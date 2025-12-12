Ngày đại thắng của bóng đá Việt Nam

K HẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH TUYỆT VỜI

Khác với hành trình vòng bảng tương đối bằng phẳng ở 3 kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá nam và nữ VN đã gặp thử thách thực sự tại đại hội năm nay. U.23 VN cần tối thiểu 1 điểm trước U.23 Malaysia để chắc chắn có vé vào bán kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ VN phải đánh bại Myanmar mới chắc chắn đi tiếp để có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Lịch thi đấu hay có thể nói một cách khác là cái duyên của bóng đá đã đưa đến một sự trùng hợp kỳ lạ, khi U.23 VN và đội tuyển nữ VN đá trận quyết đấu số phận vào cùng ngày, cùng giờ.

Nhất bảng! Ảnh: VFF

Hoặc, cả hai đội cùng thắng để khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà. Hoặc, bóng đá VN sẽ chứng kiến nốt trầm đáng quên, khi không còn đại diện nào sau vòng bảng. Người hâm mộ hồi hộp, âu lo và cảm giác như chính mình được thử thách cao độ. Nhưng cũng trong thời điểm đầy khó khăn ấy, người hâm mộ cũng chợt nhận ra rằng, bóng đá VN đã không còn ngại ngần với những chướng ngại tâm lý, ở trận cầu một mất một còn.

Từ sau kỳ tích Thường Châu (đoạt ngôi á quân U.23 châu Á 2018), U.23 VN đã vươn mình đến tiệm cận đẳng cấp châu Á. Sự trưởng thành được truyền thừa qua nhiều thế hệ, và lứa cầu thủ hiện tại của ông Kim Sang-sik được đánh giá là toàn vẹn cả về thể hình, kỹ chiến thuật lẫn tâm lý chiến. Đội tuyển nữ VN còn tiến xa hơn, khi đã lọt vào tốp 5 Asian Cup 2022 và dự World Cup 2023. Với thầy trò HLV Mai Đức Chung, thử thách ở Đông Nam Á chỉ là gợn sóng nhỏ, mà Huỳnh Như cùng đồng đội có thể vượt qua nếu chơi đúng phong độ.

Đã là vàng, nhất định không sợ lửa. Tình thế khó khăn đã trở thành bàn đạp để cả hai đại diện tinh túy của bóng đá VN thể hiện vị thế "anh cả", "chị cả" Đông Nam Á. U.23 VN đánh bại U.23 Malaysia, còn đội tuyển nữ VN hạ Myanmar với cùng tỷ số 2-0, cùng kịch bản tấn công phủ đầu để dẫn bàn chóng vánh trong hiệp 1, trước khi giữ thế trận an toàn, chắc chắn để bảo toàn chiến thắng.

U.23 VN THẲNG TIẾN BÁN KẾT

Khác với thói quen khởi đầu chậm ở những trận trước, U.23 VN đã tấn công phủ đầu để áp đảo U.23 Malaysia ngay sau tiếng còi khai cuộc. HLV Kim Sang-sik đã giữ lời hứa, khi cùng học trò đá để thắng, dù rằng 1 điểm cũng là đủ để toàn đội thẳng tiến vòng bán kết. Trước đây, U.23 VN gặp khó trong khâu ghi bàn, bởi tấn công dàn trải, không có trọng tâm gây áp lực cụ thể. Tuy nhiên, trong trận hạ màn vòng bảng với U.23 Malaysia vào hôm qua, ông Kim xác định cánh trái là mũi tấn công chủ lực. Với Phi Hoàng, Văn Khang, Quốc Cường, Đình Bắc và Lê Viktor cùng bủa vây cánh trái, U.23 VN đã khoan thủng tuyến phòng ngự của U.23 Malaysia bằng cả hai con đường: đột phá cá nhân và phối hợp đồng đội.

Đội U.23 VN đánh bại U.23 Malaysia, ghi tên mình ở bán kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Những bàn thắng của Hiểu Minh (đánh đầu sau quả tạt của Đình Bắc) và Minh Phúc (dứt điểm cận thành) đều là "đầu ra" của thế trận tấn công áp đảo dồn dập với độ chính xác rất cao. HLV Kim Sang-sik đã chứng minh, U.23 VN không cần đan bóng nhuần nhuyễn, nhưng chỉ cần xử lý quyết đoán hơn khi tiếp cận vòng cấm đối thủ, bàn thắng sẽ đến. Các học trò của ông Kim kiểm soát tốt nhịp chơi nhờ những đường chuyền chuyển đổi trạng thái, đảo biên ăn ý. Đồng thời, với cự ly đội hình hợp lý, U.23 VN cũng phản công rất sắc sảo. Những pha phất bóng từ sân nhà của Lý Đức, Hiểu Minh trở thành mảng tấn công mới mẻ, giúp U.23 VN chỉ cần 1, 2 đường chuyền để từ thế phòng thủ chuyển sang tiếp cận khung thành U.23 Malaysia. Nếu Đình Bắc hay Lê Viktor chắt chiu hơn, U.23 Malaysia đã vỡ trận ngay trong 45 phút đầu.

