Trở lại sân từng vô địch AFF Cup, HLV Mai Đức Chung rất tin Việt Nam sẽ thắng Indonesia

Indonesia đã thay đổi với 6 cầu thủ mới, nhưng cảm xúc vô địch AFF Cup vẫn mãi vẹn nguyên cùng HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung và các trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam bước vào sân TNSU chiều 12.12, một ngày sau trận đại thắng trước Myanmar với nhiều cảm xúc khó tả. Ông cho biết vẫn còn nhớ như in 5 trận toàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, ghi 24 bàn và chỉ để lọt lưới có 1 bàn ở sân này để lên ngôi vô địch AFF Cup vào năm 2019. Khi đó dưới sự dẫn dắt của ông, các cô gái Việt Nam tung hoành như chỗ không người, thắng như chẻ tre trước Campuchia, Indonesia, Myanmar, bán kết quật ngã Philippines và chung kết thắng chủ nhà Thái Lan.

Huỳnh Như dạt dào cảm xúc với sân bóng mà bàn thắng của mình ở trận chung kết AFF Cup 2019 đã đi vào lịch sử ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như nhớ lại kỷ niệm đẹp ở sân này ẢNH: KHẢ HÒA

Sân bóng TNSU mà đội tuyển nữ từng đăng quang sẽ lại đón HLV Mai Đức Chung, Bích Thùy, Hải Yến, Kim Thanh, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo... thi đấu trận bán kết 1 SEA Games 33 với Indonesia vào 16 giờ chiều 14.12.

Ông Chung nói: "Tôi rất bồi hồi khi bước vào sân bóng này. 6 năm rồi chất lượng sân vẫn tốt, mặt cỏ rất êm, phù hợp khả năng phô diễn kỹ thuật của đội nữ Việt Nam. Bước vào đây mọi ký ức trong tôi ùa về, từng trận đấu một tại AFF Cup 6 năm trước hiển hiện về. Tôi còn nhớ phải điều chỉnh ngay lập tức ở hiệp phụ trận chung kết khi Huỳnh Như bị thẻ vàng thứ 2 sau khi quá phấn khích với bàn thắng. 5 trận thắng tại đây thực sự là một kỷ niệm đẹp và tôi hy vọng sẽ có thêm một trận tưng bừng trước Indonesia.

HLV Mai Đức Chung và các trợ lý kiểm tra chất lượng mặt sân ẢNH: KHẢ HÒA

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: "AFF Cup 2019 và 2025, chúng ta đều thắng Indonesia 7-0. Nhưng đội bóng xứ vạn đảo bây giờ khác xa. Họ vắng mặt 2 kỳ SEA Games gần đây để làm mới lại mình. Và lần tham dự này họ cũng thay đổi so với giải AFF Cup tại Hải Phòng mới đây khi có đến 6 cầu thủ mới và nhập tịch. Có thủ môn và 1 -2 trung vệ là người Hà Lan. Nghĩa là sức mạnh của họ được nâng lên đáng kể với những con người có tầm vóc và khả năng tì đè tốt. Tôi có xem băng hình trận họ đá với Thái Lan và Singapore. Càng đá họ càng tiến bộ với thể lực, chiến thuật đều đảm bảo".

Các tuyển thủ nữ đi tham quan sân thi đấu bán kết chiều 12.12 ẢNH: KHẢ HÒA

Vậy sẽ có giải pháp gì để khắc chế bóng bổng của Indonesia khi mà các nhập tịch của họ sẽ biết cách phát huy, HLV Mai Đức Chung nhìn nhận: "Trận thua Philippines đã chỉ ra nhiều điều mà chúng tôi cần cẩn trọng. Tôi rất tôn trọng Indonesia vì có thể họ sẽ chơi bóng dài nhiều và tận dụng khả năng xử lý bóng bổng. Nên chúng tôi sẽ xây dựng đấu pháp chặt chẽ, không để khoảng trống có họ khai thác. Tất nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ không chủ quan và tập trung hết sức, phát huy những gì đã làm được trước Myanmar".

Các cô gái xuống xe và lập tức vào sân ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung vui vẻ đi kiểm tra từng chi tiết trên sân ẢNH: KHẢ HÒA