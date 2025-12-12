Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia

Quang Tuyến
Quang Tuyến
12/12/2025 18:56 GMT+7

Bồi hồi khi bước chân vào sân IPE Chonburi trước đây nay là sân Thai National Sport University (TNSU), HLV Mai Đức Chung tự tin sẽ thắng Indonesia ở trận bán kết 1 vào 16 giờ ngày 14.12.

Indonesia đã thay đổi với 6 cầu thủ mới, nhưng cảm xúc vô địch AFF Cup vẫn mãi vẹn nguyên cùng HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung và các trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam bước vào sân TNSU chiều 12.12, một ngày sau trận đại thắng trước Myanmar với nhiều cảm xúc khó tả. Ông cho biết vẫn còn nhớ như in 5 trận toàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, ghi 24 bàn và chỉ để lọt lưới có 1 bàn ở sân này để lên ngôi vô địch AFF Cup vào năm 2019. Khi đó dưới sự dẫn dắt của ông, các cô gái Việt Nam tung hoành như chỗ không người, thắng như chẻ tre trước Campuchia, Indonesia, Myanmar, bán kết quật ngã Philippines và chung kết thắng chủ nhà Thái Lan.

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia- Ảnh 1.

Huỳnh Như dạt dào cảm xúc với sân bóng mà bàn thắng của mình ở trận chung kết AFF Cup 2019 đã đi vào lịch sử

ẢNH: KHẢ HÒA

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia- Ảnh 2.

Huỳnh Như nhớ lại kỷ niệm đẹp ở sân này

ẢNH: KHẢ HÒA

Sân bóng TNSU mà đội tuyển nữ từng đăng quang sẽ lại đón HLV Mai Đức Chung, Bích Thùy, Hải Yến, Kim Thanh, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo... thi đấu trận bán kết 1 SEA Games 33 với Indonesia vào 16 giờ chiều 14.12. 

Ông Chung nói: "Tôi rất bồi hồi khi bước vào sân bóng này. 6 năm rồi chất lượng sân vẫn tốt, mặt cỏ rất êm, phù hợp khả năng phô diễn kỹ thuật của đội nữ Việt Nam. Bước vào đây mọi ký ức trong tôi ùa về, từng trận đấu một tại AFF Cup 6 năm trước hiển hiện về. Tôi còn nhớ phải điều chỉnh ngay lập tức ở hiệp phụ trận chung kết khi Huỳnh Như bị thẻ vàng thứ 2 sau khi quá phấn khích với bàn thắng. 5 trận thắng tại đây thực sự là một kỷ niệm đẹp và tôi hy vọng sẽ có thêm một trận tưng bừng trước Indonesia.

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia- Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung và các trợ lý kiểm tra chất lượng mặt sân

ẢNH: KHẢ HÒA

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: "AFF Cup 2019 và 2025, chúng ta đều thắng Indonesia 7-0. Nhưng đội bóng xứ vạn đảo bây giờ khác xa. Họ vắng mặt 2 kỳ SEA Games gần đây để làm mới lại mình. Và lần tham dự này họ cũng thay đổi so với giải AFF Cup tại Hải Phòng mới đây khi có đến 6 cầu thủ mới và nhập tịch. Có thủ môn và 1 -2 trung vệ là người Hà Lan. Nghĩa là sức mạnh của họ được nâng lên đáng kể với những con người có tầm vóc và khả năng tì đè tốt. Tôi có xem băng hình trận họ đá với Thái Lan và Singapore. Càng đá họ càng tiến bộ với thể lực, chiến thuật đều đảm bảo".

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia- Ảnh 4.

Các tuyển thủ nữ đi tham quan sân thi đấu bán kết chiều 12.12

ẢNH: KHẢ HÒA

Vậy sẽ có giải pháp gì để khắc chế bóng bổng của Indonesia khi mà các nhập tịch của họ sẽ biết cách phát huy, HLV Mai Đức Chung nhìn nhận: "Trận thua Philippines đã chỉ ra nhiều điều mà chúng tôi cần cẩn trọng. Tôi rất tôn trọng Indonesia vì có thể họ sẽ chơi bóng dài nhiều và tận dụng khả năng xử lý bóng bổng. Nên chúng tôi sẽ xây dựng đấu pháp chặt chẽ, không để khoảng trống có họ khai thác. Tất nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ không chủ quan và tập trung hết sức, phát huy những gì đã làm được trước Myanmar".

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia- Ảnh 5.

Các cô gái xuống xe và lập tức vào sân

ẢNH: KHẢ HÒA

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia- Ảnh 6.

HLV Mai Đức Chung vui vẻ đi kiểm tra từng chi tiết trên sân

ẢNH: KHẢ HÒA

Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia- Ảnh 7.

Bích Thùy cùng với Hải Yến và Huỳnh Như đã ghi nhiều bàn trên sân TNSU rất tự tin

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Tin liên quan

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!

Em trai Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games, chị Ánh Viên sẽ vui lắm đây!

Nguyễn Quang Thuấn đã giành HCV SEA Games 33 khi đánh bại đàn anh Trần Hưng Nguyên.

Phi Hoàng tiết lộ tin cực vui, U.23 Việt Nam rất khỏe sau trận thắng Malaysia: Nhưng…

HLV Kim Sang-sik ‘bắt’ U.23 Việt Nam trở lại mặt đất ngay lập tức, bán kết không thể đùa

Khám phá thêm chủ đề

Mai Đức Chung Huỳnh Như Sea games Indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận