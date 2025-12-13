Cử tạ Việt Nam ‘bung lụa’ hôm nay: Săn vàng trong thế khó, chỉ tiêu cực bất ngờ

Đội tuyển cử tạ Việt Nam chỉ cần một nửa có huy chương, trong đó có 2-3 HCV là đạt yêu cầu

Quan sát buổi tập cuối của đội tuyển cử tạ Việt Nam tại nhà thi đấu Chonburi vào chiều 12.12, chúng tôi cảm thấy tất cả mọi người đều rất khẩn trương và quyết tâm. Ban tổ chức dành cho 6-8 thảm đấu với đầy đủ dụng cụ, sắp xếp khoảng 1 giờ đồng hồ để 14 lực sĩ làm quen với tạ và thích ứng trạng thái thi đấu. Không ai bảo ai tất cả đều lao vào tập rất hăng say, rèn đi rèn lại từ cử giật đến cử đẩy, từng động tác nâng lên hạ xuống, từng bộ chân, từng bước dậm, từng cột hơi hít vào thở ra, được làm đi làm lại liên tục dưới sự giám sát chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời của những người thầy tận tụy như Dương Thị Ngọc, Dương Thị Bích Tuyền, Nguyễn Mạnh Thắng, Đỗ Đình Du và chuyên gia người Bulgaria Kerkelova Daniela Samuilova.

Nguyễn Thị Thu Trang (48kg) sẽ mở hàng cho cử tạ Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Lãnh đội cử tạ Nguyễn Huy Hùng cho biết SEA Games 33 là kỳ tranh tài đầu tiên của Đại hội thể thao Đông Nam Á áp dụng các nội dung mới phù hợp theo quy định của Liên đoàn Cử tạ thế giới. Các hạng cân sẽ tổ chức đối với nam lần lượt là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg và trên 94kg. Các hạng cân dành cho nữ là 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg và trên 77kg. Chính vì vậy các lực sĩ Việt Nam phải điều chỉnh cho phù hợp so với trước đây. Như Trần Minh Trí trước đây thi đấu hạng 67kg tại SEA Games Campuchia giờ phải ép xuống 2 kg. Hoặc có lực sĩ phải tăng cân như Trần Đình Thắng trước đây đánh hạng trên 89kg giờ phải thích ứng với hạng cân trên 94kg, nghĩa là phải điều chỉnh tăng 5 kg.

Nguyễn Hoài Hương (53kg) nâng tạ có sự tận tình nhắc nhở của HLV Nguyễn Mạnh Thắng ẢNH: KHẢ HÒA

Vậy với những thay đổi này có ảnh hưởng đến thành tích SEA Games 33? Ông Huy Hùng cho biết, sau chuyến tập huấn Trung Quốc trở về tinh thần đội rất phấn chấn và tự tin, buổi tập hết sức tập trung và rộn ràng cũng đã cho thấy khát khao chinh phục đỉnh cao mới lần này. Những thay đổi hạng cân tuy có ảnh hưởng nhưng các VĐV cũng đã bước đầu làm quen và cũng đã giữ thể trạng phù hợp.

Chuyên gia người Bulgaria theo sát từng động tác ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên đội cử tạ Việt Nam "biết mình biết ta" nên chỉ đặt chỉ tiêu phù hợp là 2 HCV và phấn đấu giành 3 chiếc. Sở dĩ chỉ từ 2-3 HCV vì hạng cân 55kg từng giành HCV SEA Games của Lại Gia Thành đã bị chủ nhà cắt bỏ, nên sẽ khó thể đạt đến 4 HCV như SEA Games 32. Còn lại các hạng cân khác đều nỗ lực tiếp cận huy chương, nếu có một nửa trong số đó giành được vị trí thứ nhì hay thứ ba cũng là đạt yêu cầu.

Nguyễn Quang Trường tập cử đẩy và cử giật liên tục với tạ ẢNH: KHẢ HÒA

Đô cử nữ mở hàng, lực sĩ nam sẽ "bùng nổ"

Theo lịch thi đấu 13 giờ ngày 13.12 môn cử tạ sẽ khởi tranh với hạng cân đầu tiên là 48kg nữ với đô cử Nguyễn Thị Thu Trang xuất quân trước. Cùng ngày còn có một cô gái ở hạng 53kg là Nguyễn Hoài Hương sẽ tranh tài. Đây là 2 hạng cân nhẹ nhất của nữ và cũng được chờ đợi có bất ngờ. Tại SEA Games 32 ở Campuchia, các đô cử nữ Việt Nam đều không giành được HCV, cao nhất chỉ có 1 HCB của Đinh Thị Thu Uyên hạng 64kg. Chính vì vậy lần này 2 cô gái nhỏ nhắn nhất đội tuyển xuất trận dẫu biết sẽ gặp không ít khó khăn trước các đô cử của Thái Lan, Indonesia và cả Myanmar. Nhưng tâm lý thoải mái biết đâu sẽ làm nên điều diệu kỳ.

Đô cử Trần Xuân Dũng sẽ tranh tài ở hạng 94 kg ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng trong ngày đầu có 1 hạng cân nam 60kg do K'Dương, đô cử người dân tộc tranh tài. Sau khi Ban tổ chức SEA Games 33 cắt bỏ hạng cân nhẹ 55kg mà Lại Gia Thành từng giành HCV ở 2 kỳ SEA Games 31, 32 thì niềm hy vọng hạng cân nhẹ chờ K'Dương bứt phá. Nếu trong 3 hạng cân ngày đầu ít nhất có 2 tấm huy chương thì đó sẽ là động lực cho những chủ lực của cử tạ Việt Nam tranh tài những ngày tiếp theo. Trong đó đáng chú ý sẽ là 3 hạng cân từng giành HCV SEA Games 32 là Trần Minh Trí (hạng 65kg), Nguyễn Quốc Toàn (hạng 88kg) và Trần Đình Thắng (hạng trên 94kg) cũng là 3 niềm hy vọng lớn nhắm đến 2 HCV SEA Games 33.

Niềm hy vọng lớn của cử tạ Việt Nam Trần Minh Trí ẢNH: KHẢ HÒA

Trong đó Trần Minh Trí được xem là át chủ bài của cử tạ Việt Nam. Lực sĩ 21 tuổi này thể hiện được khả năng với tấm HCV châu Á 2025 diễn ra hồi tháng 5 tại Trung Quốc nên nếu ngày thi đấu thứ 2 anh giành HCV sẽ mang đến quyết tâm và bứt phá hơn nữa cho các VĐV khác như Nguyễn Đức Toàn (71kg), Nguyễn Quang Trường (79kg), Trần Xuân Dũng (94kg) hay Quàng Thị Tâm (58kg), Nguyễn Thị Thủy Tiên (63kg), Hoàng Kim Lụa (69kg), Lâm Thị Mỹ Lệ (77kg) và Pha Si Rô (trên 77kg). Chính Pha Si Rô từng giành HCĐ ở kỳ SEA Games 32.

Đô cử Hoàng Kim Lụa tự tin ẢNH: KHẢ HÒA

Trần Đình Thắng quyết tâm bảo vệ HCV SEA Games ẢNH: KHẢ HÒA

Nguyễn Thị Thủy Tiên sẽ nỗ lực ở hạng cân 63 kg ẢNH: KHẢ HÒA

Quàng Thị Tâm (58kg) quyết tâm có một kỳ SEA Games đáng nhớ ẢNH: KHẢ HÒA