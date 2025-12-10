Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thể Công Viettel tạo điều kiện cho Tiến Anh gia nhập 'dải ngân hà' Ninh Bình

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
10/12/2025 20:39 GMT+7

Ngày 10.12, Trương Tiến Anh chính thức nói lời chia tay CLB Thể Công Viettel sau 13 năm gắn bó.

Chấm dứt hợp đồng sớm

Ngày 10.12, Thể Công Viettel chính thức nói lời cảm ơn và chào tạm biệt với chàng trai được mệnh danh "cơn lốc" biên phải Trương Tiến Anh. Sau 13 năm, hậu vệ biên phải này đã đá chính hơn 100 trận, với hơn 6.000 phút ra sân và có những đóng góp lớn vào thành tích chung cho Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel tạo điều kiện cho Tiến Anh gia nhập 'dải ngân hà' Ninh Bình - Ảnh 1.

Tiến Anh rời CLB Thể Công Viettel

ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Thể Công - Viettel chính là mảnh đất gieo trồng những tài năng của bóng đá Việt Nam. Trương Tiến Anh là một trong những trái ngọt của công tác đào tạo ươm mầm và luôn nhận được sự quan tâm của các đội bóng tại V-League. Đây là cầu thủ luôn khẳng định được sự bền bỉ của mình trong luyện tập và sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt dù đó có là buổi tập cuối cùng với đội. Cầu thủ sinh năm 1999 luôn trong nhóm đứng đầu ở các chỉ số thể lực, sức bền và tạo được thương hiệu cá nhân nơi hành lang cánh phải.

Dù hợp đồng với Trương Tiến Anh vẫn còn thời hạn nhưng CLB đã chủ động trao đổi và sẵn sàng tạo điều kiện cho cầu thủ quê Hải Dương tìm thử thách mới. Thể Công Viettel cũng đã chủ động chuẩn bị các phương án phù hợp cho giai đoạn 2 của mùa giải 2025-2026 cũng như những năm tiếp theo.

Thể Công Viettel tạo điều kiện cho Tiến Anh gia nhập 'dải ngân hà' Ninh Bình - Ảnh 2.

Tiến Anh cũng đã có bến đỗ mới rất chất lượng

ẢNH: CMH

Bến đỗ mới của Tiến Anh

Cũng trong tối 10.12, CLB Ninh Bình cũng chính thức công bố chiêu mộ thành công Tiến Anh thông qua bài viết trên trang mạng xã hội chính thức của đội bóng: "Hậu vệ Trương Tiến Anh từng góp mặt trong đội hình U.19, U.23 cũng như đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng gây ấn tượng với thể lực tốt, phản xạ nhanh, kỹ thuật ổn định. Anh còn được gọi là "máy tạt bóng" nhờ những cú tạt rất chuẩn và tham gia kiến tạo nhiều bàn thắng. Tiến Anh sẽ chính thức khoác áo CLB Ninh Bình FC kể từ năm mới 2026. Chúc hậu vệ Trương Tiến Anh sẽ nhanh chóng hòa nhập với CLB Ninh Bình, phát huy phong độ và cùng các đồng đội toả sáng.

Với sự bổ sung chất lượng này, CLB Ninh Bình sở hữu đội hình khủng, với dàn tuyển thủ quốc gia như Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh... và tiếp tục là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League mùa này.


Tin liên quan

Trung vệ cao 1,95 m nhập tịch thành công: Cùng đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia?

Trung vệ cao 1,95 m nhập tịch thành công: Cùng đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia?

Trung vệ Gustavo Sant Ana chuẩn bị có quốc tịch Việt Nam, qua đó ở rất gần cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam dự trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027.

Kiểm tra thể lực trọng tài, VFF cho ‘khởi tranh’ lớp tập huấn rất quan trọng

Xem U.23 Việt Nam đấu giải U.23 châu Á trên kênh nào khi K+ ngừng hoạt động trong nước?

Khám phá thêm chủ đề

Tiến Anh CLB Ninh Bình Thể Công Viettel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận