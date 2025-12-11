Giành 10 HCV trong ngày 11.12, Việt Nam vươn lên đứng thứ nhì: Chủ nhà Thái Lan vẫn vô đối

Sau ngày 10.12, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn. Nhưng sau ngày 11.12, chúng ta vượt lên mạnh mẽ khi có tổng cộng 14 HCV, 8 HCB và 22 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn, chỉ kém chủ nhà Thái Lan.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam ngày 11.12 cụ thể như sau:

HCV (14): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500 m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500 m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100 m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam).

HCB (8): Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52 kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500 m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200 m); Mai thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500 m nữ).

HCĐ (22): Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh và Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên và Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng -77 kg nam); Đào Hồng Sơn (jujitsu đối kháng hạng cân -62 kg); Hà Thị Ánh Uyên (jujitsu đối kháng hạng cân -63 kg); Vũ Thị Anh Thư (jujitsu đối kháng hạng cân -63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing đơn 500 m nam); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo, đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (đồng đội cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa (bi sắt); Nguyễn Thị Hiền (bi sắt); Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tiếp sức tự do nữ); Nguyễn Thị Mai (taekwondo hạng cân 48 kg); Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn (canoeing, kayak 200 m); Lương Đức Phước (điền kinh, 1.500 m nam); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh, ném đĩa); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nữ); Hà Thị Thu (điền kinh, 100 m nữ).

Một số HCV của thể thao Việt Nam trong ngày 11.12:

Phạm Thanh Bảo giành HCV 100 m bơi ếch nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh giành HCV Judo

Hồ Trọng Mạnh Hùng giành HCV nhảy 3 bước nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bùi Thị Ngân (phải) giành HCV nội dung 1.500 nữ và Nguyễn Khánh Linh giành HCB ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng (từ phải sang) giành HCV bơi 4x200 m tự do nam ẢNH: NHẬT THỊNH



