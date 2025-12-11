Thủ tướng tặng bằng khen cho HLV Kim Sang-sik và dàn trợ lý U.23 Việt Nam: Tin cực vui trước bán kết

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các VĐV thi đấu xuất sắc, giành HCV tại giải vô địch bóng đá nam U.23 Đông Nam Á năm 2025 tại Indonesia.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc tại SEA Games 33 Ảnh: Nhật Thịnh

Danh sách gồm: Ông Kim Sang-sik (Quốc tịch Hàn Quốc), HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam U.23 quốc gia và các trợ lý ﻿﻿﻿Yoon Dong-hun (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Jung-soo (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Woon-jae (Quốc tịch Hàn Quốc), Cedric Serge Christian Roger (Quốc tịch Pháp).

Đây là niềm vui rất lớn của cá nhân ông Kim cùng các cộng sự cũng như toàn đội U.23 Việt Nam ngay trong thời điểm đội đang thi đấu tại SEA Games 33.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước Malaysia tại trận cuối của vòng bảng SEA Games 33 vào ngày 11.12, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi các học trò đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là giành vé bán kết.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng mong muốn cùng U.23 Việt Nam đăng quang trên SVĐ Rajamangala, nơi đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.





