Bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng, giành ngôi nhất bảng thuyết phục: Sắp đại chiến Thái Lan?

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung Trần Thị Thanh Thúy vào sân ngay từ đầu. Ông cũng sử dụng đội hình được cho là mạnh nhất trong trận đấu tranh ngôi nhất bảng B với đội tuyển Indonesia.

Các cô gái Việt Nam khởi đầu không thuận lợi nhưng toàn đội đã ổn định lại đội hình và bứt tốc trong thời điểm quyết định, qua đó giành phần thắng ở set đấu đầu tiên với tỷ số 25-20.

Khi tinh thần đang lên, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhập cuộc tự tin hơn trong hiệp 2, dù đội tuyển Indonesia kiên trì bám đuổi nhưng các tay đập của đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu ổn định để giành chiến thắng với điểm số 25-15.

Tương tự hiệp thi đấu thứ 2, các học trò của ông Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục thi đấu bình tĩnh và đưa set thứ 3 kết thúc với điểm số 25-19, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Kết thúc vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được 3 chiến thắng và không thua một set đấu nào và đứng nhất bảng.

