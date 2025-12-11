Đánh bại Nguyễn Thùy Linh, thần đồng cầu lông Indonesia tiết lộ bí quyết: ‘Tôi đã bắt bài những cú bỏ nhỏ…’

Nguyễn Thùy Linh thua ngược đáng tiếc

Trưa 11.12, người hâm mộ cầu lông Việt Nam chứng kiến một kết quả không như ý khi tay vợt nữ số 1 quốc gia Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) để thua ngược với tỷ số 1-2 (21/16, 20/22, 14/21) trước đối thủ Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (hạng 82 thế giới) đến từ Indonesia.

Dù được đánh giá cao hơn và đã thể hiện bản lĩnh bằng việc lội ngược dòng ấn tượng để thắng ván 1, nhưng Thùy Linh lại liên tục gặp khó khăn trong các ván đấu tiếp theo. Kết quả này khiến tay vợt kỳ cựu của Việt Nam sớm dừng bước ở nội dung đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33.

Nguyễn Thùy Linh không thể chinh phục huy chương tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bí quyết chiến thắng là đánh bại nỗi sợ

Đối thủ của Thùy Linh, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi là một tài năng trẻ mới 19 tuổi. Đây là lần đầu tiên tay vợt này trình làng đấu trường SEA Games. Do đó, việc đánh bại một đối thủ mạnh như Thùy Linh được xem là bất ngờ lớn

Sau trận đấu, tay vợt trẻ người Indonesia đã có những chia sẻ về bí quyết chiến thắng và tâm lý khi đối đầu với đàn chị Nguyễn Thùy Linh. Pratiwi bày tỏ: "Tôi muốn cảm ơn cha mẹ, HLV, đội ngũ hỗ trợ, cũng như người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình. Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt tại SEA Games, và đây cũng là lần đầu tiên tôi đối đầu với Thùy Linh".

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi là thần đồng của cầu lông Indonesia ẢNH: CMH

Tiết lộ về trạng thái tâm lý, Pratiwi thừa nhận: "Thực ra tôi đã bước vào trận đấu này trong tình trạng căng thẳng về tâm lý, bởi vì tôi rất muốn giành chiến thắng. Tôi muốn chứng minh rằng bản thân có thể làm được. Dù đây là lần đầu tiên góp mặt ở SEA Games, nhưng tôi đã chứng minh rằng mình có thể thắng và tiến xa hơn nữa".

Nói về việc để đối thủ ghi một mạch 9 điểm và thua ngược ở ván đầu tiên, Pratiwi cho biết: "Trong hiệp 1, chiến thuật thi đấu của tôi đã đúng. Nhưng vì đã dẫn trước, nên tôi muốn tấn công liên tục. Bởi vì, tôi cảm thấy sợ rằng nếu mình kéo dài pha cầu với quá nhiều cú đánh cao, đối thủ sẽ bỏ nhỏ. Những cú đánh chéo sân từ cuối sân của Thùy Linh rất hiểm hóc và chính xác".

Theo thần đồng 19 người Indonesia, bước ngoặt mang về chiến thắng đến từ sự điều chỉnh chiến thuật của HLV sau ván đầu tiên: "Chính HLV đã nhắc nhở và đưa ra lời khuyên cho tôi trước khi bước vào ván 2. HLV động viên rằng: 'Không sao, cứ kéo dài pha cầu đi, em khỏe mà, đừng sợ". Và hóa ra, khi tôi kéo dài pha cầu ở ván 2 và ván 3, thì những cú bỏ nhỏ của Thùy Linh cũng đã bị bắt bài. Những gì tôi sợ thực ra nó không khó đến thế, chỉ là do suy nghĩ của tôi thôi".

Với chiến thắng này, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi đã chứng minh được tài năng, giành vé vào tứ kết đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33.