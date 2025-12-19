Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL của sao U.22 Việt Nam thua CLB CAHN trận đấu bù, chưa thoát hiểm

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/12/2025 08:43 GMT+7

Chiều 18.12, CLB CAHN giành chiến thắng 3-1 trước CLB HAGL ở trận đấu bù vòng 4 V-League 2025-2026, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn 1 điểm.

CLB CAHN áp đảo trong hiệp 1

CLB CAHN nhập cuộc đầy chủ động, sớm nắm thế kiểm soát và áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, đội khách liên tục triển khai nhiều miếng đánh khác nhau để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Leonardo Artur (số 10) tiếp tục đóng vai trò trung tâm trên mặt trận tấn công. Phút 17, tiền đạo này tung cú cứa lòng kỹ thuật từ sát mép khu vực 16 m 50, đưa CLB CAHN vượt lên dẫn trước. Đến phút 39, xà ngang đã từ chối một bàn thắng đẹp khác của cầu thủ mang áo số 10.

Highlight CLB HAGL 1-3 CLB CAHN: Tiến sát ngôi đầu của Ninh Bình

Sau bàn thua, đội bóng phố núi Pleiku lùi sâu đội hình, tập trung bịt kín các khoảng trống. Dù vậy, các học trò HLV Quang Trãi vẫn không thể đứng vững đến hết hiệp 1. Phút 42, Mauk (số 6) khéo léo xử lý bóng giữa vòng vây cầu thủ phòng ngự CLB HAGL trước khi dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB CAHN. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với ưu thế rõ rệt thuộc về đội khách. Trận này, HAGL không có sự phục vụ của thủ môn Nguyễn Trung Kiên vì anh bận thi đấu cùng U.22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL của sao U.22 Việt Nam thua CLB CAHN trận đấu bù, chưa thoát hiểm- Ảnh 1.

CLB CAHN đang có phong độ tốt tại V-League và chỉ còn kém đội đầu bảng 1 điểm

ảnh: vpf

HAGL nỗ lực nhưng không thể xoay chuyển cục diện

Sang hiệp 2, CLB HAGL đẩy cao nhịp độ thi đấu với hi vọng tìm kiếm bàn gỡ. Trong khoảng 10 phút đầu, đội chủ nhà chơi khởi sắc, tạo ra một số tình huống đáng chú ý về phía khung thành thủ môn Nguyễn Filip. Tuy nhiên, khi chưa thể rút ngắn cách biệt, CLB HAGL lại tiếp tục nhận thêm bàn thua. Phút 58, từ pha phòng ngự thiếu chắc chắn của đội chủ nhà, Phan Văn Đức tận dụng cơ hội dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 3-0 cho CLB CAHN.

Dù bị dẫn sâu, các học trò HLV Quang Trãi vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tổ chức tấn công. Nỗ lực đó được cụ thể hóa ở phút 82, khi Conceicão (số 9) thực hiện thành công quả phạt đền trên chấm 11m, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 3 điểm giành được, thầy trò HLV Polking rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm so với đội đầu bảng Ninh Bình (26 điểm so với 27 điểm), đồng thời nắm lợi thế khi còn thi đấu ít hơn 1 trận. Trong khi đó, CLB HAGL tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng và phải căng sức cho mục tiêu trụ hạng.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

