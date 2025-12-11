Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

VĐV Việt Nam giành 3 HCV SEA Games tiết lộ sự trùng hợp đặc biệt

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
11/12/2025 19:31 GMT+7

Chiều 11.12, ngay sau khi giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, Đặng Ngọc Xuân Thiện đã vui vẻ chia sẻ về sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin liên quan đến một con số gắn liền với thành tích của mình.

Chiều 11.12, Đặng Ngọc Xuân Thiện đã bước lên bục cao nhất để nhận tấm HCV SEA Games danh giá ở nội dung ngựa tay quay môn thể dụng dụng cụ. Nhưng sau phút giây vỡ òa chiến thắng, thay vì chỉ nói về chuyên môn, chàng trai sinh năm 2002 đã khiến phóng viên bật cười thích thú khi "khoe" một phát hiện thú vị về sự trùng hợp đặc biệt tại giải đấu năm nay.

Mặc xong chiếc áo khoác, Xuân Thiện hào hứng chia sẻ về điều mà chính bản thân VĐV này cũng thấy khó tin: "Em năm nay 23 tuổi. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 em tham dự, cũng là SEA Games lần thứ 33. Em đoạt 3 HCV liên tiếp, và số thứ tự thi đấu của em là 102, cộng lại cũng thành 3 nút".

VĐV Việt Nam giành 3 HCV SEA Games tiết lộ sự trùng hợp đặc biệt- Ảnh 1.

Bài thi của Xuân Thiện đạt số điểm bỏ xa các đối thủ

ẢNH: N.T

Dường như mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa tại đất Thái đều xoay quanh con số 3, mang lại may mắn cho Đặng Ngọc Xuân Thiện.

Tất nhiên, may mắn chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện. Để biến sự trùng hợp đó trở nên đặc biệt, Xuân Thiện đã trải qua những ngày tháng tập luyện chăm chỉ và thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trên sàn đấu. Bài thi chung kết của anh có độ khó khá cao, kỹ thuật mượt mà và tiếp đất vững chãi, mang về số điểm 14,367 và bỏ xa các đối thủ bám đuổi.

VĐV Việt Nam giành 3 HCV SEA Games tiết lộ sự trùng hợp đặc biệt- Ảnh 2.

Xuân Thiện đặt mục tiêu chinh phục kỳ ASIAD sắp tới

ẢNH: N.T

Nói về cú "hat-trick" vàng này (vô địch liên tiếp tại SEA Games 31, 32 và 33), Xuân Thiện thừa nhận hành trình bảo vệ tấm huy chương cao nhất chưa bao giờ là dễ dàng. Song, nỗ lực không ngừng nghỉ, sự động viên của gia đình và ban huấn luyện đã trở thành động lực lớn lao để Xuân Thiện có được thành tích xứng đáng như hôm nay.

Đồng thời, tấm HCV thứ 3 liên tiếp cũng khẳng định vị thế số 1 của Xuân Thiện ở nội dung ngựa tay quay của khu vực. "Em đã bỏ lỡ một kỳ ASIAD rồi. Nên ở kỳ ASIAD sắp tới, em hy vọng bản thân mình có thể bước lên bục nhận được tấm huy chương", nhà vô địch SEA Games bày tỏ.

VĐV Việt Nam giành 3 HCV SEA Games tiết lộ sự trùng hợp đặc biệt- Ảnh 3.

Xuân Thiện trên bục nhận HCV

ẢNH: N.T

 