Ở thế chân tường, U.23 Malaysia đã tràn đội hình lên tấn công. HLV Nafuzi Zain tung hết những quân bài có thể để lật ngược thế cờ. Trong khi đó, U.23 VN không phòng ngự lùi sâu, mà pressing ngăn đối thủ triển khai bóng ở sân nhà, buộc đối thủ phải đá dạt biên hoặc tạt bổng để tìm cơ hội. Đồng thời, áp lực của Đình Bắc, Văn Khang trên tuyến đầu của U.23 VN cũng khiến U.23 Malaysia không thể dồn hết đội hình, mà vẫn phải ghim một nửa hàng thủ ở sân nhà. Điều này khiến cự ly giữa các tuyến của "Mãnh hổ" không đảm bảo. Học trò ông Kim đã nghiên cứu kỹ cách vận hành của cầu thủ trẻ Malaysia để giữ vững thế trận. Trong hiệp 2, Lý Đức cùng đồng đội chỉ để đối thủ dứt điểm trúng cầu môn… đúng 1 lần. Phiên bản tối ưu của U.23 VN đã trở lại đúng lúc. Với khả năng công thủ toàn diện và ứng biến linh hoạt với từng đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng đòi lại ngai vàng. Thử thách trước mắt của U.23 VN là U.23 Philippines (thi đấu vào 15 giờ 30 ngày 15.12).

Đ ỘI TUYỂN NỮ VN TRỞ LẠI ĐƯỜNG RAY

Đội tuyển nữ VN đã tự làm khó mình, khi để Philippines đánh bại 1-0 ở lượt trước bởi bàn thua phút bù giờ thứ tư. Dù vậy, đó là trận thua đáng tiếc của thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi nữ VN kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng bị lọt lưới bởi sai lầm gần như duy nhất trong trận.

Khi nữ VN trở lại là chính mình, Myanmar (đội đã thua VN trong nhiều kỳ SEA Games đã qua) không phải là đối thủ. "Các cô gái kim cương" tấn công tốc độ, khoét biên hiệu quả. Cũng giống trận thắng của U.23 VN, đội tuyển nữ VN ghi bàn như điều phải đến, sau thế trận hoàn toàn ở thế cửa trên, vừa chặt chẽ về lối chơi và đấu pháp, vừa biến hóa về con người.

Đội tuyển nữ VN đã vượt qua cánh cửa rất hẹp để có mặt ở bán kết ẢNH: KHẢ HÒA

Trước thềm SEA Games 33, đội tuyển nữ VN chịu áp lực bởi những điều đã cũ: ban huấn luyện cũ, lực lượng cũ và thiếu hụt lứa kế cận. Dù vậy, học trò HLV Mai Đức Chung đã chứng minh, từ trong "bình cũ", "rượu mới" có thể vẫn rất tuyệt vời nếu người "pha chế" biết thay đổi công thức. Ông Chung đã thay đổi giáo án huấn luyện trong 3 tháng qua, khi đề cao các bài tập thể lực, tốc độ, đòi hỏi học trò phải luân chuyển bóng nhanh và chính xác. Đội tuyển nữ VN bước vào cuộc sàng lọc toàn diện, mà bất cứ ai không thể bắt kịp sẽ rời cuộc chơi.

Nhờ guồng vận động và áp lực lớn, đội tuyển nữ VN đã tự chuyển mình để mới mẻ từng ngày. Thanh Nhã cùng đồng đội đá tấn công sòng phẳng với Philippines, đối thủ trước nay nữ VN thường "chùn chân" bởi chênh lệch sức vóc. Và rồi, nữ VN cũng áp đảo Myanmar, ở trận đấu mà chúng ta chịu sức ép tâm lý nhiều hơn. Với ngôi nhất bảng B cùng đối thủ nhẹ ký là Indonesia ở bán kết (thi đấu vào 16 giờ ngày 14.12), đội tuyển nữ VN sáng cửa bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á.