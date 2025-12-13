Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Những giọt nước mắt bất ngờ

Đồng Nguyên Khang - Nghi Thạo
13/12/2025 04:35 GMT+7

Ngày 12.12, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Bạc Thị Khiêm (taekwondo) không chỉ giành HCV một cách xứng đáng mà còn khiến những người yêu mến mình phải rơi nước mắt vì hạnh phúc.

TRƯỞNG ĐOÀN THỂ THAO VN XÚC ĐỘNG

Tại trường bắn thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok), Mộng Tuyền cùng Nguyễn Tâm Quang thi đấu ấn tượng để đứng đầu vòng loại nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp. Kết quả này giúp cặp xạ thủ VN vào chung kết, tranh HCV với 2 VĐV Thái Lan. Tại đây, những màn so tài kỹ năng cũng như bản lĩnh diễn ra căng thẳng, nghẹt thở. Tâm Quang bắn tốt, nhưng do còn rất trẻ (sinh năm 2005), còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, anh nhiều lần chỉ đạt được điểm dưới 10. Lúc này, Mộng Tuyền liên tục thể hiện bản lĩnh, có những phát đạn gần như hoàn hảo để "cứu vãn tình thế". Đến loạt cuối cùng, khi tỷ số đang là 14-14, cô nàng sinh năm 2003 gây ấn tượng với điểm số 10.7, giúp cặp xạ thủ VN có tổng điểm là 21, hơn Thái Lan 0,3 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 16-14. Mộng Tuyền và Tâm Quang trở thành 2 VĐV đầu tiên mang về HCV cho bắn súng VN tại SEA Games 33.

Những giọt nước mắt bất ngờ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Minh (giữa) theo dõi Mộng Tuyền, Tâm Quang từ đầu và bật khóc sau chiến thắng vinh quang của 2 xạ thủ VN

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trên khán đài, ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 33, đã không kìm được cảm xúc. Chứng kiến Mộng Tuyền - Tâm Quang bùng nổ ở cuối trận, ông như vỡ òa và chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vì đây không phải là nội dung sở trường của bắn súng VN. Ở nội dung này, Thái Lan và Singapore rất mạnh, là ứng cử viên hàng đầu". Trong khi đó, xạ thủ trẻ Tâm Quang xúc động không nói nên lời.

NƯỚC MẮT NGƯỜI THẦY

Vượt qua áp lực khủng khiếp trên đất Thái, Bạc Thị Khiêm đã xuất sắc giành tấm HCV taekwondo hạng cân dưới 73 kg nữ, đánh dấu lần thứ 3 đứng trên đỉnh vinh quang SEA Games. Trận chung kết taekwondo nội dung đối kháng hạng cân dưới 73 kg nữ tại SEA Games 33 chứng kiến màn trình diễn "hủy diệt" của Bạc Thị Khiêm trước võ sĩ Delo (Philippines). Với chiến thắng áp đảo 2-0, nữ võ sĩ quê Sơn La thành công đòi lại chức vô địch đã mất tại kỳ đại hội trước, qua đó chính thức sở hữu bộ sưu tập 3 HCV SEA Games (vào các năm 2019, 2022 và 2025).

Tuy nhiên, hình ảnh gây xúc động nhất lại diễn ra phía sau sàn đấu. Trả lời phỏng vấn với giọng khản đặc vì hò hét chỉ đạo, HLV Vũ Anh Tuấn đã không kìm được nước mắt và bật khóc ngon lành trước ống kính máy quay. "SEA Games 32 ở Campuchia, Khiêm chỉ được HCB. Lần này, em ấy đã làm được, tôi rất vui. Xin cảm ơn em", lời cảm ơn nghẹn ngào của HLV Anh Tuấn khiến tất cả lặng đi. Những giọt nước mắt của người thầy là sự dồn nén của bao áp lực, lo lắng cho Bạc Thị Khiêm và cuối cùng là vỡ òa trong hạnh phúc khi học trò trở lại đỉnh cao khu vực.

Trái ngược với vẻ xúc động mạnh của thầy, Bạc Thị Khiêm lại xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Cô chia sẻ rằng chính những tiếng hét chỉ đạo của thầy và sự cổ vũ của khán giả, đồng đội tại nhà thi đấu đã tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua áp lực, cố gắng giành chiến thắng trước võ sĩ mạnh của Thái Lan ở bán kết và tự tin vào chung kết. Cảm xúc của thầy và trò đối lập, nhưng sự đối lập đó thật đẹp. Người thầy dành cả trái tim để lo lắng và hy vọng, một người học trò dùng tất cả sức mạnh, khả năng để đền đáp niềm tin.

Những giọt nước mắt này khắc họa một ngày thi đấu đầy cảm xúc của đoàn thể thao VN tại SEA Games 33. Đó là hạnh phúc, là sự tự hào, là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như niềm đam mê mãnh liệt, khát khao chiến thắng của các HLV, VĐV và người làm thể thao VN.

Tin liên quan

Trưởng đoàn Việt Nam bật khóc khi Mộng Tuyền và Tâm Quang giành HCV bắn súng: Nghẹt thở rồi vỡ òa!

Trưởng đoàn Việt Nam bật khóc khi Mộng Tuyền và Tâm Quang giành HCV bắn súng: Nghẹt thở rồi vỡ òa!

Trưa 12.12, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi 2 VĐV bắn súng Việt Nam là Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang giành HCV nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh xuất trận

Cử tạ Việt Nam ‘bung lụa’ hôm nay: Săn vàng trong thế khó, chỉ tiêu cực bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Tâm Quang Mộng Tuyền Nguyễn Hồng Minh Thái Lan Vũ Anh Tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận