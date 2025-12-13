Vì sao thất bại ở SEA Games 33 trở thành cú sốc lớn của bóng đá Indonesia?

Các đội tuyển Indonesia bỗng mất gần hết HLV trưởng, chưa rõ tương lai

Thất bại của đội U.23 Indonesia khi sớm chấm dứt cơ hội bảo vệ HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33, thành tích tệ nhất kể từ năm 2009 (không vào bán kết). Qua đó, gần như chắc chắn HLV kỳ cựu Indra Sjafri cũng sẽ sớm chia tay, kết thúc luôn một quá trình và cả chiến tích từng giành HCV cho bóng đá nước này tại đại hội thể thao khu vực lần đầu tiên sau 32 năm (2023 tại Campuchia).

U.23 Indonesia thua U.23 Việt Nam ở trận chung kết U.23 Đông Nam Á và bị loại khỏi VCK châu Á 2026. Họ tiếp tục gây thất vọng lớn ở SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Với đội U.23 sẽ cải tổ toàn diện là điều chắc chắn, đưa bóng đá Indonesia rơi vào vào một tình thế hết sức kỳ lạ, đó là gần như mọi đội tuyển từ cấp độ cao nhất đến đội U.17 hiện nay đều trống ghế HLV trưởng.

Trừ duy nhất đội U.20 với HLV Nova Arianto từ đội U.17 vừa được đưa lên. Điều này sẽ buộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đẩy mạnh mọi cuộc đàm phán để tìm kiếm các HLV bổ nhiệm vào các vị trí bị trống. Nhưng trên hết, liệu PSSI sẽ chọn hướng đi nào cho tương lai bóng đá Indonesia sắp tới đây sau cú sốc vừa xảy ra?", nhà báo Muhammad Ikhwanuddin của CNN Indonesia bày tỏ.

Một điều đáng lo nữa cho bóng đá Indonesia, đó là sau giai đoạn đầu tư dồn dập, chủ yếu đẩy mạnh quá trình nhập tịch các cầu thủ có gốc gác từ Hà Lan. Đến nay, dự án này có khả năng thất bại toàn tập.

Đội tuyển Indonesia không thể giành vé dự World Cup 2026 khi "Hà Lan hóa" từ ban huấn luyện cho đến hơn 90% cầu thủ. Đội U.23 cũng có cầu thủ nhập tịch không ít, nhưng cũng bị loại ở vòng loại U.23 châu Á, mất hy vọng bảo vệ HCV SEA Games, và cũng tiếp tục không vô địch giải U.23 Đông Nam Á dù được tổ chức ngay sân nhà.

Đội U.20 cũng bị loại ở vòng bảng giải U.20 châu Á, chỉ có đội U.17 là an ủi với suất dự World Cup U.17 ở Qatar, nhưng cũng sớm ra về ngay vòng bảng.

"Bóng đá Indonesia chắc chắn sẽ phải cải tổ toàn diện sau cú sốc ở SEA Games 33. Mọi hy vọng hiện nay sẽ được đặt vào đội U.20 do HLV Nova Arianto dẫn dắt, qua đó xây dựng lại từ các đội trẻ trong ít nhất 2 năm tới.

Đội tuyển Indonesia kết thúc giấc mơ dự World Cup 2026 dù 'Hà Lan hóa' gần như toàn bộ đội tuyển Ảnh: Reuters

Trong đó, đội U.23 cần có HLV mới càng sớm càng tốt, để sớm có kế hoạch cho vòng loại giải U.23 châu Á từ năm 2027, tìm vé vào vòng chung kết năm 2028 và cơ hội dự Olympic 2028. Họ cũng sẽ dự trở lại SEA Games 34 ở Malaysia năm 2027 để lấy lại thể diện.

Đội U.20 cũng cần phải vươn tầm quốc tế, cụ thể là hướng đến World Cup U.20 năm 2027. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia dự Asian Cup 2027 cũng là bước để chuẩn bị cho các kỳ World Cup tiếp theo 2030 và 2034, với mục tiêu ít nhất phải vào vòng loại thứ ba để có cơ hội tranh vé dự vòng chung kết", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Thế nhưng, cho đến nay, dù PSSI với ông chủ tịch Erick Thohir đã đặt ra một dự án đầy tham vọng, nhưng việc thực hiện lại hoàn toàn vẫn chưa rõ ràng. Ông Erick Thohir còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia.

Điều này cũng đặt ra nhiều câu hỏi với bóng đá Indonesia khi chiến lược nhập tịch gần như không mang lại hiệu quả. Từ đội tuyển cho đến đội U.23 đều có rất nhiều ngôi sao nhập tịch từ Hà Lan, nhưng họ không thể giúp các đội tuyển nước này tiến bộ như kỳ vọng.

Trong khi đó, nhiều so sánh với cách làm của bóng đá Việt Nam hiện nay, đó là vẫn tập trung chiến lược vào các nguồn lực đào tạo cầu thủ trẻ ở các học viện. Qua đó, luôn duy trì sự thành công ít nhất về cấp độ bóng đá trẻ ở khu vực và châu lục suốt nhiều năm nay.

Bóng đá Việt Nam vẫn đang có bước tiến chắc chắn bằng cách xây dựng nội lực từ bóng đá trẻ, kết hợp việc nhập tịch các cầu thủ gốc gác và gốc ngoại đủ điều kiện, để bổ sung cho đội tuyển.