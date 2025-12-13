Kỳ SEA Games tuyệt đỉnh của Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết: Bé nhỏ mà vĩ đại!

Chiều 13.12, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 5.000 m nữ. Đây là tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên của Oanh tại kỳ đại hội này.

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết phối hợp nhịp nhàng

Đáng chú ý, trên đường chạy chung kết, người hâm mộ đã chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa Nguyễn Thị Oanh và đồng đội Lê Thị Tuyết. Ở những vòng đầu, Nguyễn Thị Oanh chạy dẫn đoàn. Quãng sau, Lê Thị Tuyết đã vượt lên dẫn trước. Nguyễn Thị Oanh bứt tốc ở vòng cuối và giành HCV đầy thuyết phục. Lê Thị Tuyết cũng cán đích ngay sau đó, đoạt HCB.

Chia sẻ ngay tại khu vực phỏng vấn sau khi rời đường chạy, Nguyễn Thị Oanh cho biết việc có 2 đại diện Việt Nam cùng thi đấu là một lợi thế lớn. "Ở cự ly 5.000 m nữ có hai chị em cùng tham gia, nên chúng tôi cũng có những chiến thuật để có thể bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung này", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Nguyễn Thị Oanh (trái) và Lê Thị Tuyết lần lượt giành HCV và HCB nội dung 5.000 m nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

"Thực ra mỗi người sẽ có những kỹ thuật khác nhau. Hai chị em có lẽ có chung suy nghĩ, nhưng khi bước vào thi đấu thì phải tùy cơ ứng biến, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trên sân", Oanh nhấn mạnh. Sự linh hoạt trong chiến thuật và sự thấu hiểu lẫn nhau nhau đã giúp cả hai hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững vị thế số 1 của Việt Nam ở đường chạy cự ly trung bình tại SEA Games 33.

Với tấm HCV thứ 13 trong sự nghiệp tham dự SEA Games (tính đến lúc này), Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ thái độ khiêm tốn trước ngưỡng cửa lịch sử. Cô cho biết bản thân luôn cố gắng hết sức trong từng nội dung chứ không đặt nặng áp lực về các con số kỷ lục. "Tôi rất hạnh phúc khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Mong rằng may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười để tôi có thể giữ vững tinh thần, sức khỏe cho những nội dung tiếp theo", nhà vô địch SEA Games 33 bày tỏ.

Nguyễn Thị Oanh mở tốc ở vòng cuối để về nhất, bỏ xa các đối thủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Thị Oanh rạng rỡ ăn mừng cùng Quốc kỳ ẢNH: NHẬT THỊNH

Cô cũng không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ: "Khi đang thi đấu, tôi nghe rất rõ những tiếng hô vang 'Việt Nam' từ khán đài. Đó là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên từng bước chạy".

Trong những ngày thi đấu tới, Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục hành trình chinh phục các cự ly sở trường khác, với kỳ vọng tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.