Thể thao SEA Games 33

Khoảnh khắc tuyệt đẹp sau khi Philippines khiếu nại thành công, Việt Nam không được vàng: Cái ôm ấm áp!

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
11/12/2025 20:55 GMT+7

Chiều 11.12, chung kết nhảy chống nữ môn thể dục dụng cụ chứng kiến màn đổi chủ huy chương vào phút chót. Tuy nhiên, đọng lại sau tất cả là cái ôm ấm áp giữa VĐV Việt Nam và Philippines.

Chiều 11.12, chung kết nội dung nhảy chống nữ môn thể dục dụng cụ (TDDC) SEA Games 33 diễn ra với sự căng thẳng tột độ. Nguyễn Thị Quỳnh Như của Việt Nam bước vào bài thi với sự tự tin và thực hiện các động tác tiếp đất khá tốt. Khi bảng điểm điện tử hiện lên, Quỳnh Như dẫn đầu danh sách các VĐV đã tranh tài. Dù vậy, tấm HCV cuối cùng đã không thuộc về VĐV Việt Nam.

Kịch tính xảy ra phút chót, khi ban huấn luyện đội tuyển TDDC Philippines nộp đơn khiếu nại về điểm số của VĐV Finnegan Aleah – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Quỳnh Như. Khoảng thời gian chờ đợi tổ trọng tài "mổ băng" và hội ý kéo dài, khiến ban huấn luyện đội tuyển TDDC và cả Quỳnh Như phải hồi hộp.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp sau khi Philippines khiếu nại thành công, Việt Nam không được vàng: Cái ôm ấm áp! - Ảnh 1.

Quỳnh Như ngấn lệ sau khi biết mình không đoạt HCV

ẢNH: N.T

Sau thời gian chờ đợi, phán quyết cuối cùng được đưa ra là điểm số của Finnegan Aleah được công nhận cao hơn mức chấm ban đầu. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc VĐV Philippines vươn lên giành HCV chung cuộc, còn Quỳnh Như đoạt HCB.

Giây phút biết kết quả, Quỳnh Như không kìm nén được cảm xúc. Hình ảnh của nữ VĐV tại nhà thi đấu khi ấy khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Cô gái nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe. Quỳnh Như dùng khăn giấy chấm nước mắt, ánh nhìn xa xăm chất chứa nỗi buồn của sự tiếc nuối.

Thế nhưng, cũng trong khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của thể thao chân chính đã "lên tiếng".

Khoảnh khắc tuyệt đẹp sau khi Philippines khiếu nại thành công, Việt Nam không được vàng: Cái ôm ấm áp! - Ảnh 2.
Khoảnh khắc tuyệt đẹp sau khi Philippines khiếu nại thành công, Việt Nam không được vàng: Cái ôm ấm áp! - Ảnh 3.
Khoảnh khắc tuyệt đẹp sau khi Philippines khiếu nại thành công, Việt Nam không được vàng: Cái ôm ấm áp! - Ảnh 4.

Finnegan Aleah vội vã chạy đến tìm Quỳnh Như để động viên và cả hai trao nhau cái ôm đầy ấm áp

ẢNH: N.T

Finnegan Aleah, người vừa khiếu nại thành công và giành lại tấm HCV từ tay Quỳnh Như, đã có một hành động đẹp. Ngay khi có kết quả, thay vì mải mê ăn mừng chiến thắng, cô gái Philippines đã vội chạy đến khu vực của đội tuyển TDDC Việt Nam để... tìm gặp Quỳnh Như.

Aleah tiến đến nắm tay, ân cần trò chuyện và dành cho Quỳnh Như một cái ôm thật chặt, thật thắm thiết. Có thể nói, đó là cái ôm của sự thấu hiểu, sẻ chia giữa những người cùng khổ luyện và có cùng khát khao chinh phục đỉnh cao khu vực.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp sau khi Philippines khiếu nại thành công, Việt Nam không được vàng: Cái ôm ấm áp! - Ảnh 5.

Finnegan Aleah (giữa) và Quỳnh Như (bìa trái) trên bục nhận huy chương

ẢNH: N.T

Khoảnh khắc hai VĐV ôm lấy nhau thật chặt là minh chứng cho một điều rằng, thể thao đôi khi không chỉ là thắng thua, không chỉ là những tấm huy chương. Hơn tất cả, đó là tinh thần fair play, là sự tôn trọng dành cho nhau.

Bên cạnh những khoảnh khắc các VĐV đoạt HCV, thì hình ảnh cái ôm mà Finnegan Aleah dành cho Quỳnh Như có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong nhà thi đấu ngày hôm ấy.

