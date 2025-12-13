SEA Games 33 sáng nay: Xạ thủ Mộng Tuyền không có HCV thứ hai, cờ đấu chung kết với Thái Lan

Bắn súng tiếp tục chinh phục SEA Games 33

Sau khi cùng đồng đội Nguyễn Tâm Quang đoạt tấm HCV ở nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp tại SEA Games 33, Lê Thị Mộng Tuyền tự tin chinh phục nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ cùng đồng đội nữ diễn ra hôm nay. Cùng tranh tài với Mộng Tuyền còn có 2 đồng đội Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo. Nếu vượt qua vòng loại diễn ra lúc 9 giờ, Mộng Tuyền cùng các đồng đội sẽ thi đấu chung kết vào lúc 11 giờ 45.

Lê Thị Mộng Tuyền (trái) hứa hẹn tỏa sáng ở cá nhân, đồng đội nữ 10 m súng trường hơi diễn ra hôm nay ẢNH: NGUYÊN KHANG

Cũng trong hôm nay, thể thao Việt Nam tranh tài hàng loạt môn thể thao hấp dẫn với vòng loại diễn ra từ 9 giờ sáng, sau đó vòng bán kết, chung kết diễn ra từ đầu giờ chiều. Ở môn cầu lông, đôi Vũ Thị Trang/Bùi Bích Phương đấu bán kết với đôi hạt giống số 3 Kusuma/Puspitasari (Indonesia) lúc 11 giờ 30. Ở môn bóng chuyền nữ, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đấu bán kết với Philippines lúc 15 giờ với mục tiêu giành chiến thắng để thẳng tiến vào chung kết.

Vũ Thị Trang cùng Bùi Bích Phương tranh tài bán kết cầu lông nội dung đôi nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Môn bơi bước sang ngày thi đấu thứ 4 với tâm điểm là màn tranh tài của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 200 m tự do. Đây là nội dung anh từng đoạt HCĐ ở SEA Games 32 năm 2023 với thông số thành tích khá tốt. Tuy nhiên kình ngư số 1 Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh của Singapore, Malaysia, Indonesia. Huy Hoàng sẽ thi đấu vòng loại từ 9 giờ sáng sau đó tranh chung kết từ 18 giờ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn điền kinh, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh khi cô tranh tài chung kết nội dung 5.000 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 45. Từng đoạt 4 HCV ở kỳ SEA Games trước nhưng SEA Games lần này Nguyễn Thị Oanh quyết định tham dự chỉ 3 nội dung là 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. Mục tiêu của cô không ngoài giành trọn 3 tấm HCV cho điền kinh Việt Nam. Điền kinh Việt Nam còn có những gương mặt được kỳ vọng khác tranh tài hôm nay như Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước nữ), Nguyễn Trung Cương, Lê Tiến Long (5.000 m nam)...