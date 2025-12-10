Thể Công Viettel tạo điều kiện cho Tiến Anh gia nhập 'dải ngân hà' Ninh Bình

Chấm dứt hợp đồng sớm

Ngày 10.12, Thể Công Viettel chính thức nói lời cảm ơn và chào tạm biệt với chàng trai được mệnh danh "cơn lốc" biên phải Trương Tiến Anh. Sau 13 năm, hậu vệ biên phải này đã đá chính hơn 100 trận, với hơn 6.000 phút ra sân và có những đóng góp lớn vào thành tích chung cho Thể Công Viettel.

Tiến Anh rời CLB Thể Công Viettel ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Thể Công - Viettel chính là mảnh đất gieo trồng những tài năng của bóng đá Việt Nam. Trương Tiến Anh là một trong những trái ngọt của công tác đào tạo ươm mầm và luôn nhận được sự quan tâm của các đội bóng tại V-League. Đây là cầu thủ luôn khẳng định được sự bền bỉ của mình trong luyện tập và sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt dù đó có là buổi tập cuối cùng với đội. Cầu thủ sinh năm 1999 luôn trong nhóm đứng đầu ở các chỉ số thể lực, sức bền và tạo được thương hiệu cá nhân nơi hành lang cánh phải.

Dù hợp đồng với Trương Tiến Anh vẫn còn thời hạn nhưng CLB đã chủ động trao đổi và sẵn sàng tạo điều kiện cho cầu thủ quê Hải Dương tìm thử thách mới. Thể Công Viettel cũng đã chủ động chuẩn bị các phương án phù hợp cho giai đoạn 2 của mùa giải 2025-2026 cũng như những năm tiếp theo.

Tiến Anh cũng đã có bến đỗ mới rất chất lượng ẢNH: CMH

Bến đỗ mới của Tiến Anh

Cũng trong tối 10.12, CLB Ninh Bình cũng chính thức công bố chiêu mộ thành công Tiến Anh thông qua bài viết trên trang mạng xã hội chính thức của đội bóng: "Hậu vệ Trương Tiến Anh từng góp mặt trong đội hình U.19, U.23 cũng như đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng gây ấn tượng với thể lực tốt, phản xạ nhanh, kỹ thuật ổn định. Anh còn được gọi là "máy tạt bóng" nhờ những cú tạt rất chuẩn và tham gia kiến tạo nhiều bàn thắng. Tiến Anh sẽ chính thức khoác áo CLB Ninh Bình FC kể từ năm mới 2026. Chúc hậu vệ Trương Tiến Anh sẽ nhanh chóng hòa nhập với CLB Ninh Bình, phát huy phong độ và cùng các đồng đội toả sáng.

Với sự bổ sung chất lượng này, CLB Ninh Bình sở hữu đội hình khủng, với dàn tuyển thủ quốc gia như Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh... và tiếp tục là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League mùa này.



