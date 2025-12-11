BTC SEA Games lại nhầm lẫn nghiêm trọng ở trận U.23 Việt Nam gặp Malaysia: Đó là…

SEA Games 33 rất nhiều sai sót

Sự cố nhầm lần này diễn ra trên sóng trực tiếp trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia, thuộc lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Cụ thể ở phút 68, HLV Kim Sang-sik thực hiện 3 sự thay đổi người. Sai sót lại xuất hiện, khi bên dưới là tên cầu thủ Việt Nam, những Công Phương, Xuân Bắc cũng đã đứng ở đường biên... nhưng ở trên thì lại hiển thị cờ và chữ Malaysia. Có thể nói, đây là sự cố đáng trách của BTC nói chung và đơn vị sản xuất sóng truyền hình nói riêng.

Nhầm lẫn khó hiểu trong trận đấu giữa U.23 Việt Nam và Malaysia ẢNH: CMH

Nói thêm rằng, sóng trực tiếp và cả đồ họa hiển thị đều do BTC SEA Games 33 sản xuất và cung cấp cho các đơn vị truyền hình bản quyền ở Việt Nam.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên BTC SEA Games 33 để xảy ra những sự cố nhầm lẫn về cờ của các nước. Thậm chí, lễ khai mạc đại hội khu vực còn mắc sai sót nghiêm trọng hơn, khi hiển thị bản đồ Việt Nam mà không có sự xuất hiện của 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Phú Quốc.

Ở trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào, hai đội phải hát Quốc ca không nhạc đệm vì sân Rajamangala hỏng âm thanh.



