Đinh Phương Thành vẫn muốn ‘chinh chiến’ ở SEA Games 34, chinh phục tấm HCV thứ 15!

Đinh Xuân Thành giành thêm 1 HCV, 1 HCĐ ở tuổi 30 ảnh: Quốc Việt

Các nước bạn đang phát triển mạnh mẽ

Chiều 12.12, nhà thi đấu tại trường ĐH Thammasat đã chứng kiến Đinh Phương Thành đoạt tấm HCV TDDC nội dung xà kép, với số điểm 12.900 bỏ rất xa các đối thủ còn lại. Ngày thi đấu của anh khép lại khi có thêm tấm HCĐ nội dung xà đơn.

Đinh Phương Thành xúc động: "Tôi thực sự rất là vui vì khi mình mình đã có thể tìm được thêm một tấm HCV và 1 HCĐ cho môn thể dục dụng cũ và đoàn thể thao Việt Nam.

Thực sự sau khi kết thúc phần thi tôi rất là lo lắng bởi vì bản thân thực sự đã có chút lỗi kỹ thuật trong phần thi của mình. Tôi cảm thấy bản thân thực sự đã may mắn nên mới giành được tấm HCV này".

Màn trình diễn đem về tấm HCV SEA Games thứ 14 của Đinh Phương Thành ảnh: Quốc Việt

Tấm HCV ở SEA Games 33 đã đưa Đinh Phương Thành chạm vào kỷ lục 14 tấm HCV SEA Games của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Huyền, bên cạnh đó là kỷ lục đoạt HCV ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp.

Anh xúc động: "Thành rất là vui và hãnh diện khi mình có thể đạt được những thành quả tuyệt vời như thế này, trong thời gian mà mình còn gắn bó với môn thể dục dụng cụ.

Trong 6 kỳ SEA Games, tôi đã giành được tổng cộng 14 HCV. Năm nay không có Carlos Yolo thi đấu nhưng giải vẫn có rất nhiều VĐV giỏi sẽ cùng cạnh tranh cùng chúng tôi. Năm nay Thái Lan và Indonesia đều có HCV TDDC.

Các quốc gia ở Đông Nam Á đang phát triển tốt về VĐV, kỹ thuật và tập huấn. Sự cạnh tranh sẽ khiến chúng tôi càng cố gắng hơn nữa. Nhưng nếu Việt Nam muốn duy trì vị thế sẽ phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa".

Đinh Phương Thành: Chiến đấu tiếp hay dừng lại?

Niềm vui chiến thắng của Đinh Phương Thành và HLV Trương Minh Sang ảnh: Quốc Việt

Tấm HCV tại ĐH Thammasat đưa Đinh Phương Thành vào ngôi đền huyền thoại của TDDC Việt Nam nói riêng và đấu trường SEA Games nói chung.

Tuy nhiên, thời gian không buông tha cho bất kỳ ai, nhất là lĩnh vực có sự đòi hỏi khắc nghiệt như TDDC. Ở tuổi 30, Đinh Phương Thành sẽ phải cân nhắc kỹ trước câu hỏi bước "bước tiếp hay dừng lại".

Chàng trai sinh năm 1995 chia sẻ: "Ở tuổi 30 tôi ngày càng yếu đi và sức khỏe không còn sung mãn như khi còn trẻ. Tấm HCV lần này một phần nào đó có thể xem như tôi đã chiến đấu để vượt ngưỡng bản thân. Hôm nay, thi 2 môn đối với tôi hơi quá sức thật.

Nhưng mà thực sự mọi thứ vẫn ổn, tôi thấy nội dung xà đơn hôm nay thi đấu là tốt rồi. Tôi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng thú thật nếu có thể tôi vẫn muốn tham gia một kỳ SEA Games nữa. Nếu thể lực tôi còn đáp ứng được thì tôi sẽ tham gia tiếp".