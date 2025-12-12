Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Phi Hoàng tiết lộ tin cực vui, U.23 Việt Nam rất khỏe sau trận thắng Malaysia: Nhưng…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
12/12/2025 18:01 GMT+7

Sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng để vào bán kết SEA Games 33, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng bất ngờ thừa nhận 1 điểm U.23 Việt Nam cần làm tốt hơn.

Phi Hoàng tiết lộ tin cực vui, U.23 Việt Nam rất khỏe sau trận thắng Malaysia: Nhưng…- Ảnh 1.

Phi Hoàng hứa U.23 Việt Nam sẽ trao đổi với nhau nhiều hơn để đánh bại U.23 Philippines

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam tự tin trước bán kết

Chiều 12.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập trên sân bóng thuộc Trường ĐH RBAC, nơi toàn đội chia làm 2 nhóm: người đá nhiều chạy nhẹ hồi phục còn nhóm ít đá sẽ tập.

Hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng chia sẻ sau trận đầu tiên đá chính và thắng U.23 Malaysia: "Toàn đội rất vui khi giành chiến thắng trước U.23 Malaysia. Đến lúc này thầy Kim chưa chia sẻ gì nhiều, chỉ chúc mừng chiến thắng hôm qua.

Hiện tại đội U.23 Việt Nam chưa nghiên cứu đối thủ bán kết. Nhưng chúng tôi luôn tập trung, mỗi lần ra sân đều cố gắng thực hiện đấu pháp mà ban huấn luyện đã đưa ra".

Điểm cần cải thiện

Phi Hoàng tiết lộ tin cực vui, U.23 Việt Nam rất khỏe sau trận thắng Malaysia: Nhưng…- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho bán kết

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tin vui cho U.23 Việt Nam là toàn đội đều đang có thể lực tốt, không có ai bị chấn thương. Tất cả đều đang tập trung tối đa cho mục tiêu đánh bại U.23 Philippines ở trận bán kết diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15.12.

Hậu vệ trái Phi Hoàng bày tỏ: "Từ hôm nay, toàn đội U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tích cực, trong sinh hoạt cũng cố gắng giao tiếp với nhau nhiều hơn để cùng chuẩn bị cho trận bán kết sắp tới.

U.23 Philippines cũng là đội mạnh. Họ đã thắng Indonesia. Nhưng quan trọng nhất với đội U.22 Việt Nam là phải tập trung và chiến đấu hết mình ở trận gặp U.23 Philippines. Điều mà đội cần cải thiện là khả năng trong khâu dứt điểm cuối cùng".

