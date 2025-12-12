Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/12/2025 18:34 GMT+7

Nguyễn Quang Thuấn đã giành HCV SEA Games 33 khi đánh bại đàn anh Trần Hưng Nguyên.

Quang Thuấn xuất sắc, cuộc đổi ngôi cực ấn tượng

Tối nay, tại chung kết nội dung 400 m hỗn hợp nam, đường đua xanh SEA Games 33 chứng kiến một cuộc so tài nội bộ đầy kịch tính giữa hai kình ngư Việt Nam: Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn – em trai của Ánh Viên. Và bất ngờ lớn nhất đã đến khi sức trẻ, sự bứt phá và tâm lý thi đấu vững vàng đã giúp Quang Thuấn tạo nên cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!- Ảnh 1.

Tấm HCV quý giá của Quang Thuấn

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!- Ảnh 2.

Trần Hưng Nguyên giành HCB

Ảnh: Nhật Thịnh

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!- Ảnh 3.

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!- Ảnh 4.

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!- Ảnh 5.

Nụ cười rạng rỡ của chàng trai trẻ

Ảnh: Nhật Thịnh

Tham dự đấu trường SEA Games với vai trò hạt nhân mới của đội tuyển bơi Việt Nam, Nguyễn Quang Thuấn đã thi đấu xuất sắc để về nhất và giành HCV với thành tích 4 phút 18 giây 98. Màn trình diễn bùng nổ của kình ngư 18 tuổi không chỉ mang về tấm HCV đầu tiên trong hành trình SEA Games của anh, mà còn đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của thế hệ kế cận.

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!- Ảnh 6.

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!- Ảnh 7.

Hưng Nguyên và Quang Thuấn (phải)

Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khi đó, đàn anh Trần Hưng Nguyên, người từng thống trị nội dung này ở kỳ SEA Games trước, đành chấp nhận HCB với thời gian 4 phút 25 giây 45. Dù không thể bảo vệ ngôi vương, Hưng Nguyên vẫn cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu máu lửa, góp phần tạo nên một cuộc đua đầy cảm xúc cho người hâm mộ.

Chiến thắng của Quang Thuấn mang đến cảm giác như bước vào một kỷ nguyên mới của bơi Việt Nam. Sự trưởng thành nhanh chóng của em trai Ánh Viên khiến người hâm mộ nhớ đến thời điểm chị gái anh từng làm rạng danh đường đua khu vực. Và hôm nay, Quang Thuấn đã tự mình viết tiếp câu chuyện ấy bằng sự táo bạo và quyết tâm của tuổi trẻ.

Tấm HCV SEA Games đầu tiên chắc chắn sẽ là cú hích lớn cho sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn – cái tên đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của bơi lội Việt Nam trong những năm tới.

Tin liên quan

Phi Hoàng tiết lộ tin cực vui, U.23 Việt Nam rất khỏe sau trận thắng Malaysia: Nhưng…

Phi Hoàng tiết lộ tin cực vui, U.23 Việt Nam rất khỏe sau trận thắng Malaysia: Nhưng…

Sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng để vào bán kết SEA Games 33, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng bất ngờ thừa nhận 1 điểm U.23 Việt Nam cần làm tốt hơn.

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa

Đinh Phương Thành san bằng kỷ lục 14 HCV SEA Games của tượng đài Nguyễn Thị Huyền

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Quang Thuấn Hưng Nguyên Ánh Viên Trần Hưng Nguyên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận