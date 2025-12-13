Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh xuất trận

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
13/12/2025 00:00 GMT+7

Hôm nay (13.12), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn của điền kinh, bơi, bắn súng... hứa hẹn gặt hái thêm thành công tại SEA Games 33.

Khó đánh bại Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy SEA Games 33

Môn bơi bước sang ngày thi đấu thứ 4 với tâm điểm là màn tranh tài của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 200 m tự do. Đây là nội dung anh từng đoạt HCĐ ở SEA Games 32 năm 2023 với thông số thành tích khá tốt. Tuy nhiên kình ngư số 1 Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh của Singapore, Malaysia, Indonesia. Huy Hoàng sẽ thi đấu vòng loại từ 9 giờ sáng sau đó tranh chung kết từ 18 giờ.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 1.

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất trận ở cự ly 5.000 m

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở môn điền kinh, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh khi cô tranh tài chung kết nội dung 5.000 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 45. Từng đoạt 4 HCV ở kỳ SEA Games trước nhưng SEA Games lần này Nguyễn Thị Oanh quyết định tham dự chỉ 3 nội dung là 5.000 m, 3000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. Mục tiêu của cô không ngoài giành trọn 3 tấm HCV cho điền kinh Việt Nam.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng săn HCV ở cự ly 200 m tự do nam

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Ngoài ra đoàn thể thao Việt Nam còn kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các môn võ như karate, judo, jiujitsu, wushu, taekwondo, cử tạ...

Các môn thi đấu ngày 13.12 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 được phát trên HTV, FPT Play, VTV, VTVgo, VTC, VTVcab...

Lịch chi tiết:

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 3.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh xuất trận- Ảnh 4.

Xem thêm bình luận