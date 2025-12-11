Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...

Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
11/12/2025 20:31 GMT+7

Tối 11.12, Hà Thị Thu lặng lẽ rời sân Supachalasai khi nghĩ rằng mình đã hụt mất tấm HCĐ nội dung 100 m nữ SEA Games 33. Tuy nhiên, sau khi BTC thay đổi, HCĐ lại trở về với VĐV Việt Nam.

Cả 2 VĐV Việt Nam là Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý đều giành quyền vào chung kết nội dung 100 m. Nhưng do Dư Ý chấn thương, phải bỏ cuộc, niềm hy vọng giành huy chương ở cự ly ngắn này dồn hết vào Hà Thị Thu. Sau thời của Vũ Thị Hương, Lê Tú Chinh, điền kinh Việt Nam không cạnh tranh lại với các đối thủ trong khu vực. Vì thế, một tấm huy chương bất kì ở nội dung 100 m nữ cũng rất giá trị.

Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...- Ảnh 1.

Hà Thị Thu nỗ lực bứt tốc ở những mét cuối cùng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...- Ảnh 2.

Khi về đích, cô nhìn lên bảng điện tử để chờ xem kết quả

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...- Ảnh 3.

Gương mặt đượm buồn của Hà Thị Thu khi thấy mình chỉ về đích thứ 4

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đó là lý do Hà Thị Thu tỏ ra buồn bã, thất vọng và lặng lẽ rời sân. Theo kết quả ban đầu, Thu cán đích thứ 4 với thành tích 11 giây 58. Nhưng sau đó, BTC thay đổi. Thành tích của Thu vẫn như cũ, nhưng được đẩy lên vị trí thứ 3. Nguyên nhân là VĐV Philippines là Knott Marie, từ vị trí thứ 1 (11 giây 31) bị đẩy xuống xuống vị trí thứ 6 (11 giây 71). PV Thanh Niên đã liên hệ với BTC để tìm hiểu lý do và câu trả lời nhận được là "do lỗi kỹ thuật" của hệ thống.

Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...- Ảnh 4.

Hà Thị Thu chỉ đứng thứ 4 theo bản kết quả ban đầu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sai sót kỹ thuật, BTC suýt 'tước' HCĐ của Hà Thị Thu: May kịp sửa sai...- Ảnh 5.

Cô được đẩy lên vị trí thứ 3 trong bản kết quả cuối cùng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong ngày 11.12, điền kinh Việt Nam có thành tích rất tốt với 2 tấm HCV SEA Games (Hồ Trọng Mạnh Hùng - nhảy xa 3 bước, Bùi Thị Ngân - 1.500 m nữ), 1 HCB (Nguyễn Thị Khánh Linh - 1.500 nữ) và 3 HCĐ (Hà Thị Thu - 100 m nữ, Lương Đức Phước - 1.500 m, Lê Thị Cẩm Dung - ném đĩa).

