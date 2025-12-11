Gustavo chính thức nhận Quốc tịch Việt Nam với tên Đỗ Phi Long: Cao 1,95 m, không ngại Malaysia

Gustavo trở thành công dân Việt Nam

Hôm nay (11.12), tại Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng, trung vệ Gustavo Sant Ana đã được trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam theo Quyết định số 2332/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.

Gustavo sẽ lấy tên Đỗ Phi Long sau khi nhận quốc tịch Việt Nam. Anh thi đấu cho CLB Đà Nẵng dưới dạng nội binh. Suất ngoại binh mà Đỗ Phi Long để lại sẽ do một cầu thủ khác thế chỗ, khi CLB Đà Nẵng đang tích cực tuyển mộ lực lượng cho giai đoạn hai.

Đỗ Phi Long sinh năm 1995, từng bén duyên với V-League từ mùa giải 2019. Trong 5 năm chơi tại V-League, Phi Long là tấm lá chắn vững vàng cho các CLB như SLNA, Thanh Hóa, Sài Gòn, hay giờ là Đà Nẵng.

Đỗ Phi Long (trái) được trao quốc tịch Việt Nam ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Trong văn bản gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để đề nghị hỗ trợ nhập tịch cho Đỗ Phi Long, CLB Đà Nẵng khẳng định anh là cầu thủ tận tâm, chuyên nghiệp, có đẳng cấp đã được khẳng định cùng tinh thần cầu thủ, sẵn sàng hòa nhập với văn hóa Việt Nam. "Sau gần 6 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cầu thủ Gustavo (Đỗ Phi Long) đã thể hiện sự gắn bó sâu sắc với môi trường bóng đá cũng như đời sống văn hóa và con người Việt Nam. Anh luôn bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đất nước, tích cực học tiếng Việt để hòa nhập tốt hơn, đồng thời có mong muốn được sinh sống, cống hiến lâu dài và trở thành một phần của cộng đồng bóng đá Việt Nam.

Với nền tảng thể lực dồi dào, thể hình vượt trội (cao 1,95 m), kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy chiến thuật linh hoạt cùng với chuyên môn và thành tích đã được chứng minh, nếu cầu thủ Gustavo được nhập quốc tịch Việt Nam thì sẽ là một sự bổ sung vô cùng chất lượng cho đội tuyển Việt Nam", văn bản nêu rõ.

Sau khi có quốc tịch Việt Nam, Đỗ Phi Long có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu đạt được 2 tiêu chí: được HLV Kim Sang-sik gọi tên, và nhận được sự đồng ý của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Đỗ Phi Long đá cho CLB Đà Nẵng với tư cách nội binh ở giai đoạn 2 V-League ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

FIFA cho phép các cầu thủ đã có quốc tịch và tích lũy đủ 5 năm thi đấu khoác áo đội tuyển quốc gia của nước sở tại. Đỗ Phi Long đã đáp ứng đầy đủ điều kiện. Anh cùng Đỗ Hoàng Hên có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm sau, ngay khi FIFA cấp phép thi đấu.

Bên cạnh Phi Long và Hoàng Hên, còn 2 ngoại binh đang chờ được cấp quốc tịch Việt Nam. Đó là trung vệ Janclesio (sinh năm 1993) và Geovane Magno (1994), cùng khoác áo CLB Ninh Bình.

Cả hai đều được HLV Kim Sang-sik đánh giá cao về chuyên môn, có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong ngắn hạn, như AFF Cup 2026 hay Asian Cup 2027.