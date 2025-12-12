Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Ánh Viên nói lời ngọt ngào sau tấm HCV lịch sử của em trai Quang Thuấn ở SEA Games

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12/12/2025 21:15 GMT+7

Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ đầy cảm xúc xen lẫn tự hào khi em trai của mình là Nguyễn Quang Thuấn đoạt được tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Ánh Viên tự hào về em trai Quang Thuấn

Tối 12.12, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Quang Thuấn làm dậy sóng đường đua xanh ở SEA Games 33 khi vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên ở cự ly sở trường 400 m cá nhân hỗn hợp. Đây là tấm HCV đầu tiên của em trai Ánh Viên sau 3 kỳ góp mặt ở SEA Games.

Ánh Viên nói lời ngọt ngào sau tấm HCV lịch sử của em trai Quang Thuấn ở SEA Games - Ảnh 1.

Chị em Ánh Viên - Quang Thuấn trong dịp gặp mặt hiếm hoi bởi nam kình ngư bận tập huấn, thi đấu xa nhà

ẢNH: FBNV

Quang Thuấn gây bất ngờ với tấm HCV SEA Games đầu tiên, nhắc tới chị gái Ánh Viên

Ngay sau thành tích ấn tượng của em trai Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ: "Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước".

Ánh Viên nói lời ngọt ngào sau tấm HCV lịch sử của em trai Quang Thuấn ở SEA Games - Ảnh 2.

Ánh Viên nói lời ngọt ngào sau tấm HCV lịch sử của em trai Quang Thuấn ở SEA Games - Ảnh 3.

Nụ cười rất giống chị Ánh Viên

Ánh Viên nói lời ngọt ngào sau tấm HCV lịch sử của em trai Quang Thuấn ở SEA Games - Ảnh 4.

Quang Thuấn đoạt HCV đầu tiên trong sự nghiệp tại SEA Games

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Ánh Viên nói lời ngọt ngào sau tấm HCV lịch sử của em trai Quang Thuấn ở SEA Games - Ảnh 5.

Với đàn anh Trần Hưng Nguyên

Sau khi giành HCV, Nguyễn Quang Thuấn thổ lộ: "Tôi rất vui vì đã có được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games. Tôi muốn dành tặng tấm huy chương này cho Tổ quốc Việt Nam, cho người hâm mộ. Tôi rất tự hào vì đóng góp một phần công sức của mình cho thành tích của bơi Việt Nam. Trước khi tôi sang Thái Lan dự SEA Games, chị Ánh Viên có dặn dò tôi cố gắng lên. Tôi đã làm được điều mà tôi mong muốn dù tôi không đặt nặng thành tích cho bản thân. Tôi còn nội dung nữa tại SEA Games 33 là 200 m bướm".

Được sự động viên, ủng hộ của chị gái Ánh Viên cùng các đồng đội, Nguyễn Quang Thuấn hứa hẹn thi đấu bùng nổ không chỉ ở SEA Games 33 mà ở các giải đấu quốc tế sắp tới.

