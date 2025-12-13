Lịch thi đấu bán kết mới nhất: U.23 Việt Nam tập trung để thắng U.23 Philippines

U.23 P HILIPPINES TIẾN BỘ NHIỀU

Đội tuyển U.23 VN sẽ đá trận bán kết 1 SEA Games 33 với U.23 Philippines vào lúc 15 giờ 30 ngày 15.12. Đây là lần thứ 2 liên tiếp 2 đội chạm trán nhau ở bán kết một giải khu vực, trước đó là ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 nơi U.23 VN đã thắng chung cuộc 2-1. Chúng ta đã bị thủng lưới trước, sau đó Đình Bắc và Xuân Bắc thay nhau lập công để vào chung kết và sau đó đoạt chức vô địch. Đó là trận đấu không dễ dàng khi U.23 Philippines chơi rất quyết tâm, máu lửa dù U.23 VN trội hơn về khả năng kiểm soát bóng lẫn kinh nghiệm. 5 tháng sau thất bại trước chúng ta, U.23 Philippines đã tiến bộ rất nhiều, thể hiện qua thành tích toàn thắng vòng bảng. "Azkals" trẻ (biệt danh của U.23 Philippines) khiến tất cả phải dè chừng qua cách đánh bại ứng cử viên vô địch U.23 Indonesia để hiên ngang vào bán kết.

U.23 VN tập trung trên sân tập Trường ĐH RBAC ngày 12.12 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Philippines có lối chơi đơn giản, tập trung phòng ngự chặt chẽ, chờ tung ra những pha phản công nhanh để ghi bàn. Nòng cốt của họ là 5 tuyển thủ quốc gia gồm hậu vệ Santiago Runlico, tiền vệ Sandro Reyes, Javier Mariona và bộ đôi tiền đạo Dylan Dmuynck, Otu Banatao. Thành phần U.23 Philippines có 7 gương mặt từng tham gia các kỳ SEA Games trước, trong đó Sandro Reyes và Jaime Rosquillo đã thi đấu từ SEA Games 31 (năm 2022 ở VN).

Tất cả những yếu tố này, cộng thêm tinh thần hưng phấn đang lên cao, sẽ giúp U.23 Philippines tự tin đối mặt U.23 VN.

U.23 Philippines từng ghi bàn vào lưới U.23 VN trước đây, nên họ có niềm tin tạo ra thế trận khó khăn cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam sẽ có niềm vui sau trận bán kết?

Sau khi cổ vũ đội nữ VN đánh bại Myanmar trong đêm 11.12 để vào bán kết, sáng 12.12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đến thăm, động viên U.23 VN. Tại khách sạn The Quarter Ratchayothin by UHG (Bangkok), ông Tuấn đã khen ngợi thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik, đồng thời dặn dò cả đội phải tập trung tối đa cho trận bán kết.

Minh Phúc đang đạt phong độ cao

Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng đã yêu cầu các học trò lập tức quên đi những chiến thắng ở vòng bảng, bởi vì tính chất trận đấu bán kết sẽ hoàn toàn khác, khắc nghiệt hơn nhiều. Đến chiều 12.12, U.23 VN đã có buổi tập trên mặt sân quen thuộc ở Trường ĐH RBAC. Những cầu thủ đá chính và đá nhiều chỉ chạy nhẹ hồi phục, còn những người đá ít được vận động nhiều hơn. Tin vui là toàn bộ 23 cầu thủ đều khỏe mạnh, có tinh thần rất tốt. Trọng tâm của BHL U.23 VN sẽ là nhanh chóng giúp cả đội hồi phục nhanh nhất trong 3 ngày ít ỏi, trong khi U.23 Philippines được nghỉ ngơi từ ngày 8.12, tức có gần 1 tuần chuẩn bị. Đối với đội bóng đá dựa vào sức và chịu khó chạy nhiều như U.23 Philippines thì đó là quãng thời gian rất đáng kể để bung sức trước U.23 VN.

Ngược lại, U.23 VN đã hiểu khá rõ lối chơi của U.23 Philippines, từ trải nghiệm trực tiếp ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 và theo dõi 2 trận đấu đối thủ này gặp Indonesia và Myanmar. Thực tế, mấu chốt để U.23 VN có thể đánh bại U.23 Philippines và giành quyền vào chung kết sẽ nằm ở chính chúng ta. Các pha xử lý cuối cùng cần bình tĩnh hơn, các cầu thủ phải mạnh dạn hơn, thông tin với nhau tốt hơn...

Hậu vệ trái Nguyễn Phi Hoàng, lần đầu đá chính tại SEA Games 33 trong trận thắng U.23 Malaysia, chia sẻ: "Toàn đội rất vui khi giành chiến thắng trước U.23 Malaysia. Đến lúc này thầy Kim chưa chia sẻ gì nhiều, chỉ chúc mừng đội vào bán kết. Chúng tôi luôn tập trung, mỗi lần ra sân đều cố gắng thực hiện đấu pháp mà BHL đưa ra. Từ hôm nay, toàn đội U.23 VN sẽ tập luyện tích cực, trong sinh hoạt cũng cố gắng giao tiếp nhiều hơn để chuẩn bị cho trận bán kết. U.23 Philippines cũng là đội mạnh. Họ đã thắng Indonesia. Nhưng quan trọng nhất với đội U.23 VN là phải tập trung và chiến đấu hết mình ở trận gặp U.23 Philippines. Ngoài ra, trong khâu cuối cùng đội cũng cần phải cải thiện tốt khả năng dứt điểm".