Những giọt nước mắt bất ngờ

T RƯỞNG ĐOÀN THỂ THAO VN XÚC ĐỘNG

Tại trường bắn thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok), Mộng Tuyền cùng Nguyễn Tâm Quang thi đấu ấn tượng để đứng đầu vòng loại nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp. Kết quả này giúp cặp xạ thủ VN vào chung kết, tranh HCV với 2 VĐV Thái Lan. Tại đây, những màn so tài kỹ năng cũng như bản lĩnh diễn ra căng thẳng, nghẹt thở. Tâm Quang bắn tốt, nhưng do còn rất trẻ (sinh năm 2005), còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, anh nhiều lần chỉ đạt được điểm dưới 10. Lúc này, Mộng Tuyền liên tục thể hiện bản lĩnh, có những phát đạn gần như hoàn hảo để "cứu vãn tình thế". Đến loạt cuối cùng, khi tỷ số đang là 14-14, cô nàng sinh năm 2003 gây ấn tượng với điểm số 10.7, giúp cặp xạ thủ VN có tổng điểm là 21, hơn Thái Lan 0,3 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 16-14. Mộng Tuyền và Tâm Quang trở thành 2 VĐV đầu tiên mang về HCV cho bắn súng VN tại SEA Games 33.

Ông Nguyễn Hồng Minh (giữa) theo dõi Mộng Tuyền, Tâm Quang từ đầu và bật khóc sau chiến thắng vinh quang của 2 xạ thủ VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trên khán đài, ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 33, đã không kìm được cảm xúc. Chứng kiến Mộng Tuyền - Tâm Quang bùng nổ ở cuối trận, ông như vỡ òa và chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vì đây không phải là nội dung sở trường của bắn súng VN. Ở nội dung này, Thái Lan và Singapore rất mạnh, là ứng cử viên hàng đầu". Trong khi đó, xạ thủ trẻ Tâm Quang xúc động không nói nên lời.

N ƯỚC MẮT NGƯỜI THẦY

Vượt qua áp lực khủng khiếp trên đất Thái, Bạc Thị Khiêm đã xuất sắc giành tấm HCV taekwondo hạng cân dưới 73 kg nữ, đánh dấu lần thứ 3 đứng trên đỉnh vinh quang SEA Games. Trận chung kết taekwondo nội dung đối kháng hạng cân dưới 73 kg nữ tại SEA Games 33 chứng kiến màn trình diễn "hủy diệt" của Bạc Thị Khiêm trước võ sĩ Delo (Philippines). Với chiến thắng áp đảo 2-0, nữ võ sĩ quê Sơn La thành công đòi lại chức vô địch đã mất tại kỳ đại hội trước, qua đó chính thức sở hữu bộ sưu tập 3 HCV SEA Games (vào các năm 2019, 2022 và 2025).

Tuy nhiên, hình ảnh gây xúc động nhất lại diễn ra phía sau sàn đấu. Trả lời phỏng vấn với giọng khản đặc vì hò hét chỉ đạo, HLV Vũ Anh Tuấn đã không kìm được nước mắt và bật khóc ngon lành trước ống kính máy quay. "SEA Games 32 ở Campuchia, Khiêm chỉ được HCB. Lần này, em ấy đã làm được, tôi rất vui. Xin cảm ơn em", lời cảm ơn nghẹn ngào của HLV Anh Tuấn khiến tất cả lặng đi. Những giọt nước mắt của người thầy là sự dồn nén của bao áp lực, lo lắng cho Bạc Thị Khiêm và cuối cùng là vỡ òa trong hạnh phúc khi học trò trở lại đỉnh cao khu vực.

Trái ngược với vẻ xúc động mạnh của thầy, Bạc Thị Khiêm lại xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Cô chia sẻ rằng chính những tiếng hét chỉ đạo của thầy và sự cổ vũ của khán giả, đồng đội tại nhà thi đấu đã tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua áp lực, cố gắng giành chiến thắng trước võ sĩ mạnh của Thái Lan ở bán kết và tự tin vào chung kết. Cảm xúc của thầy và trò đối lập, nhưng sự đối lập đó thật đẹp. Người thầy dành cả trái tim để lo lắng và hy vọng, một người học trò dùng tất cả sức mạnh, khả năng để đền đáp niềm tin.

Những giọt nước mắt này khắc họa một ngày thi đấu đầy cảm xúc của đoàn thể thao VN tại SEA Games 33. Đó là hạnh phúc, là sự tự hào, là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như niềm đam mê mãnh liệt, khát khao chiến thắng của các HLV, VĐV và người làm thể thao VN.