Thể thao SEA Games 33

Giành 10 HCV trong ngày 11.12, Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì: Chủ nhà Thái Lan vẫn vô đối

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
11/12/2025 21:10 GMT+7

Ngày 11.12, đoàn thể thao Việt Nam leo từ vị trí thứ 4 lên thứ 2 nhờ giành đến 10 HCV.

Sau ngày 10.12, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn. Nhưng sau ngày 11.12, chúng ta vượt lên mạnh mẽ khi có tổng cộng 14 HCV, 8 HCB và 22 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn, chỉ kém chủ nhà Thái Lan.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam ngày 11.12 cụ thể như sau:

HCV (14): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500 m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500 m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100 m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam).

HCB (8): Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52 kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500 m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200 m); Mai thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500 m nữ).

HCĐ (22): Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh và Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên và Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng -77 kg nam); Đào Hồng Sơn (jujitsu đối kháng hạng cân -62 kg); Hà Thị Ánh Uyên (jujitsu đối kháng hạng cân -63 kg); Vũ Thị Anh Thư (jujitsu đối kháng hạng cân -63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing đơn 500 m nam); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo, đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (đồng đội cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt); Nguyễn Thị Hiền (bi sắt); Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tiếp sức tự do nữ); Nguyễn Thị Mai (taekwondo hạng cân 48 kg); Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn (canoeing, kayak 200 m); Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500 m nam); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh, ném đĩa); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nữ); Hà Thị Thu (điền kinh, 100 m nữ).

Một số HCV của thể thao Việt Nam trong ngày 11.12:

Giành 10 HCV trong ngày 11.12, Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì: Chủ nhà Thái Lan vẫn vô đối- Ảnh 1.

Phạm Thanh Bảo giành HCV 100 m bơi ếch nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giành 10 HCV trong ngày 11.12, Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì: Chủ nhà Thái Lan vẫn vô đối- Ảnh 2.

Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh giành HCV Judo

Giành 10 HCV trong ngày 11.12, Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì: Chủ nhà Thái Lan vẫn vô đối- Ảnh 3.

Hồ Trọng Mạnh Hùng giành HCV nhảy 3 bước nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Giành 10 HCV trong ngày 11.12, Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì: Chủ nhà Thái Lan vẫn vô đối- Ảnh 4.

Bùi Thị Ngân (phải) giành HCV nội dung 1.500 nữ và Nguyễn Khánh Linh giành HCB

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Giành 10 HCV trong ngày 11.12, Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì: Chủ nhà Thái Lan vẫn vô đối- Ảnh 5.

Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng (từ phải sang) giành HCV bơi 4x200 m tự do nam

ẢNH: NHẬT THỊNH


Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...

Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...

Tối 11.12, Hà Thị Thu lặng lẽ rời sân Supachalasai khi nghĩ rằng mình đã hụt mất tấm HCĐ nội dung 100 m nữ SEA Games 33. Tuy nhiên, sau khi BTC thay đổi, HCĐ lại trở về với VĐV Việt Nam.

Thần đồng điền kinh Thái Lan đi vào lịch sử SEA Games

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng U.23 và đội tuyển nữ Việt Nam

Đoàn thể thao việt nam SEA Games 33 Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Thị Hiền Lê Trần Kim Uyên Nguyễn Văn Dũng
