Thể thao SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
12/12/2025 17:47 GMT+7

Chiều 12.12, một ngày sau chiến thắng thuyết phục trước U.23 Malaysia để giành vé vào bán kết SEA Games 33, U.23 Việt Nam vẫn tập luyện rất 'căng'.

U.23 Việt Nam không xả hơi sau trận thắng Malaysia

Khoảng 15 giờ 45, đội U.23 Việt Nam tiếp tục có mặt tại sân RBAC để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Philippines ở bán kết SEA Games 33. Do chỉ còn 3 ngày nữa là bóng chính thức lăn, thầy trò HLV Kim Sang-sik tập cực nghiêm túc. Nhóm cầu thủ đá chính được nhà cầm quân người Hàn Quốc kéo ra một góc riêng. Thuyền trưởng U.23 Việt Nam có những chia sẻ về chiến thuật, đưa ra các bài học kinh nghiệm cho học trò để mang đến màn trình diễn tốt hơn trong trận sắp tới.

Đây là điều khá bất ngờ. Trước đó, sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Lào, HLV Kim Sang-sik cho nhóm đá chính xả hơi, chỉ tập nhẹ chứ không "ôn bài" như lần này. Điều đó cho thấy toàn đội U.23 Việt Nam đang đẩy sự tập trung, quyết tâm lên mức cao nhất.

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 1.

Ngay sau khi có những lời chia sẻ với toàn đội, ông Kim đưa nhóm đá chính ra để "ôn tập". Việt kiều Lê Viktor được trợ lý ngôn ngữ của ông Kim dịch sang tiếng Anh để dễ tiếp thu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 2.

Sau đó, nhóm đá chính mới được chạy nhẹ, tập các bài hồi phục

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 3.

Tâm trạng các cầu thủ hưng phấn, thoải mái

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 4.

Trong khi đó, nhóm thi đấu ít/không được ra sân phải tập với cường độ cao, đá đối kháng với sự quyết tâm cao

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 5.

Trợ lý Lee Jung-soo cũng tham gia tập luyện cùng nhóm dự bị do nhóm đá chính phải hồi phục

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 6.

Ông cũng nhắc nhở học trò liên tục

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 7.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik quan sát rất kỹ, liên tục chỉ đạo, yêu cầu các học trò thực hiện tốt hơn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa- Ảnh 8.

Ông Kim và các học trò đang cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực chinh phục tấm HCV SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vào chiều 15.12, đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ trên sân Rajamangala.

