Vượt thử thách mang tên Thái Lan, võ sĩ Việt Nam trở lại đỉnh cao khu vực

Trong bản đồ taekwondo Đông Nam Á, Thái Lan luôn được xem là "anh cả" với lực lượng VĐV hùng hậu và có trình độ chuyên môn rất cao. Việc phải thi đấu SEA Games 33 ngay trên đất Thái được xem là một thử thách tâm lý cực lớn đối với bất kỳ võ sĩ nào. VĐV Việt Nam Bạc Thị Khiêm cũng cảm thấy như thế, nhưng khó khăn còn lớn hơn khi cô bước vào giải đấu với sự thay đổi về hạng cân thi đấu.

Sau khi giành chiến thắng ở trận chung kết, nhà vô địch SEA Games thẳng thắn thừa nhận: "Giải đấu lần này có sự thay đổi nhẹ về hạng cân, nên tôi cảm thấy khó khăn hơn mọi năm. Hơn nữa, thi đấu trên nước Thái Lan, mình không thể biết trước đối thủ của chủ nhà là ai và họ sẽ thi đấu như thế nào. Điều đó khiến tôi thực sự rất lo lắng".

Ở bán kết nội dung đối kháng dưới 73 kg nữ, Bạc Thị Khiêm thắng nghẹt thở 2-0 (10/9, 6/5) trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ là áp lực chuyên môn, việc phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt, ăn uống không hợp khẩu vị tại nước bạn cũng đòi hỏi nữ võ sĩ quê Sơn La phải nỗ lực gấp đôi để duy trì thể lực tốt nhất.

Bước ngoặt ở bán kết

Hành trình tìm lại tấm HCV của Bạc Thị Khiêm thực chất đã được định đoạt ở trận bán kết - nơi võ sĩ Việt Nam đụng độ với niềm hy vọng của nước chủ nhà . Đây được giới chuyên môn đánh giá là trận "chung kết sớm" của nội dung đối kháng hạng cân dưới 73 kg nữ.

Nhớ lại khoảnh khắc nghẹt thở này, Bạc Thị Khiêm cho biết: "Trận bán kết gặp võ sĩ Thái Lan là trận đấu tôi cảm thấy căng thẳng nhất. Đây là lần đầu tiên tôi chạm trán đối thủ này, chưa hề biết lối đánh hay cách di chuyển của bạn ấy ra sao. Vì Thái Lan rất mạnh về taekwondo, nên tâm lý của tôi lúc đó khá áp lực".

Bạc Thị Khiêm hiện sở hữu 3 tấm HCV SEA Games ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, bản lĩnh của cô gái Sơn La đã được thể hiện. Bằng sự tập trung cao độ và tuân thủ đấu pháp, Khiêm đã xuất sắc "hóa giải" được võ sĩ Thái Lan. Chiến thắng này không chỉ đưa cô vào chung kết mà còn giúp cô lấy lại sự tự tin trước trận chung kết.

Khi "ngọn núi" lớn nhất đã bị chinh phục, trận chung kết gặp Delo (Philippines) trở nên dễ thở hơn nhiều đối với đại diện Việt Nam. "Với đối thủ Philippines, tôi đã từng thi đấu và cọ xát nhiều nên khá hiểu lối đánh. Dù bạn ấy có tiến bộ về thể lực, nhưng tôi hoàn toàn tự tin mình có thể chiến thắng", Khiêm khẳng định.

Bạc Thị Khiêm ăn mừng khi giành HCV SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Với tâm lý hưng phấn, Bạc Thị Khiêm chủ động tấn công áp đảo, giành chiến thắng thuyết phục 2-0 để lần thứ 3 bước lên bục cao nhất tại đấu trường SEA Games, sau khi lỡ hẹn đáng tiếc ở kỳ đại hội lần trước (năm 2023 tại Campuchia).

Đánh giá về màn trình diễn của học trò, HLV trưởng Vũ Anh Tuấn cho biết: "Khiêm là người dân tộc Thái ở Sơn La, nên thực sự mà nói em rất chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Trong khi tập luyện và thi đấu, em tuân thủ rất tốt sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Thành tích này là phần thưởng xứng đáng với sự cố gắng của Khiêm".