Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng năm mới bóng đá Việt Nam và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/12/2025 10:49 GMT+7

Trước thềm năm mới 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn.

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infatino đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự ủng hộ và hợp tác quý báu của VFF trong năm 2025, một năm được đánh dấu bằng những sự kiện mang tính đột phá, trong đó có FIFA Club World Cup.

Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng năm mới bóng đá Việt Nam và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA trao đổi với Chủ tịch VFF tại cuộc họp quan trọng

Ảnh: VFF

Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng năm mới bóng đá Việt Nam và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA hướng tới năm 2026 với nhiều kỳ vọng lớn, khẳng định đây sẽ là một năm đáng nhớ của bóng đá thế giới khi FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức với sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, đồng đăng cai tại ba quốc gia: Canada, Mexico và Mỹ.

Theo kế hoạch, FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11.6 đến ngày 19.7.2026. Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh giải đấu không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là sự kiện góp phần kết nối thế giới, lan tỏa những giá trị của hòa bình, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các quốc gia. 

Kết thư, Chủ tịch FIFA gửi lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng gia đình năm 2026 hạnh phúc, mạnh khỏe và thịnh vượng, mong sớm được gặp lại trong thời gian tới.

