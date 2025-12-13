Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
13/12/2025 15:51 GMT+7

Bóng bàn nam và nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ ở nội dung đồng đội, khi chạm trán với những đối thủ mạnh và đều là nhà đương kim vô địch SEA Games.

Việt Nam chỉ duy nhất có 1 trận thắng nội dung đồng đội nữ

Ngày 13.12, đội tuyển bóng bàn Việt Nam ra sân ở cả nội dung đồng đội nam và nữ tại SEA Games 33. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của cả Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng, đôi nam nữ đã tỏa sáng để giành HCV ở kỳ đại hội năm 2023 diễn ra tại Campuchia.

Theo đó, đội bóng bàn nữ Việt Nam với Trần Mai Ngọc, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Mai Hoàng Mỹ Trang chạm trán đội nữ Thái Lan (nhà vô địch nội dung đồng đội nữ SEA Games 32). Đội bóng bàn nam Việt Nam có Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Đức Tuân và Nguyễn Anh Tú gặp đội Singapore (nhà vô địch nội dung đồng đội nam SEA Games 32).

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 1.

Đội nữ Thái Lan là đương kim vô địch đồng đội nữ SEA Games. HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam Vũ Văn Trung cho biết bóng bàn nữ xứ sở chùa vàng có đẳng cấp cao, từng đoạt HCĐ ASIAD và tiến sâu ở giải thế giới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở trận đồng đội nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang là người duy nhất giành chiến thắng, khi đánh bại Tamolwan 3-1 (11/9, 6/11, 11/8, 11/8). Diệu Khánh thua đáng tiếc Suthasini với tỷ số 2-3 (4/11, 11/8, 7/11, 11/6, 10/12), thua Orawan 0-3 (4/11, 5/11, 4/11). Mai Ngọc thua chóng vánh 0-3 trước tay vợt nữ số 1 Thái Lan - Orawan. Đội nữ Việt Nam thua chung cuộc 1-3.

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 2.

Trần Mai Ngọc thua Orawan 0-3 ở trận đầu tiên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 3.

Diệu Khánh có cơ hội thắng rõ ràng ở trận thứ 2 trước Suthasini, nhưng thua đáng tiếc với tỷ số 2-3 (4/11, 11/8, 7/11, 11/6, 10/12)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 4.
Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 5.

Mai Hoàng Mỹ Trang thắng 3-1 (11/9, 6/11, 11/8, 11/8) trước Tamolwan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội bóng bàn nam Việt Nam cũng không thể khuất phục đối thủ được đánh giá cao hơn từ Singapore. Đinh Anh Hoàng và các đồng đội để thua với tỷ số 1-3 trước đội Singapore. Nguyễn Anh Tú là người duy nhất mang về chiến thắng ở trận đấu này.

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 6.

Đinh Anh Hoàng ra sân 2 trận và để thua cả hai trước các tay vợt Singapore, lần lượt với tỷ số 1-3 và 0-3

ẢNH

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 7.

Nguyễn Đức Tuân là nhà vô địch bóng bàn đơn nam SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà năm 2022. Đức Tuân cũng thua 0-3 trước VĐV Singapore

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bóng bàn Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan, Singapore- Ảnh 8.

Nguyễn Anh Tú giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Chew. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của đội bóng bàn nam Việt Nam trước Singapore

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cả đội bóng bàn nam và nữ Việt Nam đều còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Đội nữ tranh vị trí nhì bảng với Philippines, còn đội nam tranh vị trí nhì bảng với Indonesia.

Nội dung đồng đội nữ có 6 đội dự, Việt Nam cùng bảng với chủ nhà Thái Lan và Philippines. Nội dung đồng đội nam có 8 đội dự, Việt Nam cùng bảng với Myanmar, Singapore và Indonesia. Thể thức ở cả hai nội dung là đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết.

Trong hôm nay (13.12), các đội vào bán kết môn bóng bàn nội dung đồng đội nam và nữ sẽ được xác định. Bán kết và chung kết sẽ tranh tài trong ngày 14.12.




Xem thêm bình luận