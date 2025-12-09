Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Kiểm tra thể lực trọng tài, VFF cho ‘khởi tranh’ lớp tập huấn rất quan trọng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
09/12/2025 16:23 GMT+7

Chiều 9.12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ khai mạc lớp tập huấn giám sát và trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2026 được tổ chức trang trọng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, đại diện Phòng Tổ chức thi đấu, Phòng Điều hành trọng tài, đại diện thành viên Ban Trọng tài cùng các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài.

Thay mặt lãnh đạo VFF phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú gửi lời chào mừng đến toàn thể giám sát và trọng tài tham dự khóa tập huấn, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực và kết quả tích cực của hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp trong năm 2025. Ông Nguyễn Văn Phú cho biết: "Bước vào năm 2026, bóng đá Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các kế hoạch cho mùa giải mới đã được triển khai, trong đó lớp tập huấn giám sát và trọng tài là hoạt động mở đầu có ý nghĩa then chốt".

Kiểm tra thể lực trọng tài, VFF cho ‘khởi tranh’ lớp tập huấn rất quan trọng - Ảnh 1.

Lãnh đạo VFF và các học viên trong buổi khai mạc lớp tập huấn

ẢNH: VFF

Kiểm tra thể lực trọng tài, VFF cho ‘khởi tranh’ lớp tập huấn rất quan trọng - Ảnh 2.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu khai mạc

ẢNH: VFF

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ giám sát, trọng tài, các giảng viên và BTC lớp học, yêu cầu toàn bộ lực lượng tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chuyên môn của mùa giải 2026.

Giám sát và trọng tài được cập nhật quy định, kiểm tra thể lực trước mùa giải

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 7.12 đến 11.12. Năm nay, lớp học có sự tham dự của 38 giám sát trận đấu, 15 giám sát trọng tài, 28 trọng tài và 35 trợ lý trọng tài. Trong khi lực lượng trọng tài đã bắt đầu tập huấn từ ngày 7.12, thì 9.12 là ngày làm việc đầu tiên của các giám sát trận đấu.

Kiểm tra thể lực trọng tài, VFF cho ‘khởi tranh’ lớp tập huấn rất quan trọng - Ảnh 3.

Các trọng tài tham gia khóa tập huấn

ẢNH: VFF

Kiểm tra thể lực trọng tài, VFF cho ‘khởi tranh’ lớp tập huấn rất quan trọng - Ảnh 4.

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, các trọng tài và giám sát sẽ được phân công nhiệm vụ ở các giải chuyên nghiệp

ẢNH: VFF

Trong 5 ngày tập huấn, các học viên được cập nhật và hệ thống hóa luật thi đấu; thảo luận, rút kinh nghiệm từ mùa giải 2025; trao đổi chuyên môn thông qua các tình huống thực tế; đồng thời nắm bắt kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia và những điều chỉnh trong quy chế, điều lệ giải đấu năm 2026. Một nội dung quan trọng của đợt tập huấn - hoạt động kiểm tra thể lực của trọng tài và trợ lý trọng tài - sẽ được tiến hành vào sáng 11.12 tới.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, các giám sát và trọng tài đạt yêu cầu sẽ được phân công làm nhiệm vụ tại các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2026. Giải đấu đầu tiên trong hệ thống, vòng loại U.19 quốc gia 2024-2025, sẽ khởi tranh vào ngày 14.12 tới tại các địa phương đăng cai.

Tin liên quan

Xem U.23 Việt Nam đấu giải U.23 châu Á trên kênh nào khi K+ ngừng hoạt động trong nước?

Xem U.23 Việt Nam đấu giải U.23 châu Á trên kênh nào khi K+ ngừng hoạt động trong nước?

Một kênh truyền hình rút khỏi việc phát sóng các giải đấu châu Á trên lãnh thổ Việt Nam. Trong số các giải đấu này có vòng chung kết U.23 châu Á mà người hâm mộ trong nước rất quan tâm.

16 đội tranh tài hấp dẫn giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam

Xuân Son trở lại ấn tượng: Đội tuyển Việt Nam càng thêm mạnh, sẽ thắng Malaysia?

Khám phá thêm chủ đề

trọng tài Giám sát VFF Tập huấn bóng đá Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận