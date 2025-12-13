Đình Bắc quá ấn tượng ở U.23 Việt Nam: Thầy Kim vừa mừng vừa... lo, tại sao?

Đình Bắc là chìa khóa vạn năng của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã nhẹ nhàng vượt qua thử thách ở bảng B SEA Games 33, khi toàn thắng trước U.23 Lào (2-1) và U.23 Malaysia (2-0).

Điểm chung của cả bốn bàn thắng thầy trò HLV Kim Sang-sik ghi được, là đều mang dấu giày của tiền đạo Đình Bắc.

Chân sút sinh năm 2004 lập cú đúp ở trận ra quân vào lưới U.23 Lào, với một pha đệm bóng cận thành cùng một cú sút chân trái hiểm hóc.





Đình Bắc đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở trận gặp U.23 Malaysia, Đình Bắc lại lập cú đúp kiến tạo. Anh thực hiện quả tạt điểm rơi chuẩn xác để Hiểu Minh đánh đầu thành bàn, rồi rê dắt độc diễn ở cánh trái trước khi căng ngang cho Minh Phúc dứt điểm cháy lưới Malaysia.

Sau 2 năm, từ thời điểm bắt đầu bước ra ánh sáng với suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam vào tháng 1.2024, Đình Bắc đã đạt đến độ chín.

Dù cầu thủ 21 tuổi vẫn thiếu cho đội tuyển quốc gia, nhưng lại đang... thừa cho U.23 Việt Nam. Đình Bắc ghi 2 bàn thắng, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Tại vòng chung kết U.23 châu Á, rồi đến SEA Games 33, càu thủ của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đang trở thành thủ lĩnh tin cậy trên hàng công.

Ngay cả ở giai đoạn đỉnh cao với ngôi á quân U.23 châu Á 2018 hay chức vô địch SEA Games 2019, U.23 Việt Nam cũng không có cầu thủ nào tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến lối chơi như Đình Bắc hiện tại.

Không chỉ ghi bàn và kiến tạo (tức là đảm bảo "đầu ra" cho hàng công), Đình Bắc còn rê dắt tạo đột biến, cầm bóng phát triển lối chơi, chạy chỗ hút người. Thậm chí, chân sút xứ Nghệ còn lùi về hỗ trợ đánh chặn phòng ngự, ngăn đối thủ triển khai tấn công.

Với vai trò tương đối tự do mà HLV Kim Sang-sik trao cho, Đình Bắc đang thiết lập tầm ảnh hưởng trên vùng phủ sóng rộng khắp. Sự tự do và linh động chính là chiếc van mở khóa năng lực của cầu thủ giàu sức sáng tạo và có thể làm mọi thứ với quả bóng như Đình Bắc.

Tuy nhiên, như lẽ tất yếu trong bóng đá, khi Đình Bắc đóng vai trò quá lớn, các vệ tinh xung quanh dễ bị che mờ.

U.23 Việt Nam cần giải pháp dự phòng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong cả hai trận gặp U.23 Malaysia và U.23 Lào, cầu thủ sinh năm 2004 là điểm đến của hầu hết đường chuyền mỗi khi đồng đội cần ý tưởng triển khai tấn công. Đình Bắc hay, nhưng nếu trọng tâm tấn công dồn lên đôi vai anh, U.23 Việt Nam dễ bị bắt bài.

Khi chân sút 21 tuổi còn hiệu quả, U.23 Việt Nam còn hưởng lợi. Song, nếu Đình Bắc bị phong tỏa, điều rất dễ xảy ra ở bán kết khi U.23 Philippines phòng ngự cực kỳ khoa học, HLV Kim Sang-sik cần giải pháp dự phòng.

Kỳ vọng dành cho ai?

Thực tế, đã có những trận U.23 Việt Nam không thể trông đợi ở màn tỏa sáng của Đình Bắc. Khi ấy, những người hùng "giấu mặt" của thầy Kim đã lần lượt bước ra đóng vai chính, theo cách ít người ngờ đến.

Đó là tiền vệ trẻ Công Phương với cú sút tung lưới U.23 Indonesia ở chung kết Đông Nam Á 2025, ngay trong trận thứ hai được ông Kim xếp đá chính. Đó là tiền đạo Thanh Nhàn với bàn thắng "vàng" vào lưới U.23 Yemen ở vòng loại U.23 châu Á 2026, giúp U.23 Việt Nam đi tiếp.

Đó cũng là những nhân tố còn tiềm ẩn sức sáng tạo như Quốc Việt, Văn Thuận. Hệ thống tấn công tương đối tự do của thầy Kim là đường băng để những cầu thủ giỏi tạo đột biến có không gian thể hiện năng lực.

U.23 Việt Nam vẫn đang bay trên đôi cánh của Đình Bắc. Dù cầu thủ xứ Nghệ bị kèm chặt, anh vẫn đủ khả năng lôi kéo thêm ít nhất 1, 2 hậu vệ đối thủ, để lại không gian cho đồng đội trám vào tạo cơ hội. Với những nhân tố tấn công ngày càng khẳng định năng lực nhờ quá trình tích lũy ở V-League, HLV Kim Sang-sik có nhiều hỏa lực dự trữ để bung ra tại thời điểm quyết định.

U.23 Việt Nam có nhiều hỏa lực ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Và khi hàng công hết giải pháp, ông Kim vẫn còn những hậu vệ giỏi ghi bàn sẵn sàng băng lên. Hiểu Minh đã ghi 3 bàn trong 9 trận cho U.23 Việt Nam, Minh Phúc cũng có 1 bàn, hay Phi Hoàng, Lý Đức... đều từng in dấu giày vào bàn thắng.

Các tình huống bóng bổng đang trở thành mỏ bàn thắng của U.23 Việt Nam, với 8 pha lập công ở giải U.23 Đông Nam Á, mới đây nhất là pha mở tỷ số trước U.23 Malaysia ở trận hạ màn bảng B.

Vũ khí cố định với các hậu vệ cao lớn, không chiến dũng mãnh... có thể là cứu cánh cho U.23 Việt Nam. Với khối rubik đa diện trong tay, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng giải mã mọi hàng phòng ngự.