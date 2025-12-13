Đội tuyển nữ Việt Nam đại chiến bán kết Indonesia: CĐV được xem giờ đẹp, kênh nào chiếu?

Đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua bảng đấu khó khăn ở SEA Games 33 với ngôi đầu thuyết phục. Sau 3 trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 6 điểm, ghi 9 bàn và chỉ 1 lần để lọt lưới.

Ngoài thất bại kém may mắn bởi bàn thua phút 90+4 trước Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng thuyết phục Malaysia (7-0) và Myanmar (2-0). Trong đó, chiến thắng trước Myanmar ở trận hạ màn là lời khẳng định cho sức mạnh của "Những cô gái kim cương".

Trước đội bóng đang đồng thời là đương kim á quân SEA Games và á quân AFF Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã áp đảo toàn diện.

Các cô gái vàng Việt Nam càng chơi càng hay ẢNH: KHẢ HÒA

Học trò ông Mai Đức Chung kiểm soát thế trận nhờ tuyến giữa vận hành mềm mại, kết hợp hai biên lên xuống nhuần nhuyễn. Sức ép khủng khiếp của đội tuyển nữ Việt Nam khiến Myanmar thủng lưới chóng vánh 2 bàn trong nửa đầu hiệp 1. Đáng nói, dù vắng hai trụ cột là Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đá bài bản, mạch lạc, đan bóng nhuần nhuyễn nhờ đấu pháp bài bản do HLV Mai Đức Chung xây dựng.

Với sức mạnh vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam đủ sức để không chỉ thắng, mà còn "trút mưa" vào lưới Indonesia. Trận bán kết SEA Games 33 môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra tại Chonburi lúc 16 giờ ngày mai (14.12).

Khán giả có thể theo dõi màn so tài trên nhiều kênh sóng, như FPT Play hay VTVgo. Do nhiều nhà đài có bản quyền phát sóng SEA Games 33, nên người hâm mộ có nhiều lựa chọn để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, giờ xem phù hợp (chiều Chủ nhật) cũng giúp nhiều khán giả có thể thư thái theo dõi để cổ vũ cho "Những cô gái kim cương" trong trận đấu quyết định tranh vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra lúc 18 giờ 30, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ đối đầu Philippines. Đây là màn so tài khó lường, khi Thái Lan chơi bài bản và kỹ thuật, còn Philippines lại có thể hình, sức mạnh áp đảo nhờ dàn Phi kiều gốc Âu Mỹ.

Ưu thế cho đội tuyển nữ Việt Nam

Cũng giống đội tuyển nam, đội tuyển nữ Indonesia đã làm mới lực lượng bằng các cầu thủ gốc gác châu Âu (chủ yếu là Hà Lan).

Tại SEA Games 33, nữ Indonesia đã cải thiện đáng kể về sức vóc. Tuy nhiên, tư duy chiến thuật và kỹ thuật cơ bản của đội nữ xứ vạn đảo lại chưa tiến bộ so với trước đây.

Đội tuyển nữ Indonesia thắng 3-1 trước Singapore, nhưng thua đậm 0-8 trước chủ nhà Thái Lan ở vòng bảng. Đội bóng này chủ yếu lọt vào bán kết nhờ nằm ở bảng A rất dễ thở, nơi chỉ có nữ Thái Lan mạnh, còn nữ Singapore... quá yếu.

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Hải Yến đánh giá cao đối thủ ẢNH: VFF

"Indonesia là đội bóng tiến bộ nhanh, so với đội mà chúng tôi từng gặp tại AFF Cup ở Hải Phòng thì có nhiều thay đổi. Đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch đã mang lại nguồn năng lượng mới cho họ. Đây là sự tiến bộ tốt mà chúng tôi sẽ cẩn trọng. Tôi đánh giá cao đối thủ và sẽ tập trung tốt nhất cho trận này.

Tôi biết Indonesia có các cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu đối thủ và sẽ có đối sách để đối phó với những cầu thủ to cao. Chúng tôi sẽ áp sát, phát huy hết tính năng tốt nhất để thi đấu với trạng thái tốt nhất. Dù đối thủ có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng tôi tin Việt Nam sẽ thắng", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng Indonesia ở các cuộc đối đầu trước đây. Nếu tiếp tục hạ đối thủ, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ rộng đường có lần thứ năm liên tiếp đoạt HCV SEA Games, sau danh hiệu vào các năm 2017, 2019, 2022, 2023.