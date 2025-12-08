Cuồng nhiệt cổ động viên Myanmar, 'nóng rực' bầu không khí bóng đá nữ SEA Games

Cổ động viên Myanmar làm đẹp cho SEA Games 33

Từng tham dự nhiều kỳ đại hội trong suốt gần 30 năm qua, chưa bao giờ mà chúng tôi lại thấy lượng cổ động viên chủ nhà lại đến sân theo dõi ít ỏi các trận đấu tại SEA Games, nhất là với môn thể thao vua là bóng đá nam, nữ như những ngày vừa qua.

Ngoài việc tổ chức cho người hâm mộ đến sân, thường nước chủ nhà còn làm "nóng" bằng cách tổ chức lực lượng cổ động cho các nước khác để tạo nên màu sắc cổ vũ cũng như tạo cho SEA Games sự thân thiện, hòa hợp nhằm tạo nên hình ảnh "chung một mái nhà" giữa các quốc gia trong khu vực.

Cổ động viên nữ duyên dáng của Myanmar ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên chưa thấy Thái Lan làm như vậy cho kỳ SEA Games 33 này, thậm chí cổ động viên của họ cũng không đông. Chỉ cần so với quốc gia láng giềng là Myanmar thì sự háo hức tạo nên bầu không khí thể thao sôi động trên khán đài của người Thái cũng thua xa. Đặc biệt ở môn bóng đá nữ. Dù chỉ mới qua 2 lượt đấu, nhưng trận nào của đội nữ Myanmar tại Chonburi cũng đông nghịt người xem với cách cổ vũ dữ dội "ăn đứt" người Thái.

Quá đông cổ động viên trên sân ẢNH: KHẢ HÒA

Chiều hôm mở màn ngày 5.12, hơn 7.000 cổ động viên Myanmar đã xếp hàng chen chúc vào sân, ngồi bịt gần kín khán đài B và D, hò reo liên tục suốt trận để tiếp lửa hùng hồn cho cả đội thi đấu thật hăng trước Philippines. Còn chiều nay 8.12 dù lượng cổ động viên ít hơn một chút do một phần đối thủ Malaysia cũng "dưới màu", nhưng không vì thế khán đài lại không nhộn nhịp. Lần này BTC đã mở thêm cửa khán đài A 4 để cổ động viên Myanmar vào, có thể để bớt nắng gay gắt bên phía đối diện. Và chính chỗ ngồi với thời tiết mát mẻ này đã làm sục sôi các fan.

Tất cả cổ động viên đều cổ vũ khí thế ẢNH: KHẢ HÒA

Có rất nhiều người là công nhân, người giúp việc hoặc lao động tự do từ Myanmar sang Thái sinh sống đã đến từ các vùng ở Chonburi và cả Bangkok hay Phuket về xem. Dù là ngày đầu tuần bận đi làm có ảnh hưởng đôi chút, nhưng họ vẫn sắp xếp được để đến sân khá đông. Anh Thun Khin Hwain nói: "Chúng tôi yêu thích bóng đá nữ Myanmar vì gần đây các cô gái có tiến bộ, nhất là khi giành á quân giải AFF Cup nữ tại Việt Nam hồi tháng 8. Quan trọng là cách chơi ngày càng cống hiến và thu hút nên người hâm mộ rất yêu quý, không muốn bỏ lỡ cơ hội để chứng kiến các trận đấu của đội".

Cổ động viên nữ Myanmar đến sân rất đông ẢNH: KHẢ HÒA

Tất cả đã hầu như đứng chen chúc nhau suốt từ trước trận gần 1 tiếng đồng hồ cho đến khi thi đấu reo hò một cách dữ dội. Với tình yêu mãnh liệt như vậy từ người hâm mộ, bóng đá nữ Myanmar đã có một điểm tựa vững chắc để giúp họ chơi thật hay tại Chonburi lần này. Còn với cổ động viên thực sự họ đã "thay mặt" chủ nhà làm đẹp cho đại hội bằng những hình ảnh sôi động, cuồng nhiệt, khí thế, sục sôi và đầy dễ thương, ngộ nghĩnh trên khán đài. Chính họ đã làm bầu không khí bóng đá nữ thêm nóng rực ở SEA Games lần này.

Nhiều bạn nữ và các bà mẹ mang cả con đến sân để cổ vũ ẢNH: KHẢ HÒA

Hào hứng theo từng đường bóng ẢNH: KHẢ HÒA