệm và xin lỗi vì U.23 Indonesia bị loại sớm

Ở trận đấu cuối cùng bảng C SEA Games 33 (diễn ra tối 12.12), U.23 Indonesia đánh bại U.23 Myanmar 3-1. Đội tuyển trẻ xứ vạn đảo có 3 điểm cùng hiệu số +1, xếp thứ 2 bảng C. Dù vậy, U.23 Indonesia cũng bị loại vì chỉ xếp thứ 2 trong cuộc đua của các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (U.23 Malaysia có cùng 3 điểm và hiệu số +1 với U.23 Indonesia nhưng đi tiếp nhờ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng). Với kết quả này, U.23 Indonesia cũng chính thức trở thành cựu vương của môn bóng đá nam SEA Games.

HLV Indra Sjafri bày tỏ: “U.23 Indonesia không thể giành vé đi tiếp. Đây là kết quả đau đớn không chỉ cho cá nhân tôi mà còn cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Nhưng về mặt kỹ thuật, tôi là người chịu trách nhiệm chính. Tôi cũng sẽ không biện hộ và sẵn sàng chịu mọi sự chỉ trích”.

HLV Indra Sjafri hứng chịu nhiều chỉ trích vì U.23 Indonesia bị loại sớm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Truyền thông Indonesia đánh giá, việc U.23 Indonesia bị loại sớm cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của HLV Indra Sjafri. Dự kiến, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ có cuộc họp, đánh giá lại hiệu suất của đội U.23 nước này trong ngày mai (13.12) và ông Indra Sjafri hoàn toàn có thể bị sa thải.

Khi được hỏi về tương lai của mình, ông Indra Sjafri đã từ chối trả lời. Thay vào đó, HLV 62 tuổi nhấn mạnh: "SEA Games 33 rõ ràng là giải đấu mà U.23 Indonesia có điểm rơi phong độ không tốt, có màn thể hiện hoàn toàn thất vọng. Toàn đội rất buồn sau kết quả này. Giờ đây, điều tôi và ban huấn luyện cần làm là ổn định tâm lý cho tất cả các cầu thủ. Tôi xin lỗi tất cả người dân Indonesia và về mặt kỹ thuật, tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là trách nhiệm của tôi”.

U.23 Indonesia bị loại vì ghi ít hơn U.23 Malaysia 1 bàn thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK BOLA TIMES

Việc U.23 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng, trở thành cựu vương SEA Games khiến CĐV nước này bức xúc. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội như X, Facebook hay Instagram, CĐV Indonesia liên tục chỉ trích màn trình diễn của đội U.23 Indonesia cũng như HLV Indra Sjafri.

Trên trang X, bình luận viên nổi tiếng của Indonesia là Bung Hadi chỉ trích: “Năm 2024, U.23 Indonesia đã nằm trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Á. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, chúng ta đã không thể dự VCK châu Á. Tệ hơn, U.23 Indonesia còn không giành được chức vô địch U.23 Đông Nam Á và giờ còn bị loại sớm ở SEA Games 33. Đối với tôi, đây là một điều tồi tệ”.

"U.23 Malaysia vỡ òa vì được U.23 Indonesia ưu ái"

Trái ngược với những nỗi buồn của U.23 Indonesia, các cầu thủ U.23 Malaysia tỏ ra phấn khích khi có vé vào bán kết. Kênh Astro Arena bình luận: “Khi trận đấu giữa U.23 Indonesia và U.23 Myanmar bắt đầu, HLV Nafuzi Zain cùng đội U.23 Malaysia đã hồi hộp, chờ từng giây phút. Đến những phút bù giờ hiệp 2, thời điểm U.23 Indonesia dẫn U.23 Myanmar 3-1, U.23 Malaysia gần như chết lặng. Nhưng rồi cảm xúc vỡ òa khi đúng phút 90+6, trận đấu đã kết thúc. U.23 Malaysia vui sướng khi mình là những người đã có mặt ở vòng bán kết”.

Trang Metro nhận xét: “U.23 Malaysia và HLV Nafuzi Zain dẫn dắt có thể thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đôi chút sau khi chính thức giành vé vào bán kết SEA Games 33 tại Thái Lan. U.23 Malaysia là đội thứ 2 có thành tích tốt nhất, qua đó giành một suất trong tốp 4 sau khi U.23 Indonesia “ưu ái” cho chúng ta, chỉ ghi được 3 bàn vào lưới U.23 Myanmar”.

Trong khi đó, trang SBWTF bày tỏ: “U.23 Indonesia bước vào trận gặp U.23 Myanmar với sự tự tin lớn. Họ có đội hình chất lượng, đồng đều ở cả 3 tuyến. Nếu chơi đúng phong độ, 3 điểm là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay U.23 Indonesia. Tuy nhiên, U.23 Indonesia đã quên một điều rằng trong bóng đá bạn đá hay thôi vẫn chưa đủ, mà vẫn cần sự may mắn. Hôm nay, U.23 Malaysia là những người may mắn hơn và đã có vé vào bán kết. U.23 Indonesia cũng có 3 điểm như U.23 Malaysia nhưng số bàn thắng của họ không đủ để ngăn cản đội trẻ của “Mãnh hổ” đi tiếp. Dù sao đi nữa, hy vọng HLV Nafuzi Zain sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm trong trận đấu với U.23 Việt Nam, và U.23 Malaysia phải thận trọng hơn vì đối thủ tiếp theo ở bán kết là chủ nhà Thái Lan”.



