Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đè bẹp Myanmar: Tấn công quá hay, thẳng tiến bán kết

Futsal nữ Việt Nam mạnh áp đảo

Sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia ở ngày ra quân, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cần đánh bại Myanmar để nắm chắc ngôi đầu bảng B, giành vé vào bán kết SEA Games 33.

Với thực lực vượt trội, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã ép sân Myanmar ngay sau tiếng còi khai cuộc nhờ những pha đập nhả "tích tách" ăn ý. Lần lượt Nguyệt Vi rồi Bùi Thị Trang thi nhau bắn phá cầu môn Myanmar, song vận may cùng với tài năng của thủ môn Sandi Aung đã giúp đối thủ đứng vững.

Đang tấn công dồn dập, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bị dội gáo nước lạnh ở phút thứ 10. El El Kyaw có pha đột phá cá nhân, vượt qua Biện Thị Hằng rồi hạ gục nốt thủ môn Hải Yến để mở tỷ số.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng ấn tượng ẢNH: VFF

Những phút sau đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam không nao núng, mà tiếp tục chiếm lĩnh thế trận nhờ sự nhuần nhuyễn, gắn kết "như keo" giữa các tuyến. Phút 16, Thanh Ngân thiết lập lại thế cân bằng nhờ cú sút phạt trái phá tung lưới Myanmar. Chỉ 1 phút sau, nữ Việt Nam được hưởng quả phạt đền 10 m do Myanmar phạm đủ 5 lỗi tổng hợp. Phương Anh đã tận dụng cơ hội với cú úp mu sấm sét đưa bóng dội cột dọc vào lưới Myanmar, khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-1.

Thẳng tiến bán kết

Cũng giống hiệp 1, hàng thủ đội tuyển futsal nữ Việt Nam kém tập trung ở đầu hiệp 2 và để đối thủ chọc thủng lưới. Sau pha ban bật sắc nét, May Zin Oo gỡ hòa 2-2 cho Myanmar với cú sút quyết đoán. Trước đó, nữ Việt Nam đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, ở trận này, cứ phải rơi vào thế khó khăn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mới... chịu chắt chiu cơ hội.

Phút 34, A Dắt Rin Tô phối hợp ăn ý với K'Thủa rồi tung cú sút uy lực. Thủ môn Sandi Aung chỉ cản được pha dứt điểm đầu tiên, trước khi bất lực nhìn bóng vào lưới.

Chiến thắng 4-2 trước ấn định cho futsal nữ Việt Nam ở phút 36, khi Bùi Thị Trang đệm bóng cận thành. Các pha phối hợp ghi bàn của futsal nữ Việt Nam ở trận này đều đẹp mắt và bài bản. Học trò ông Nguyễn Đình Hoàng ép sân hoàn toàn, chỉ để thủng lưới vì những sai sót đáng tiếc ở hàng thủ.

Thắng Myanmar, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thẳng tiến bán kết với ngôi đầu bảng B. Thầy trò ông Nguyễn Đình Hoàng sẽ gặp đội nhì bảng A ở trận tranh tấm vé đến chung kết.