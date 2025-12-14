U.23 Việt Nam sẽ thắng đẹp U.23 Philippines: Đánh bại dàn sao Âu Mỹ

U.23 Việt Nam đụng 'đá tảng'

2 trong số 4 đội lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 (U.23 Indonesia và U.23 Myanmar) đã rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Điều đó chứng minh, bóng đá trẻ Đông Nam Á luôn khó lường. Đối thủ của U.23 Việt Nam ở bán kết là ví dụ điển hình.

U.23 Philippines chưa từng nếm mùi vị bán kết SEA Games trong hai thập kỷ qua. Dù có giai đoạn ngắn thành công cấp độ đội tuyển, như 2010 - 2012 hay 2018 - 2019, nhưng nhìn chung, thành trì tạo nên thắng lợi cho "The Azkals" nằm ở dàn cầu thủ gốc châu Âu.

Còn về chất lượng đào tạo trẻ, bóng đá Philippines lâu nay không nằm trong nhóm đầu khu vực. 3 kỳ SEA Games gần nhất, U.23 Philippines thậm chí xếp cuối hoặc áp chót. Giải vô địch quốc gia nghèo nàn (chỉ có 11 đội tham dự) cùng hệ thống bóng đá trẻ non yếu không cho phép Philippines mơ mộng, dù chỉ ở giải cấp Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) từng thắng Philippines ở bán kết U.23 Đông Nam Á 2025 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Philippines đã thay đổi chiến lược. Vẫn dựa trên nòng cốt là lực lượng Phi kiều, nhưng Philippines hướng tới những cầu thủ nhập tịch trẻ trung hơn, chủ yếu trong độ tuổi từ 18-23, thay vì những cầu thủ danh tiếng nhưng đã bước qua ngưỡng đỉnh cao như trước đây. "Quả ngọt" của chính sách này, dù chưa đến ở đội tuyển quốc gia, nhưng đã kết trái tại U.23.

Trong tay HLV Garrath McPherson là 13 cầu thủ gốc gác Âu Mỹ, trong đó, có đến 5 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Philippines, gồm Sandro Reyes, Dylan Dmuynck, Javier Mariona, Santiago Rublico và Otu Banatao. Trong đó, Reyes hay Rublico từng đối đầu Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.

Phân nửa lực lượng U.23 Philippines cũng từng đá nhiều giải quốc tế lớn nhỏ, đồng thời trưởng thành ở môi trường bóng đá châu Âu (đá các giải hạng dưới Bỉ, Đức) hoặc bóng đá học đường Mỹ.

Việc "cấy" cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia là cách làm đang giúp nhiều nền bóng đá trẻ tiến bộ vượt bậc. U.23 Lào với một nửa số tuyển thủ quốc gia chỉ thua tối thiểu 1-2 trước U.23 Việt Nam ở vòng bảng. U.23 Philippines còn ở cấp độ cao hơn, khi đã thắng cả U.23 Indonesia (1-0) và U.23 Myanmar (2-0) để giành ngôi nhất bảng C trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

U.23 Việt Nam cần cảnh giác ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đối diện với U.23 Việt Nam không còn là phiên bản U.23 Philippines non nớt và ngây thơ như trước đây, mà đã hoàn thiện về tư duy kỹ chiến thuật. Sandro Reyes cùng đồng đội vừa có sự mềm dẻo mang chất La tinh điển hình, vừa sở hữu cơ bắp và sức chiến đấu đã lấn át cả dàn sao nhập tịch gốc Hà Lan của U.23 Indonesia.

Cuộc chiến cơ bắp

Trong khi U.23 Việt Nam chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, U.23 Philippines có 1 tuần để phục hồi và nghiên cứu đối thủ. Xác định U.23 Việt Nam là đối thủ tiềm năng ở bán kết, ông McPherson cùng trợ lý đã mổ băng nghiên cứu, theo dõi trực tiếp để lên đấu pháp.

Trong đó, thất bại 1-2 trước chính U.23 Việt Nam ở bán kết Đông Nam Á là tham chiếu để U.23 Philippines tham khảo. Lực lượng và lối chơi của đội trẻ Việt Nam không khác nhiều so với 5 tháng trước, còn U.23 Philippines đã thay đổi rất nhiều.

Do đó, màn thư hùng tại Rajamangala lúc 15 giờ 30 ngày 15.12 hứa hẹn "khó thở" với U.23 Việt Nam.

Chỉ có 1 tháng huấn luyện U.23 Philippines, ông McPherson không định hình lối chơi ban bật hay triển khai bóng nhuyễn, mà xây dựng đấu pháp "tối giản": phòng ngự khu vực chặt chẽ, phản công nhanh bằng bóng dài hoặc đánh biên. Cũng giống U.23 Việt Nam, U.23 Philippines chú trọng vào các pha tấn công trực diện (đưa bóng vào vòng cấm càng nhanh càng tốt), ưa thích các cuộc so vai đấu sức và bóng bổng.

Sức mạnh cơ bắp của U.23 Philippines đã khiến cả Indonesia và Myanmar "choáng váng". Đồng thời, tổ chức đội hình chặt chẽ, kỹ càng cùng tâm lý ổn định sẽ giúp U.23 Philippines đáng gờm hơn.

U.23 Việt Nam chuẩn bị gặp đối thủ mạnh mẽ và có nét tương đồng trong lối chơi nhất trong nửa năm qua. Sẽ không còn những thử thách nhẹ nhàng như ở vòng bảng, khi hàng thủ phải tập trung hóa giải áp lực, còn hàng công cần phối hợp đa dạng, biến hóa hơn, tránh phụ thuộc vào Đình Bắc.

Đối thủ mạnh buộc U.23 Việt Nam phải tự nâng cấp mình. Đó có lẽ cũng là điều HLV Kim Sang-sik chờ đợi nhất.