Thể thao SEA Games 33

Bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng, giành ngôi nhất bảng thuyết phục: Sắp đại chiến Thái Lan?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
12/12/2025 19:07 GMT+7

Tối 12.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trước đối thủ khó chịu nhất bảng là Indonesia. Tuy nhiên, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội vẫn giành chiến thắng thuyết phục.  

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung Trần Thị Thanh Thúy vào sân ngay từ đầu. Ông cũng sử dụng đội hình được cho là mạnh nhất trong trận đấu tranh ngôi nhất bảng B với đội tuyển Indonesia. 

Bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng, giành ngôi nhất bảng thuyết phục: Sắp đại chiến Thái Lan?- Ảnh 1.

Bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng, giành ngôi nhất bảng thuyết phục: Sắp đại chiến Thái Lan?- Ảnh 2.

Bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng, giành ngôi nhất bảng thuyết phục: Sắp đại chiến Thái Lan?- Ảnh 3.

Bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng, giành ngôi nhất bảng thuyết phục: Sắp đại chiến Thái Lan?- Ảnh 4.

Các cô gái Việt Nam khởi đầu không thuận lợi nhưng toàn đội đã ổn định lại đội hình và bứt tốc trong thời điểm quyết định, qua đó giành phần thắng ở set đấu đầu tiên với tỷ số 25-20. 

Khi tinh thần đang lên, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhập cuộc tự tin hơn trong hiệp 2, dù đội tuyển Indonesia kiên trì bám đuổi nhưng các tay đập của đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu ổn định để giành chiến thắng với điểm số 25-15. 

Tương tự hiệp thi đấu thứ 2, các học trò của ông Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục thi đấu bình tĩnh và đưa set thứ 3 kết thúc với điểm số 25-19, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Kết thúc vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được 3 chiến thắng và không thua một set đấu nào và đứng nhất bảng.

Nguyễn Tuấn Kiệt Indonesia Bóng chuyền Việt Nam
