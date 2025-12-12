Báo Indonesia đau xót: 'Thật bi thương cho cầu thủ khi mất vé bán kết vào tay U.23 Malaysia'

Trận thua sốc 0-1 trước U.23 Philippines trận ra quân đã khiến U.23 Indonesia rơi vào thế khó. Đội bóng của HLV Indra Sjafri chưa có điểm số nào và chỉ còn hy vọng vào bán kết với vị trí thứ 2 xuất sắc nhất. Nhưng để làm được điều đó, U.23 Indonesia phải đánh bại U.23 Myanmar với cách biệt 3 bàn ở trận đấu vào tối 12.12. Dù vậy, sau 90 phút, U.23 Indonesia đã không thể hoàn thành mục tiêu này khi chỉ có thể đánh bại U.23 Myanmar 3-1. U.23 Indonesia có 3 điểm nhưng chỉ xếp thứ 2 trong danh sách các đội thứ 2 có thành tích tốt nhất, chính thức trở thành cựu vương.

Hai bàn thắng ở những phút cuối của Jens Raven không thể giúp U.23 Indonesia đi tiếp ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"U.23 Indonesia bị loại thật bi thương"

Khi trận đấu trên sân Chiang Mai khép lại, CNN Indonesia bình luận: “So với trận thi đấu thất vọng trước Philippines, HLV Indra Sjafri đã thực hiện đến 5 sự thay đổi trong đội hình trận gặp Myanmar. Vị HLV 62 tuổi cũng thay đổi chiến thuật, chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang sơ đồ 4-3-3. Ý định của ông rất rõ ràng: HLV Indra muốn đội tuyển U.23 Indonesia chơi tấn công và áp đảo đối thủ ngay từ phút đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta đã bẽ bàng chỉ sau hiệp 1, vì thực tế U.23 Indonesia không quá mạnh để đè nén U.23 Myanmar. Hàng công chúng ta dù có những cầu thủ chất lượng nhưng bế tắc, không có nhiều phương án để tiếp cận khung thành U.23 Myanmar. Bên cạnh việc dễ dàng để mất bóng, đội trẻ “Garuda” còn gặp khó khăn trong việc đối phó với lối chơi tấn công mạnh mẽ của Myanmar. Thậm chí, sự hớ hênh của U.23 Indonesia còn bị U.23 Myanmar tận dụng triệt để và dẫn trước.

Phải rất may mắn, U.23 Indonesia mới gỡ hòa. Hiệp 2 vẫn là những sự bế tắc và phải chờ đến khi U.23 Myanmar xuống sức, U.23 Indonesia mới có thắng lợi 3-1. Nhưng thật đau đớn, U.23 Indonesia vẫn không thể có mặt ở bán kết vì thua kém U.23 Malaysia chỉ số phụ”.

“U.23 Malaysia đi tiếp vì ghi nhiều hơn U.23 Indonesia 1 bàn thắng. Đây là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch bị loại sớm sau 15 năm, kể từ SEA Games 2009. Một kết thúc đau đớn của nhà vô địch SEA Games, nhất là khi U.23 Indonesia đã đầu tư rất nhiều cho giải đấu năm nay”, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Trong khi đó, tờ Bola Times đã dùng bài viết có tiêu đề “Thật bi thương! Đội tuyển U.23 Indonesia giành chiến thắng nhưng vẫn rơi nước mắt, Malaysia tiến vào bán kết SEA Games 2025” để nói về hành trình của U.23 Indonesia tại giải đấu năm nay.

Tờ báo của Indonesia nhận xét: “Tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ đội U.23 Indonesia đã gục ngã trong đau đớn. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Indra Sjafri cùng các cộng sự cũng thẫn thờ, không thể chấp nhận kết cục như thế này. U.23 Indonesia đã nỗ lực đến những giây phút cuối cùng nhưng vẫn ra về sớm với việc kém U.23 Malaysia chỉ 1 bàn thắng. Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đau lòng hơn là khi Jens Raven bật khóc và nhìn xuống với vẻ yếu ớt. Anh ấy trông rất xúc động sau khi ghi được hai bàn thắng nhưng vẫn không thể dẫn dắt U.23 Indonesia vào bán kết. Anh bật khóc nức nở và được cầu thủ U.23 Myanmar an ủi”.

U.23 Indonesia chính thức trở thành cựu vương SEA Games 33 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK BOLA TIMES

Bola Times cũng bất ngờ nhắc đến trọng tài chính của trận đấu: “Khi trận đấu bước sang phút 90+6, cơ hội cuối cùng mà đội tuyển U.23 Indonesia có thể tận dụng đã không thể được tiếp tục vì trọng tài quyết định thổi còi kết thúc trận đấu. Vào thời điểm này, các cầu thủ đội tuyển U.23 Indonesia đã phản đối kịch liệt với trọng tài. Tiền vệ Zanadin Fariz của “Garuda” thậm chí còn bị thẻ đỏ”.

Sau những chỉ trích hướng về trọng tài, Bola Times cũng chỉ ra 4 nguyên nhân chính khiến U.23 Indonesia trở thành cựu vương: “Thứ nhất, U.23 Indonesia tỏ ra quá chậm chạp khi bắt đầu cả 2 trận đấu. Hàng công chúng ta chơi bế tắc và gần như không có phương án nào khi hàng thủ đối phương chơi kỷ luật. Thứ 2, U.23 Indonesia thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, dẫn đến lãng phí bóng. Thứ 3, U.23 Indonesia quá thiếu bình tĩnh trong việc phối hợp, đặc biệt khi bị dẫn trước. Cuối cùng, ông Indra Sjafri đã đọc trận đấu không tốt và những sự thay đổi người của U.23 Indonesia tỏ ra không hề hiệu quả”.