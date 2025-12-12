Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đinh Phương Thành san bằng kỷ lục 14 HCV SEA Games của tượng đài Nguyễn Thị Huyền

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
12/12/2025 17:10 GMT+7

Tấm HCV nội dung xà kép đoạt được chiều 12.12 giúp Đinh Phương Thành tiếp tục khẳng định vị trí đỉnh cao tại Đông Nam Á, đặc biệt bắt kịp Nguyễn Thị Huyền như VĐV giàu thành tích nhất lịch sử.

Đinh Phương Thành san bằng kỷ lục 14 HCV SEA Games của tượng đài Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 1.

Ngày tỏa sáng của Đinh Phương Thành

ảnh: Quốc Việt

Tấm HCV áp đảo của Đinh Phương Thành

Chiều 12.12, Đinh Phương Thành đã giành chiến thắng tuyệt đối trong phần thi chung kết nội dung xà kép. Anh đoạt HCV với số điểm rất cao 12.900, bỏ xa VĐV về nhì là Yudha Tri Wira (Indonesia) đến 300 điểm.

Thành tích tuyệt vời này của chàng trai sinh năm 1995 không chỉ giúp TDDC Việt Nam có được tấm HCV thứ 3, mà cá nhân anh còn chạm tới cột mốc ý nghĩa khác, khẳng định vị trí đặc biệt trong lịch sử thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Cụ thể, Đinh Phương Thành đã san bằng kỷ lục 14 tấm HCV SEA Games của đàn chị Nguyễn Thị Huyền, như VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất trong lịch sử tham gia các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Dấu ấn lịch sử

Đinh Phương Thành san bằng kỷ lục 14 HCV SEA Games của tượng đài Nguyễn Thị Huyền- Ảnh 2.

Màn trình diễn đem về tấm HCV SEA Games thứ 14 của Đinh Phương Thành

ảnh: Quốc Việt

Ngoài ra, Đinh Phương Thành cũng lập kỷ lục rất khó phá vỡ là giành HCV ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp. Điều này cho thấy đẳng cấp, sự dẻo dai bền bỉ của chàng trai vàng làng TDDC Việt Nam này.

Đáng chú ý, nếu Nguyễn Thị Huyền đã giải nghệ thì Đinh Phương Thành vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích của mình. Ở tuổi 30, chàng trai vàng của làng TDDC Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn khát khao cống hiến như ngày đầu.

Cũng trong ngày 12.12, Đinh Phương Thành còn đoạt thêm 1 HCĐ nội dung xà đơn. Đây là tấm HCĐ thứ 4 của Đinh Phương Thành tại các kỳ SEA Games, ít hơn rất nhiều số HCV anh đã đem về cho thể thao Việt Nam.

