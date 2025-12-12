Tiếp tục giành 10 HCV trong ngày 12.12, Việt Nam ổn định tốp 2: Chỉ kém Thái… 38 HCV

Mở màn cho một ngày "mưa" vàng của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 là bộ đôi xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang (bắn súng 10 m súng trường hơi hỗn hợp).

Tiếp theo đó, Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (canoeing đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 73 kg nữ); Khuất Hải Nam (karate, hạng cân 67 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép); Ngô Ron và Lý Ngọc Tài (bi sắt); Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam) mang về những HCV tiếp theo, khép lại một ngày thi đấu thành công.

Nước chủ nhà Thái Lan đang đứng đầu với 62 HCV, thứ ba là Indonesia với 18 HCV.

Một số hình ảnh HCV của Việt Nam:

Tâm Quang và Mộng Tuyền ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nguyễn Thị Ngọc ẢNH: NHẬT THỊNH Mỹ Tiên ẢNH: NHẬT THỊNH Huy Hoàng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG Đinh Phương Thành ẢNH: TIỂU BẢO Quang Thuấn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam đến hết ngày 12.12:

HCV (24): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500 m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500 m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100 m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam); Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang (bắn súng 10 m súng trường hơi hỗn hợp); Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (canoeing đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 73 kg nữ); Khuất Hải Nam (karate, hạng cân 67 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép); Ngô Ron và Lý Ngọc Tài (bi sắt); Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam)

HCB (14): Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52 kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500 m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200 m); Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500 m nữ); Chu Văn Đức (karate hạng cân 55 kg); Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, 55 kg nữ); Đinh Công Khoa (taekwondo, dưới 58 kg nam); Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh 400 m nam); Trần Hưng Nguyên (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500 m tự do nam)

HCĐ (37): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam).