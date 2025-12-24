Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng, tiếp tục nhận đề xuất về phần thưởng đặc biệt

Hồng Nam
Hồng Nam
24/12/2025 07:57 GMT+7

Ngay sau SEA Games 33, Cục TDTT Việt Nam đã trình đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 304 VĐV, HLV của các đội tuyển thể thao Việt Nam giành HCV đại hội, trong đó có HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik và các trợ lý Hàn Quốc nhận tin vui

Ngay sau SEA Games 33, Cục TDTT Việt Nam đã trình đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 304 VĐV, HLV của các đội tuyển thể thao Việt Nam giành HCV đại hội, trong đó có HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý người Hàn Quốc.

Trước đó vào đầu tháng 12.2025, ghi nhận những đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đội tuyển U.23 quốc gia vừa vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sau thành tích xuất sắc tại giải vô địch bóng đá nam U.23 Đông Nam Á 2025.

HLV Kim Sang-sik được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng, tiếp tục nhận đề xuất về phần thưởng đặc biệt- Ảnh 1.

Thủ tướng và HLV Kim Sang-sik

ẢNH: NHẬT

Theo quyết định do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký, có 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các VĐV thi đấu xuất sắc, giành HCV tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, diễn ra tại Indonesia. Danh sách gồm ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc), HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam U.23 Việt Nam và các trợ lý Yoon Dong-hun, Lee Jung-soo, Lee Woon-jae (đều mang quốc tịch Hàn Quốc).

HLV Kim Sang-sik được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng, tiếp tục nhận đề xuất về phần thưởng đặc biệt- Ảnh 2.

Đội U.22 Việt Nam gắn kết và thành công

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, lối chơi kỷ luật, bản lĩnh và hiệu quả, qua đó xuất sắc đăng quang ngôi vô địch khu vực. Thành công này được xem là dấu ấn chuyên môn rõ nét của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng ê kíp trợ lý, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ vào định hướng phát triển lâu dài của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Kim Sang-sik và sự hỗ trợ đắc lực của các cộng sự Hàn Quốc, đội U.22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV môn bóng đá nam của đại hội. Thành tích vang dội này đã góp phần vào sự thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 33, Việt Nam đã giành 87 HCV, 82 HCB và 110 HCĐ. Ngay sau SEA Games 33, Cục TDTT Việt Nam đã trình đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 304 VĐV và HLV giành HCV tại đại hội. Trong số này, HLV Kim Sang-sik và các trợ lý người Hàn Quốc được đánh giá là những nhân tố có đóng góp quan trọng về mặt chỉ đạo chuyên môn, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Sau trận chung kết môn bóng đá nam, Thủ tướng đã gửi thư chúc mừng đội U.22 Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: "Năm 2025 là một năm thành công của bóng đá VN với ngôi vô địch Đông Nam Á vào tháng 1 của đội tuyển nam quốc gia; lần thứ 3 liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á vào tháng 7; đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành HCB SEA Games 33; đội tuyển nữ futsal quốc gia và đội tuyển bóng đá nam U.22 quốc gia giành HCV SEA Games 33. Từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những "Chiến binh Sao vàng" với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ".

Việc đề xuất trao tặng Bằng khen của Thủ tướng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của ban huấn luyện U.22 Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vai trò của các chuyên gia nước ngoài trong hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

