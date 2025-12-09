Kiểm tra thể lực trọng tài, VFF cho ‘khởi tranh’ lớp tập huấn rất quan trọng

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, đại diện Phòng Tổ chức thi đấu, Phòng Điều hành trọng tài, đại diện thành viên Ban Trọng tài cùng các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài.

Thay mặt lãnh đạo VFF phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú gửi lời chào mừng đến toàn thể giám sát và trọng tài tham dự khóa tập huấn, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực và kết quả tích cực của hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp trong năm 2025. Ông Nguyễn Văn Phú cho biết: "Bước vào năm 2026, bóng đá Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các kế hoạch cho mùa giải mới đã được triển khai, trong đó lớp tập huấn giám sát và trọng tài là hoạt động mở đầu có ý nghĩa then chốt".

Lãnh đạo VFF và các học viên trong buổi khai mạc lớp tập huấn ẢNH: VFF

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu khai mạc ẢNH: VFF

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ giám sát, trọng tài, các giảng viên và BTC lớp học, yêu cầu toàn bộ lực lượng tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chuyên môn của mùa giải 2026.

Giám sát và trọng tài được cập nhật quy định, kiểm tra thể lực trước mùa giải

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 7.12 đến 11.12. Năm nay, lớp học có sự tham dự của 38 giám sát trận đấu, 15 giám sát trọng tài, 28 trọng tài và 35 trợ lý trọng tài. Trong khi lực lượng trọng tài đã bắt đầu tập huấn từ ngày 7.12, thì 9.12 là ngày làm việc đầu tiên của các giám sát trận đấu.

Các trọng tài tham gia khóa tập huấn ẢNH: VFF

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, các trọng tài và giám sát sẽ được phân công nhiệm vụ ở các giải chuyên nghiệp ẢNH: VFF

Trong 5 ngày tập huấn, các học viên được cập nhật và hệ thống hóa luật thi đấu; thảo luận, rút kinh nghiệm từ mùa giải 2025; trao đổi chuyên môn thông qua các tình huống thực tế; đồng thời nắm bắt kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia và những điều chỉnh trong quy chế, điều lệ giải đấu năm 2026. Một nội dung quan trọng của đợt tập huấn - hoạt động kiểm tra thể lực của trọng tài và trợ lý trọng tài - sẽ được tiến hành vào sáng 11.12 tới.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, các giám sát và trọng tài đạt yêu cầu sẽ được phân công làm nhiệm vụ tại các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2026. Giải đấu đầu tiên trong hệ thống, vòng loại U.19 quốc gia 2024-2025, sẽ khởi tranh vào ngày 14.12 tới tại các địa phương đăng cai.