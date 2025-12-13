HLV Giustozzi nói lời gan ruột: 'Futsal Việt Nam đang phục vụ Tổ quốc, sẽ thành công ở SEA Games'

Đội tuyển futsal Việt Nam đã đến Thái Lan

Sau hành trình di chuyển thuận lợi, đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức đặt chân tới Thái Lan, sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 33 với mục tiêu đổi màu huy chương. Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú ra sân bay đón và động viên toàn đội.

Phát biểu tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

HLV Diego Giustozzi ẢNH: VFF

"Tôi rất vui và cảm kích với sự hỗ trợ của VFF trong thời gian vừa qua. Chúng tôi có hai tuần tập trung chuyên biệt cho thể lực và ba tuần để hoàn thiện, ôn lại các mảng miếng chiến thuật. Tôi rất tự tin rằng tập thể này có thể làm nên một giải đấu thành công tại Thái Lan", HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Trước áp lực cạnh tranh rất lớn tại SEA Games, đấu trường futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích, HLV Diego Giustozzi cho rằng áp lực là điều không thể tránh khỏi khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn đội đang có trạng thái tinh thần tốt và sẵn sàng bước vào thử thách.

"Chúng tôi đang phục vụ Tổ quốc nên áp lực là điều hiển nhiên. Tôi hiểu SEA Games có ý nghĩa rất lớn với người dân Việt Nam. Nhưng vào thời điểm này, tôi tin tập thể của mình đã tiến bộ rất nhiều và đây là lúc để thể hiện cho người hâm mộ thấy rằng đội tuyển đã sẵn sàng chiến thắng, sẵn sàng đối đầu trực diện và không e sợ bất kỳ đối thủ nào trong khu vực", ông nhấn mạnh.

Cống hiến 100% khả năng

Gửi thông điệp tới người hâm mộ Việt Nam trước thềm SEA Games 33, HLV Diego Giustozzi khẳng định tinh thần cống hiến của các học trò sẽ là điều không thay đổi.

"Tôi không thể nói trước về kết quả vì thể thao luôn có những yếu tố bất ngờ. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu với 100% nhiệt huyết, 100% trái tim. Người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về đội tuyển futsal Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này", chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Đội tuyển futsal Việt Nam có 2 trận đấu khó với Indonesia và Thái Lan vào các ngày 17, 18.12 ẢNH: VFF

Tại Thái Lan, thầy trò HLV Diego Giustozzi lưu trú cùng khách sạn với đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại Nonthaburi. Công tác hậu cần, đặc biệt là chế độ bữa ăn của đội cũng đã được VFF dự tính từ kinh nghiệm thực tế của các đội tuyển khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, nhằm bảo bảo điều kiện tốt nhất.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm cao và niềm tin từ ban huấn luyện, đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tạo nên dấu ấn mới trên đấu trường khu vực.

Futsal nữ Việt Nam nhận nguồn động lực tinh thần

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã tới thăm và động viên đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu nỗ lực, quyết tâm của toàn đội trong chiến thắng 3-1 trước đội tuyển futsal nữ Indonesia ở trận mở màn môn futsal nữ SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng 3-1 trước Indonesia vào chiều qua (12.12) ẢNH: VFF

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết cũng như bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ, qua đó giúp đội tuyển có khởi đầu thuận lợi trong hành trình cạnh tranh huy chương.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đồng thời chia sẻ, động viên Ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục giữ vững sự tập trung, phát huy những điểm mạnh đã thể hiện ở trận ra quân, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh, hoàn thiện chuyên môn để hướng tới các trận đấu tiếp theo với mục tiêu đạt thành tích cao nhất.

Thay mặt đội tuyển, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương và HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và đoàn Việt Nam. Đây là nguồn động lực quan trọng để toàn đội thêm tự tin, quyết tâm thi đấu tốt hơn trong những trận đấu sắp tới tại SEA Games 33.

