Nữ võ sĩ Việt Nam tiết lộ cực bất ngờ về bí kíp giành vàng: Toàn tập với ‘quân xanh’… nam

Chiều 13.12, tin vui liên tiếp đến từ môn karate, khi các võ sĩ Việt Nam giành được 3 tấm HCV quý giá. Trong đó, chiến thắng của Hoàng Thị Mỹ Tâm ở hạng cân 61 kg nữ không chỉ khẳng định đẳng cấp của một nhà vô địch mà còn cho thấy bản lĩnh vượt qua áp lực tâm lý đáng nể.

Tập luyện với đồng nghiệp nam cao to

Dù bước vào giải đấu với tư cách là đương kim vô địch SEA Games và châu Á, nhưng Mỹ Tâm thừa nhận cô không tránh khỏi sự lo lắng. Chia sẻ sau trận chung kết, Mỹ Tâm tiết lộ: "Trước SEA Games 33, tôi cũng rất là lo lắng. Khó khăn đối nhất với tôi là các bạn ở hạng 61 kg thì có thể hình rất cao. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng như chúng tôi đã tập với các anh, các bạn nam cao to để nhuần nhuyễn và quen thuộc hơn".

Hoàng Thị Mỹ Tâm trên bục nhận HCV SEA Games 33

Mỹ Tâm giành HCV cá nhân thứ 2 liên tiếp ở SEA Games ẢNH: T.L

Chính nhờ những buổi tập luyện "tơi tả" với các đồng nghiệp nam to cao hơn mình, Mỹ Tâm đã rèn luyện được sự lì lợm và không còn bị "ngợp" khi đứng trước những đối thủ nhỉnh hơn về thể hình. Kết quả là trên thảm đấu tại Thái Lan, cô đã thi đấu đầy tự tin để bảo vệ thành công chức vô địch.

Nói về cảm xúc khi giành HCV, nữ võ sĩ xinh đẹp không giấu được sự xúc động: "Cảm xúc vỡ òa như lần đầu tiên em đạt được HCV vậy. Em thấy hạnh phúc khi giành HCV trên đất Thái Lan".