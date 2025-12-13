Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Malaysia gọi ‘viện binh’, HLV tuyên bố loại Thái Lan ngày 15.12: Muốn tái đấu Việt Nam chung kết

Giang Lao
Giang Lao
13/12/2025 08:56 GMT+7

HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia cho biết, ông đã gọi tiền đạo Haqimi Azim trở lại Bangkok ngay sau khi 'Harimau Muda' lách qua cánh cửa hẹp vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp chủ nhà Thái Lan.

Vì sao U.23 Malaysia rất tự tin sẽ hạ Thái Lan ngay tại Rajamangala?

Dường như việc bất ngờ đi tiếp của U.23 Malaysia đã giúp HLV Nafuzi Zain và các cầu thủ của mình đã trút bỏ mọi sức ép và áp lực. Đây còn là mục tiêu đã hoàn thành của họ. Vì vậy, tại bán kết rất hứa hẹn một "Harimau Muda" (biệt danh của đội trẻ Malaysia) khởi sắc hoàn toàn sẽ xuất hiện.

U.23 Malaysia gọi ‘viện binh’, HLV tuyên bố loại Thái Lan ngày 15.12: Muốn tái đấu Việt Nam chung kết- Ảnh 1.

U.23 Malaysia bất ngờ vào bán kết SEA Games 33, tuyên bố hạ chủ nhà Thái Lan để tái đấu U.23 Việt Nam chung kết

Ảnh: Nhật Thịnh

Trước đó, theo báo chí Malaysia, đội bóng của HLV Nafuzi Zain gần như đã dự tính việc sớm ra về sau trận thua toàn diện và dưới cơ xa so với U.23 Việt Nam với tỷ số 0-2. Họ chỉ hy vọng mong manh vào kết quả trận đấu giữa U.23 Indonesia gặp Myanmar sẽ có lợi để lách qua cánh cửa hẹp.

Cuối cùng, điều mong đợi này cũng đến đầy bất ngờ khi những nhà đương kim vô địch SEA Games, U.23 Indonesia thi đấu quá dưới sức bị Myanmar dẫn trước tỷ số 1-0 và mãi đến cuối hiệp 1 mới gỡ hòa 1-1. Trước khi ở cuối trận mới ghi thêm 2 bàn nữa do công tiền đạo Jens Raven.

U23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games

U.23 Indonesia tuy thắng tỷ số 3-1, nhưng không đủ để họ đi tiếp dù có cùng 3 điểm và hiệu số +1 như U.23 Malaysia, do có số bàn thắng ghi ít hơn so với đối thủ (3 so với 4).

Đây được xem là một điều may mắn rất lớn cho U.23 Malaysia. Báo chí nước này cũng trở nên lạc quan đôi chút với thành tích bất ngờ vào bán kết của đội nhà, giữa lúc vụ kiện của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) kháng cáo án phạt FIFA vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại vẫn không tạo niềm tin nào cho họ.

Cởi bỏ mọi sức ép bị loại, HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia tuyên bố đầy tự tin sẽ đánh bại luôn đội chủ nhà U.23 Thái Lan ở bán kết, hướng đến trận chung kết có thể tái đấu U.23 Việt Nam "rửa hận" trận thua tỷ số 0-2 và giành luôn HCV bóng đá nam SEA Games 33.

U.23 Malaysia gọi ‘viện binh’, HLV tuyên bố loại Thái Lan ngày 15.12: Muốn tái đấu Việt Nam chung kết- Ảnh 2.

HLV Nafuzi Zain khẳng định U.23 Malaysia không cố gắng tử thủ trước U.23 Việt Nam, nếu tái đấu ở chung kết

Ảnh: Nhật Thịnh

"Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, việc giành vé vào bán kết là một phước lành rất ý nghĩa. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi thực sự là lọt vào bán kết, và may mắn mục tiêu đó đã đạt được. Điều này đã tạo ra một sự nhẹ nhõm lớn, sau giai đoạn vô cùng áp lực và thử thách với chúng tôi", HLV Nafuzi Zain chia sẻ.

Ông cũng cho biết: "Ở bán kết, chúng tôi gặp U.23 Thái Lan. Đây là đối thủ mạnh, họ có ưu thế chủ nhà. Tuy nhiên, trong lịch sử, bóng đá Malaysia không e ngại khi đối đầu với Thái Lan ở mọi cấp độ. Chúng tôi cũng đã học hỏi và rút nhiều kinh nghiệm sau những sai lầm ở các trận vừa qua, đặc biệt sau trận thua U.23 Việt Nam tỷ số 0-2. Nếu chúng tôi sửa chữa kịp những sai lầm, chúng tôi sẽ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Giờ đây, mục tiêu của U.23 Malaysia là vào chung kết và tranh HCV".

Về lực lượng, HLV Nafuzi Zain cho biết, U.23 Malaysia sẽ có sự bổ sung trở lại tiền đạo Haqimi Azim, cầu thủ đã trở về Kuala Lumpur chịu tang bố dượng mình qua đời gần đây. Bên cạnh đó, tiền đạo Fergus Tierney cũng có khả năng đến tập trung ngay sau trận chung kết Cúp FA nước này kết thúc ngày 14.12.

Tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, bên cạnh trận bán kết giữa U.23 Malaysia gặp chủ nhà Thái Lan lúc 20 giờ ngày 15.12, trận bán kết còn lại giữa U.23 Việt Nam gặp thử thách không nhỏ là U.23 Philippines lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Trận tranh HCĐ và HCV diễn ra ngày 18.12, với trận tranh HCĐ lúc 15 giờ 30, còn chung kết là 19 giờ 30, tất cả đều diễn ra trên sân Rajamangala.

Tin liên quan

Lịch thi đấu bán kết mới nhất: U.23 Việt Nam tập trung để thắng U.23 Philippines

Lịch thi đấu bán kết mới nhất: U.23 Việt Nam tập trung để thắng U.23 Philippines

Chiến thắng thuyết phục trước U.23 Malaysia đã giúp U.23 VN vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, nhưng vòng đấu loại trực tiếp ở bán kết sẽ có độ khắc nghiệt cao hơn nhiều.

SEA Games 33: Hồi hộp chờ tin vui từ 3 xạ thủ xinh đẹp Thanh Thảo, Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo

Những giọt nước mắt bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Malaysia U.23 Việt Nam U.23 Thái Lan SEA Games 33 bóng đá sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận