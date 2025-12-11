Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng U.23 và đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ tướng ghi nhận ý chí của 2 đội bóng đá Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của 2 đội, đồng thời gửi lời động viên để ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ, hướng tới những kết quả tốt nhất ở vòng đấu tiếp theo. Thủ tướng chúc mừng hai đội đã thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc.

Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình chinh phục mục tiêu cao nhất.

Để kịp thời động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Thái Lan và trực tiếp dự khán trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, trong bối cảnh 2 cùng ra sân ở một khung giờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) gửi lời chúc mừng đến U.23 và đội tuyển nữ Việt Nam, khi xuất sắc vượt qua vòng bảng môn bóng đá SEA Games 33 ẢNH: Nhật Bắc

Thủ tướng và HLV Mai Đức Chung Ảnh: Nhật Bắc

Chia sẻ sau trận đấu, ông Trần Quốc Tuấn cho biết hôm nay (11.12) là ngày rất đặc biệt khi cả đội tuyển U.23 nam và nữ cùng thi đấu trong một khung giờ. Ông bày tỏ bản thân rất vui và hạnh phúc, khi cả hai đội cùng hoàn thành xuất sắc mục tiêu ở vòng bảng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của 2 đội để mang về chiến thắng ở các trận đấu then chốt. Việc hai đội đều dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và vươn lên dẫn đầu bảng là yếu tố rất quan trọng cho những tính toán tiếp theo ở trận bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam làm được điều tuyệt vời

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vui mừng vì thành tích của 2 đội

Tuy nhiên, phía trước là những trận đấu rất quan trọng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục tập trung chuẩn bị và thi đấu tốt để từng bước hoàn thành các mục tiêu. Để kịp thời động viên thành tích của 2 đội tuyển, Thường trực Ban chấp hành VFF quyết định thưởng 700 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam, 600 triệu đồng cho U.23 Việt Nam.