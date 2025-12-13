Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

SEA Games 33 sáng nay: Xạ thủ Mộng Tuyền không có HCV thứ hai, cờ đấu chung kết với Thái Lan

Thanh Niên
Thanh Niên
13/12/2025 08:11 GMT+7

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền chỉ giành HCĐ cá nhân và HCB đồng đội nữ trong sáng nay tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Bắn súng tiếp tục chinh phục SEA Games 33

Sau khi cùng đồng đội Nguyễn Tâm Quang đoạt tấm HCV ở nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp tại SEA Games 33, Lê Thị Mộng Tuyền tự tin chinh phục nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ cùng đồng đội nữ diễn ra hôm nay. Cùng tranh tài với Mộng Tuyền còn có 2 đồng đội Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo. Nếu vượt qua vòng loại diễn ra lúc 9 giờ, Mộng Tuyền cùng  các đồng đội sẽ thi đấu chung kết vào lúc 11 giờ 45. 

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: Chờ tin vui từ xạ thủ xinh đẹp Mộng Tuyền - Ảnh 1.

Lê Thị Mộng Tuyền (trái) hứa hẹn tỏa sáng ở cá nhân, đồng đội nữ 10 m súng trường hơi diễn ra hôm nay

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Cũng trong hôm nay, thể thao Việt Nam tranh tài hàng loạt môn thể thao hấp dẫn với vòng loại diễn ra từ 9 giờ sáng, sau đó vòng bán kết, chung kết diễn ra từ đầu giờ chiều. Ở môn cầu lông, đôi Vũ Thị Trang/Bùi Bích Phương đấu bán kết với đôi hạt giống số 3 Kusuma/Puspitasari (Indonesia) lúc 11 giờ 30. Ở môn bóng chuyền nữ, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đấu bán kết với Philippines lúc 15 giờ với mục tiêu giành chiến thắng để thẳng tiến vào chung kết.

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: Chờ tin vui từ xạ thủ xinh đẹp Mộng Tuyền - Ảnh 3.

Vũ Thị Trang cùng Bùi Bích Phương tranh tài bán kết cầu lông nội dung đôi nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Môn bơi bước sang ngày thi đấu thứ 4 với tâm điểm là màn tranh tài của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 200 m tự do. Đây là nội dung anh từng đoạt HCĐ ở SEA Games 32 năm 2023 với thông số thành tích khá tốt. Tuy nhiên kình ngư số 1 Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh của Singapore, Malaysia, Indonesia. Huy Hoàng sẽ thi đấu vòng loại từ 9 giờ sáng sau đó tranh chung kết từ 18 giờ.

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: Chờ tin vui từ xạ thủ xinh đẹp Mộng Tuyền - Ảnh 4.

Bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn điền kinh, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh khi cô tranh tài chung kết nội dung 5.000 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 45. Từng đoạt 4 HCV ở kỳ SEA Games trước nhưng SEA Games lần này Nguyễn Thị Oanh quyết định tham dự chỉ 3 nội dung là 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. Mục tiêu của cô không ngoài giành trọn 3 tấm HCV cho điền kinh Việt Nam. Điền kinh Việt Nam còn có những gương mặt được kỳ vọng khác tranh tài hôm nay như Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước nữ), Nguyễn Trung Cương, Lê Tiến Long (5.000 m nam)...

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam trình làng thế hệ tài năng mới

Thể thao Việt Nam trình làng thế hệ tài năng mới

Bên cạnh dàn tuyển thủ kỳ cựu, hôm qua thể thao Việt Nam cũng trình làng lứa tài năng mới, tỏa sáng ở SEA Games 33 tại Thái Lan.

Những giọt nước mắt bất ngờ

Lịch thi đấu bán kết mới nhất: U.23 Việt Nam tập trung để thắng U.23 Philippines

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Xem trực tiếp SEA Games 33 Lê Thị Mộng Tuyền đội tuyển bắn súng Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận