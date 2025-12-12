HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa

U.23 Việt Nam không xả hơi sau trận thắng Malaysia
Khoảng 15 giờ 45, đội U.23 Việt Nam tiếp tục có mặt tại sân RBAC để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Philippines ở bán kết SEA Games 33. Do chỉ còn 3 ngày nữa là bóng chính thức lăn, thầy trò HLV Kim Sang-sik tập cực nghiêm túc. Nhóm cầu thủ đá chính được nhà cầm quân người Hàn Quốc kéo ra một góc riêng. Thuyền trưởng U.23 Việt Nam có những chia sẻ về chiến thuật, đưa ra các bài học kinh nghiệm cho học trò để mang đến màn trình diễn tốt hơn trong trận sắp tới.
Đây là điều khá bất ngờ. Trước đó, sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Lào, HLV Kim Sang-sik cho nhóm đá chính xả hơi, chỉ tập nhẹ chứ không "ôn bài" như lần này. Điều đó cho thấy toàn đội U.23 Việt Nam đang đẩy sự tập trung, quyết tâm lên mức cao nhất.
Vào chiều 15.12, đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ trên sân Rajamangala.
Bình luận (0)