Ngược dòng đánh bại Myanmar, U.23 Indonesia vẫn bị loại cay đắng ngay vòng bảng: Thành cựu vương SEA Games

Dự SEA Games 33 với tư cách nhà vô địch nhưng U.23 Indonesia lại có màn thể hiện thất vọng ngày ra quân. Đội tuyển trẻ xứ vạn đảo ra sân với nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình nhưng chơi rời rạc, phải thua 0-1 trước U.23 Philippines. Việc trắng tay ở trận đấu đó cũng khiến U.23 Indonesia rơi vào thế khó, đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Nếu muốn giành vé vào bán kết, đội bóng của HLV Indra Sjafri buộc phải thắng U.23 Myanmar với cách biệt 3 bàn trở lên.

U.23 Indonesia không có nhiều cải thiện so với trận thua U.23 Philippines

Với mục tiêu giành 3 điểm, U.23 Indonesia vẫn tung ra đội hình rất mạnh ở trận gặp U.23 Myanmar. Những cầu thủ nổi bật như Rafael Struick, Mauro Zijlstra và cả Ivar Jenner ra sân ngay từ đầu, đóng vai trò quan trọng trong trục giữa tấn công của đội trẻ “Garuda”. Trong khoảng 30 phút đầu trận, U.23 Indonesia chiếm ưu thế hoàn toàn về mặt thế trận, cầm bóng đến gần 60%. Tuy nhiên, sự kết nối giữa những cầu thủ trên hàng công là không tốt, khiến họ không thể tạo ra bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào.

Ở chiều ngược lại, U.23 Myanmar chơi phòng ngự. Nhưng mỗi khi có bóng, U.23 Myanmar tổ chức tấn công rất nhanh và thường tỏ ra nguy hiểm khi sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ trong đội hình. Phút 26, Min Maw Oo tỏa sáng với cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, bất ngờ đưa U.23 Myanmar dẫn trước 1-0.

U.23 Myanmar bất ngờ dẫn trước dù là đội bị đánh giá yếu hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bất ngờ bị dẫn bàn, U.23 Indonesia phải đẩy cao sức ép nhằm tìm bàn thắng. Thay vì dùng những pha phối hợp ở trung lộ, U.23 Indonesia bắt đầu thay đổi phương án, liên tục tận dụng những quả tạt từ 2 biên. Sau rất nhiều sức ép, phút 45, Tony chớp thời cơ nhanh sau sai lầm của thủ thành U.23 Myanmar, gỡ hòa 1-1 cho U.23 Indonesia.

Sang hiệp 2, U.23 Indonesia vẫn là những người nắm thế chủ động. Cũng giống cuối hiệp 1, các học trò của HLV Indra Sjafri vẫn sử dụng nhiều quả tạt bổng từ hai biên, tận dụng khả năng không chiến của các tiền đạo trong vòng cấm. Tuy nhiên, cách đá này của U.23 Indonesia tỏ ra không hiệu quả khi hàng thủ U.23 Myanmar chơi tập trung và bọc lót cho nhau rất tốt. Trong 20 phút đầu hiệp 2, U.23 Indonesia gần như bế tắc, không có bất kỳ cú sút nguy hiểm nào.

Bắt đầu từ phút 70, U.23 Indonesia chơi tất tay, tung tất cả các cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Đội bóng trẻ “Garuda” liên tục gây sức ép, có đến 12 cú sút về phía khung thành U.23 Myanmar. Ở các phút 89 và 90+5, Jens Raven lập cú đúp, ấn định thắng lợi 3-1 cho U.23 Indonesia.

U.23 Indonesia chính thức bị loại khỏi SEA Games 33 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngược dòng đánh bại U.23 Myanmar 3-1, U.23 Indonesia có 3 điểm sau 2 trận, kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2. Dù vậy, U.23 Indonesia chính thức bị loại SEA Games 33 khi chỉ có hiệu số là +1, phải xếp thứ 2 trong cuộc đua của đội xếp thứ 2 có thành tích xuất sắc nhất. Đội U.23 Malaysia ở bảng B là những người có vé vào bán kết (U.23 Malaysia có cùng 3 điểm và hiệu số +1 như U.23 Indonesia nhưng ghi được nhiều bàn thắng hơn). Đối thủ của U.23 Malaysia ở vòng 4 đội mạnh nhất là U.23 Thái Lan.