Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đinh Phương Thành vẫn muốn ‘chinh chiến’ ở SEA Games 34, chinh phục tấm HCV thứ 15!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
13/12/2025 02:12 GMT+7

Đinh Phương Thành sẽ cân nhắc kỹ, lắng nghe bản thân cho mục tiêu thiết lập kỷ lục mới với tấm HCV thứ 15 tại SEA Games 34 ở Malaysia.

Đinh Phương Thành vẫn muốn ‘chinh chiến’ ở SEA Games 34, chinh phục tấm HCV thứ 15!- Ảnh 1.

Đinh Xuân Thành giành thêm 1 HCV, 1 HCĐ ở tuổi 30

ảnh: Quốc Việt

Các nước bạn đang phát triển mạnh mẽ

Chiều 12.12, nhà thi đấu tại trường ĐH Thammasat đã chứng kiến Đinh Phương Thành đoạt tấm HCV TDDC nội dung xà kép, với số điểm 12.900 bỏ rất xa các đối thủ còn lại. Ngày thi đấu của anh khép lại khi có thêm tấm HCĐ nội dung xà đơn.

Đinh Phương Thành xúc động: "Tôi thực sự rất là vui vì khi mình mình đã có thể tìm được thêm một tấm HCV và 1 HCĐ cho môn thể dục dụng cũ và đoàn thể thao Việt Nam.

Thực sự sau khi kết thúc phần thi tôi rất là lo lắng bởi vì bản thân thực sự đã có chút lỗi kỹ thuật trong phần thi của mình. Tôi cảm thấy bản thân thực sự đã may mắn nên mới giành được tấm HCV này".

Đinh Phương Thành vẫn muốn ‘chinh chiến’ ở SEA Games 34, chinh phục tấm HCV thứ 15!- Ảnh 2.

Màn trình diễn đem về tấm HCV SEA Games thứ 14 của Đinh Phương Thành

ảnh: Quốc Việt

Tấm HCV ở SEA Games 33 đã đưa Đinh Phương Thành chạm vào kỷ lục 14 tấm HCV SEA Games của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Huyền, bên cạnh đó là kỷ lục đoạt HCV ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp.

Anh xúc động: "Thành rất là vui và hãnh diện khi mình có thể đạt được những thành quả tuyệt vời như thế này, trong thời gian mà mình còn gắn bó với môn thể dục dụng cụ.

Trong 6 kỳ SEA Games, tôi đã giành được tổng cộng 14 HCV. Năm nay không có Carlos Yolo thi đấu nhưng giải vẫn có rất nhiều VĐV giỏi sẽ cùng cạnh tranh cùng chúng tôi. Năm nay Thái Lan và Indonesia đều có HCV TDDC. 

Các quốc gia ở Đông Nam Á đang phát triển tốt về VĐV, kỹ thuật và tập huấn. Sự cạnh tranh sẽ khiến chúng tôi càng cố gắng hơn nữa. Nhưng nếu Việt Nam muốn duy trì vị thế sẽ phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa".

Đinh Phương Thành: Chiến đấu tiếp hay dừng lại?

Đinh Phương Thành vẫn muốn ‘chinh chiến’ ở SEA Games 34, chinh phục tấm HCV thứ 15!- Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của Đinh Phương Thành và HLV Trương Minh Sang

ảnh: Quốc Việt

Tấm HCV tại ĐH Thammasat đưa Đinh Phương Thành vào ngôi đền huyền thoại của TDDC Việt Nam nói riêng và đấu trường SEA Games nói chung.

Tuy nhiên, thời gian không buông tha cho bất kỳ ai, nhất là lĩnh vực có sự đòi hỏi khắc nghiệt như TDDC. Ở tuổi 30, Đinh Phương Thành sẽ phải cân nhắc kỹ trước câu hỏi bước "bước tiếp hay dừng lại".

Chàng trai sinh năm 1995 chia sẻ: "Ở tuổi 30 tôi ngày càng yếu đi và sức khỏe không còn sung mãn như khi còn trẻ. Tấm HCV lần này một phần nào đó có thể xem như tôi đã chiến đấu để vượt ngưỡng bản thân. Hôm nay, thi 2 môn đối với tôi hơi quá sức thật. 

Nhưng mà thực sự mọi thứ vẫn ổn, tôi thấy nội dung xà đơn hôm nay thi đấu là tốt rồi. Tôi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng thú thật nếu có thể tôi vẫn muốn tham gia một kỳ SEA Games nữa. Nếu thể lực tôi còn đáp ứng được thì tôi sẽ tham gia tiếp".

Tin liên quan

Vượt thử thách mang tên Thái Lan, võ sĩ Việt Nam trở lại đỉnh cao khu vực

Vượt thử thách mang tên Thái Lan, võ sĩ Việt Nam trở lại đỉnh cao khu vực

Dù lo lắng vì thay đổi hạng cân và phải thi đấu ngay tại Thái Lan - đất nước có vốn rất mạnh về taekwondo, Bạc Thị Khiêm vẫn xuất sắc vượt qua tất cả để giành tấm HCV SEA Games 33 đầy xứng đáng.

Phi Hoàng tiết lộ tin cực vui, U.23 Việt Nam rất khỏe sau trận thắng Malaysia: Nhưng…

Đinh Phương Thành san bằng kỷ lục 14 HCV SEA Games của tượng đài Nguyễn Thị Huyền

Khám phá thêm chủ đề

Đinh Phương Thành TDDC Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận