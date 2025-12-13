U.23 Malaysia gọi ‘viện binh’, HLV tuyên bố loại Thái Lan ngày 15.12: Muốn tái đấu Việt Nam chung kết

Vì sao U.23 Malaysia rất tự tin sẽ hạ Thái Lan ngay tại Rajamangala?

Dường như việc bất ngờ đi tiếp của U.23 Malaysia đã giúp HLV Nafuzi Zain và các cầu thủ của mình đã trút bỏ mọi sức ép và áp lực. Đây còn là mục tiêu đã hoàn thành của họ. Vì vậy, tại bán kết rất hứa hẹn một "Harimau Muda" (biệt danh của đội trẻ Malaysia) khởi sắc hoàn toàn sẽ xuất hiện.

U.23 Malaysia bất ngờ vào bán kết SEA Games 33, tuyên bố hạ chủ nhà Thái Lan để tái đấu U.23 Việt Nam chung kết Ảnh: Nhật Thịnh

Trước đó, theo báo chí Malaysia, đội bóng của HLV Nafuzi Zain gần như đã dự tính việc sớm ra về sau trận thua toàn diện và dưới cơ xa so với U.23 Việt Nam với tỷ số 0-2. Họ chỉ hy vọng mong manh vào kết quả trận đấu giữa U.23 Indonesia gặp Myanmar sẽ có lợi để lách qua cánh cửa hẹp.

Cuối cùng, điều mong đợi này cũng đến đầy bất ngờ khi những nhà đương kim vô địch SEA Games, U.23 Indonesia thi đấu quá dưới sức bị Myanmar dẫn trước tỷ số 1-0 và mãi đến cuối hiệp 1 mới gỡ hòa 1-1. Trước khi ở cuối trận mới ghi thêm 2 bàn nữa do công tiền đạo Jens Raven.

U23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games

U.23 Indonesia tuy thắng tỷ số 3-1, nhưng không đủ để họ đi tiếp dù có cùng 3 điểm và hiệu số +1 như U.23 Malaysia, do có số bàn thắng ghi ít hơn so với đối thủ (3 so với 4).

Đây được xem là một điều may mắn rất lớn cho U.23 Malaysia. Báo chí nước này cũng trở nên lạc quan đôi chút với thành tích bất ngờ vào bán kết của đội nhà, giữa lúc vụ kiện của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) kháng cáo án phạt FIFA vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại vẫn không tạo niềm tin nào cho họ.

Cởi bỏ mọi sức ép bị loại, HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia tuyên bố đầy tự tin sẽ đánh bại luôn đội chủ nhà U.23 Thái Lan ở bán kết, hướng đến trận chung kết có thể tái đấu U.23 Việt Nam "rửa hận" trận thua tỷ số 0-2 và giành luôn HCV bóng đá nam SEA Games 33.

HLV Nafuzi Zain khẳng định U.23 Malaysia không cố gắng tử thủ trước U.23 Việt Nam, nếu tái đấu ở chung kết Ảnh: Nhật Thịnh

"Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, việc giành vé vào bán kết là một phước lành rất ý nghĩa. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi thực sự là lọt vào bán kết, và may mắn mục tiêu đó đã đạt được. Điều này đã tạo ra một sự nhẹ nhõm lớn, sau giai đoạn vô cùng áp lực và thử thách với chúng tôi", HLV Nafuzi Zain chia sẻ.

Ông cũng cho biết: "Ở bán kết, chúng tôi gặp U.23 Thái Lan. Đây là đối thủ mạnh, họ có ưu thế chủ nhà. Tuy nhiên, trong lịch sử, bóng đá Malaysia không e ngại khi đối đầu với Thái Lan ở mọi cấp độ. Chúng tôi cũng đã học hỏi và rút nhiều kinh nghiệm sau những sai lầm ở các trận vừa qua, đặc biệt sau trận thua U.23 Việt Nam tỷ số 0-2. Nếu chúng tôi sửa chữa kịp những sai lầm, chúng tôi sẽ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Giờ đây, mục tiêu của U.23 Malaysia là vào chung kết và tranh HCV".

Về lực lượng, HLV Nafuzi Zain cho biết, U.23 Malaysia sẽ có sự bổ sung trở lại tiền đạo Haqimi Azim, cầu thủ đã trở về Kuala Lumpur chịu tang bố dượng mình qua đời gần đây. Bên cạnh đó, tiền đạo Fergus Tierney cũng có khả năng đến tập trung ngay sau trận chung kết Cúp FA nước này kết thúc ngày 14.12.

Tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, bên cạnh trận bán kết giữa U.23 Malaysia gặp chủ nhà Thái Lan lúc 20 giờ ngày 15.12, trận bán kết còn lại giữa U.23 Việt Nam gặp thử thách không nhỏ là U.23 Philippines lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Trận tranh HCĐ và HCV diễn ra ngày 18.12, với trận tranh HCĐ lúc 15 giờ 30, còn chung kết là 19 giờ 30, tất cả đều diễn ra trên sân Rajamangala.