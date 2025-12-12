Đá cao hiểm và chuẩn xác, võ sĩ Việt Nam giành HCV SEA Games đầy ấn tượng

Bước vào trận chung kết nội dung đối kháng hạng cân dưới 73 kg nữ gặp đối thủ Delo Laila (Philippines), võ sĩ Việt Nam Bạc Thị Khiêm đã có một trận đấu vô cùng mãn nhãn. Với lợi thế chiều cao 1,80 m, nữ võ sĩ quê Sơn La hoàn toàn kiểm soát trận đấu.

Bạc Thị Khiêm áp đảo ở chung kết

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này chính là những cú đá chân trái tầm cao cực kỳ hiểm hóc và chuẩn xác. Ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên, Khiêm đã khiến võ sĩ Philippines lúng túng khi liên tục tung ra những cú đá cao bằng chân trái để ghi điểm. Sự linh hoạt của đôi chân giúp cô giữ khoảng cách an toàn, đồng thời sẵn sàng trừng phạt đối thủ mỗi khi có sơ hở. Hiệp 1 kết thúc với chiến thắng 12/6 nghiêng về võ sĩ Việt Nam.

Bạc Thị Khiêm (trái) chiếm sự chủ động ở chung kết Ảnh: nhật thịnh

Đây là HCV thứ ba trong sự nghiệp của Khiêm Ảnh: nhật thịnh

Bạc Thị Khiêm mang về HCV thứ 3 cho taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33 Ảnh: nhật thịnh

Sang hiệp 2, Delo Laila nỗ lực tấn công nhằm gỡ hòa nhưng hoàn toàn bất lực trước khả năng phòng ngự phản công của Khiêm. Những cú đá chân trái của cô vừa mạnh mẽ, vừa chuẩn xác khiến đối thủ không thể áp sát. Với thắng lợi cách biệt 11/1 trong hiệp 2, Bạc Thị Khiêm chính thức ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0, mang về tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đây là tấm HCV SEA Games thứ 3 mà Bạc Thị Khiêm giành được qua các kỳ đại hội thể thao khu vực, đồng thời là HCV thứ 3 của taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33 tính đến lúc này.