Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!

Quang Thuấn xuất sắc, cuộc đổi ngôi cực ấn tượng

Tối nay, tại chung kết nội dung 400 m hỗn hợp nam, đường đua xanh SEA Games 33 chứng kiến một cuộc so tài nội bộ đầy kịch tính giữa hai kình ngư Việt Nam: Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn – em trai của Ánh Viên. Và bất ngờ lớn nhất đã đến khi sức trẻ, sự bứt phá và tâm lý thi đấu vững vàng đã giúp Quang Thuấn tạo nên cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Tấm HCV quý giá của Quang Thuấn

Trần Hưng Nguyên giành HCB Ảnh: Nhật Thịnh

Nụ cười rạng rỡ của chàng trai trẻ Ảnh: Nhật Thịnh

Tham dự đấu trường SEA Games với vai trò hạt nhân mới của đội tuyển bơi Việt Nam, Nguyễn Quang Thuấn đã thi đấu xuất sắc để về nhất và giành HCV với thành tích 4 phút 18 giây 98. Màn trình diễn bùng nổ của kình ngư 18 tuổi không chỉ mang về tấm HCV đầu tiên trong hành trình SEA Games của anh, mà còn đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của thế hệ kế cận.

Hưng Nguyên và Quang Thuấn (phải) Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khi đó, đàn anh Trần Hưng Nguyên, người từng thống trị nội dung này ở kỳ SEA Games trước, đành chấp nhận HCB với thời gian 4 phút 25 giây 45. Dù không thể bảo vệ ngôi vương, Hưng Nguyên vẫn cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu máu lửa, góp phần tạo nên một cuộc đua đầy cảm xúc cho người hâm mộ.

Chiến thắng của Quang Thuấn mang đến cảm giác như bước vào một kỷ nguyên mới của bơi Việt Nam. Sự trưởng thành nhanh chóng của em trai Ánh Viên khiến người hâm mộ nhớ đến thời điểm chị gái anh từng làm rạng danh đường đua khu vực. Và hôm nay, Quang Thuấn đã tự mình viết tiếp câu chuyện ấy bằng sự táo bạo và quyết tâm của tuổi trẻ.

Tấm HCV SEA Games đầu tiên chắc chắn sẽ là cú hích lớn cho sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn – cái tên đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của bơi lội Việt Nam trong những năm tới.