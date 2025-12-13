Thể thao Việt Nam trình làng thế hệ tài năng mới

E M TRAI Á NH V IÊN "BƯỚC RA ÁNH SÁNG"

Trên đường đua xanh, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Quang Thuấn xuất sắc đánh bại đàn anh Trần Hưng Nguyên, đoạt HCV cự ly 400 m nam cá nhân hỗn hợp. Ở 2 kỳ SEA Games trước, em trai của Nguyễn Thị Ánh Viên chấp nhận về nhì bởi Trần Hưng Nguyên đang ở độ chín sự nghiệp. Không ngừng nỗ lực tập luyện, trui rèn được bản lĩnh thi đấu vững vàng, Nguyễn Quang Thuấn đã "bước ra ánh sáng" với tấm HCV đầu tiên. Trên bục trao huy chương, Trần Hưng Nguyên vui vẻ ôm lấy đàn em chúc mừng. Từ nay Quang Thuấn sẽ gánh vác trọng trách mới cho đội tuyển bơi VN ở đấu trường quốc tế.

Nguyễn Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games ảnh: Nguyên Khang

Ở cự ly 1.500 m tự do, kình ngư 25 tuổi Nguyễn Huy Hoàng khẳng định tài năng khi lần thứ 5 liên tiếp đoạt HCV. Tuy nhiên màn thể hiện của kình ngư 19 tuổi về hạng nhì Mai Trần Tuấn Anh giúp người hâm mộ VN an tâm về thế hệ kế thừa. Anh bung sức mạnh mẽ, vượt qua các đối thủ, đeo bám quyết liệt đàn anh Nguyễn Huy Hoàng ở đoạn cuối trên đường đua chung kết 1.500 m tự do.

Đ IỂM SÁNG ĐIỀN KINH, BẮN SÚNG

Ở SEA Games 32 năm 2023, điền kinh VN hụt tấm HCV nội dung 400 m nữ về tay đội Malaysia. Ở Thái Lan lần này, Nguyễn Thị Ngọc đã giúp điền kinh VN "đòi nợ" thành công khi bứt phá mạnh mẽ từ đầu và cán đích đầu tiên, đoạt HCV. Với Nguyễn Thị Ngọc, điền kinh VN an tâm về lứa tuyển thủ kế thừa đàn chị Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan.

Nguyễn Thị Ngọc xuất sắc

Mộng Tuyền, Tâm Quang đánh bại người Thái

Ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền cùng Nguyễn Tâm Quang ghi dấu ấn với tấm HCV ở nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp. 2 xạ thủ VN đăng quang kịch tính sau màn cạnh tranh với VĐV chủ nhà Thái Lan. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao VN, đã bật khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến nỗ lực tột bậc mang về thành công của Lê Thị Mộng Tuyền cùng Nguyễn Tâm Quang ở nội dung vốn không phải sở trường. Với xạ thủ xinh xắn Mộng Tuyền, tấm HCV danh giá này giúp cô thêm tự tin săn vàng các nội dung tiếp theo.

K HẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH

Nguyễn Thị Hương giành tấm HCV thứ 2 ở môn đua thuyền canoeing sau lượt thi chung kết "nghẹt thở". Cô cùng đồng đội Ma Thị Thùy thất thế so với các đối thủ nhưng có màn tăng tốc khó tin, vượt lên cán đích gần như cùng lúc với đôi VĐV chủ nhà Thái Lan. Sau khi xem lại ghi hình kỹ thuật, các trọng tài mới xác định chiến thắng thuộc về 2 tuyển thủ VN.

Đinh Phương Thành giành HCV xà kép với số điểm vượt trội

Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (bìa phải) về đích ngoạn mục

Ở môn TDDC, tuyển thủ kỳ cựu Đinh Phương Thành giành chiến thắng thuyết phục ở chung kết nội dung xà kép. Thành tích này giúp Đinh Phương Thành giữ kỷ lục 6 lần vô địch SEA Games và trở thành 1 trong những VĐV giàu thành tích nhất của thể thao VN ở đấu trường này khi có tổng cộng 14 HCV.

Ghi tên vào bảng vàng thành tích của thể thao VN ở ngày thi đấu hôm qua còn có những gương mặt nổi bật như Bạc Thị Khiêm (taekwondo), Khuất Hải Nam (karate), Ngô Ron/Lý Ngọc Tài, Nguyễn Thị Thi/Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt).