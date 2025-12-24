Được HLV Kim Sang-sik và ông Polking tin yêu cỡ này, Đình Bắc không tỏa sáng sao được

'Đình Bắc tiến bộ rất nhanh...'

Chia sẻ sau hành trình ấn tượng của U.22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Tôi đã ở Việt Nam khoảng 1,5 năm. Nhờ vậy, tôi có đủ thời gian quan sát Đình Bắc và đánh giá rất cao sự tiến bộ của cậu ấy. Đình Bắc không chỉ có thể phát triển ở cấp độ U.22 Việt Nam, mà hoàn toàn đủ tiềm năng để vươn lên đội tuyển quốc gia trong tương lai".

HLV Kim Sang-sik đánh giá rất cao Đình Bắc Ảnh: Nhật Thịnh

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, thành công không đến từ một cá nhân riêng lẻ: "Đây là thành quả của toàn đội. Nếu kể tên từng cầu thủ thì sẽ không bao giờ hết. Đặc biệt, ở hai biên, Phi Hoàng và Minh Phúc đã chơi rất tốt. Nhờ họ, chúng tôi tạo được áp lực lớn ở hành lang cánh và thực hiện tốt các tình huống chồng biên, qua đó mang lại hiệu quả rõ rệt".

HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ triết lý xuyên suốt trong công tác huấn luyện: "Trước mỗi buổi tập, tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng ai nỗ lực, ai cống hiến thì sẽ có cơ hội. Vì vậy, tôi muốn họ bung hết sức trong cả tập luyện lẫn thi đấu, để đóng góp tối đa cho tập thể".

Đình Bắc trong mắt "đối thủ" và trong lăng kính HLV Polking

Theo HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng với sự đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ từ các tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia. Điều này cũng được đối thủ thừa nhận. Trước trận chung kết SEA Games 33, HLV U.22 Thái Lan nhận xét: "U.22 Việt Nam có hệ thống thi đấu rất hay và hiệu quả. Đặc biệt, cầu thủ số 7 (Đình Bắc – PV) rất nguy hiểm, chúng tôi phải tìm cách kiểm soát cậu ấy. Nhưng thực tế, toàn bộ đội hình U.22 Việt Nam đều được tổ chức rất tốt".

Đình Bắc (giữa) và U.23 tập luyện ngày 23.12 tại Hà Nội Ảnh: Minh Tú

Sau trận chung kết thắng Thái Lan (trận đấu mà Đình Bắc đã chơi cực hay), cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN chia sẻ: "Trước trận đấu, chúng tôi động viên nhau rằng muốn chiến thắng thì phải chơi với hơn 100% khả năng. Khi vào sân, cả đội đã bung hết sức và làm được điều đó. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng trước U.22 Thái Lan. Tấm HCV này tôi xin dành tặng cho gia đình, người hâm mộ và toàn thể người dân Việt Nam. Hiệp 1, chúng tôi bị ngợp và sự nóng vội khiến đội phải nhận bàn thua. Giữa trận, cả đội ngồi lại với nhau, nhắc nhở phải bình tĩnh. Chúng tôi nói rằng nếu muốn vô địch, phải ghi bàn trước phút 60 và cuối cùng đã làm được".

Xin được nhắc lại, trong trận đấu cuối cùng cùng CLB CAHN trước khi Đình Bắc lên tập trung U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, anh đã ghi bàn ở phút chính thức cuối cùng, ấn định chiến thắng 2-1 trước CLB Bắc Kinh, giúp CLB của mình đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League 2.

Đình Bắc khi đó tiết lộ: "Bàn thắng cho CLB CAHN tạo cho tôi thêm nhiều niềm tin trước ngày tập trung U.23 Việt Nam. Tôi nghĩ đó là bàn thắng rất quan trọng. Sau mỗi trận đấu chưa ghi bàn cho CLB CAHN, HLV Mano Polking luôn nhắn tin riêng cho tôi, nói rằng "bàn của cậu gần tới rồi, hãy tin tôi đi". Tôi nghĩ rằng ông ấy luôn thúc đẩy tôi tiến lên từng ngày".