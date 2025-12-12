Xúc động hình ảnh nhà vô địch SEA Games kiệt sức vẫn nâng niu Quốc kỳ

Rã rời chân tay vẫn nâng niu gấp gọn Quốc kỳ

Sau vạch đích và những tiếng hò reo vang dội, ít ai thấy được những giây phút tĩnh lặng đầy cảm xúc phía sau hậu trường của tân vô địch điền kinh nội dung 400 m nữ SEA Games. Cự ly khắc nghiệt 400 m đã vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng của cô gái có vóc dáng nhỏ bé, khiến cô gần như không thể đứng vững khi bước vào đường hầm.

Tại khu vực trả lời phỏng vấn, Nguyễn Thị Ngọc ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường thở dốc. Nhưng giữa cơn mệt mỏi đến rã rời chân tay ấy, hành động của cô khiến người chứng kiến phải xúc động. Dù tay chân rã rời, cô gái vàng vẫn không hề để Quốc kỳ chạm đất hay vứt sang một bên. Cô nâng niu lá cờ đỏ sao vàng, rồi tỉ mỉ vuốt phẳng, gấp lại vuông vức và cất gọn gàng vào túi.

Nguyễn Thị Ngọc nâng niu Quốc kỳ dù mệt rã rời sau khi cán đích đầu tiên ở nội dung 400 m nữ

Hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế ấy cho thấy sự chuyên nghiệp và lòng tự tôn dân tộc sâu sắc của VĐV Việt Nam. Trong giây phút mệt mỏi nhất, ý thức trân trọng màu cờ sắc áo vẫn được Nguyễn Thị Ngọc đặt lên hàng đầu.

Cạnh tranh nghẹt thở với VĐV nhập tịch của Thái Lan

Tấm HCV của Nguyễn Thị Ngọc càng trở nên giá trị khi nhìn vào bảng điện tử. Cô về nhất với thành tích 52 giây 74 giây, chỉ nhỉnh hơn một chút so với VĐV nhập tịch rất mạnh của Thái Lan là Onuorah Chinenye Josephine (52 giây 93).

Cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Ngọc đánh bại VĐV nhập tịch của Thái Lan Onuorah Chinenye Josephine Ảnh: nhật thịnh

Chia sẻ về những mét cuối cùng quyết định, Ngọc cho biết: "Thực sự trong quá trình chạy em không nghĩ được gì hết. Em chỉ biết chạy thôi. Đến nỗi em cũng chẳng biết mình về nhất hay như thế nào, cho đến khi nhìn lên bảng điện tử thấy tên mình đầu tiên thì mới vỡ òa".

Trước thông tin đối thủ người Thái Lan bày tỏ sự thất vọng và hẹn sẽ "phục thù" để giành lại HCV vào kỳ đại hội lần tới, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã có câu trả lời đầy bản lĩnh: "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ tấm HCV của tôi".

Nguyễn Thị Ngọc lần đầu giành HCV 400 m nữ Ảnh: nhật thịnh

Tiếp bước tượng đài Nguyễn Thị Huyền

Chiến thắng này của Nguyễn Thị Ngọc mang ý nghĩa chuyển giao thế hệ cực kỳ quan trọng. Sau khi "tượng đài" Nguyễn Thị Huyền – người từng giành tới 14 HCV SEA Games giải nghệ, áp lực đặt lên vai những VĐV trẻ như Nguyễn Thị Ngọc là không nhỏ.

Nguyễn Thị Ngọc được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn chị Nguyễn Thị Huyền Ảnh: nhật thịnh

Ngọc thừa nhận có một chút áp lực khi thay thế đàn chị, nhưng cô biến đó thành động lực: "Chị Huyền là tượng đài của em. Em đã học hỏi được rất nhiều từ chị, từ cách chuẩn bị đến tinh thần thi đấu. Áp lực đương nhiên là có, nhưng đó cũng là động lực để em quyết tâm và cố gắng hơn nữa".