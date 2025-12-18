Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam hôm nay: HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
18/12/2025 01:09 GMT+7

Đội tuyển VN mở đầu năm 2025 bằng chức vô địch AFF Cup 2024, nên cầu thủ U.23 VN muốn khép lại một năm thật trọn vẹn bằng tấm HCV SEA Games 33, cũng chính tại sân Rajamangala của Thái Lan (trực tiếp lúc 19 giờ 30 trên VTV, FPT Play, HTV, TV360…)

KHÁT VỌNG TẠI RAJAMANGALA

Trong buổi họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã khéo léo "nhắc nhở" chủ nhà cách đội tuyển VN chiến thắng Thái Lan ngay tại Rajamangala để vô địch AFF Cup 2024. Đã xa rồi thời bóng đá VN "ra ngõ là sợ Thái". Lúc này, các cầu thủ U.23 VN háo hức muốn mượn "chảo lửa" đối thủ để làm sân khấu đăng quang. Trước trận đấu, trung vệ Lý Đức phát biểu đầy tự tin: "U.23 VN đã chuẩn bị kỹ và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này. Chúng tôi luôn tôn trọng và nghe theo HLV Kim Sang-sik, người đã kể cho đội bóng chiến thắng của đội tuyển VN đầu năm 2025. U.23 VN hạnh phúc được chiến đấu vì người hâm mộ và sẽ cống hiến hết 100% sức lực để giành chiến thắng. Các anh ở đội tuyển VN đã đánh bại Thái Lan tại Rajamangala thì U.23 VN cũng sẽ làm được".

Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam hôm nay: HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan- Ảnh 1.

U.23 VN muốn sân Rajamangala sẽ là nơi khép lại năm 2025 bằng tấm HCV SEA Games 33

Ảnh: Nhật Thịnh

Đội tuyển U.23 VN đang rất tự tin sau 1 năm liên tục mài giũa với các đội bóng hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc, Qatar… Tại SEA Games 33, những đối thủ Lào, Malaysia và Philippines đã được HLV Kim Sang-sik tận dụng để hoàn thiện lối chơi và bản lĩnh thi đấu cho các học trò. Hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp. Khu trung tuyến được kiểm soát hiệu quả bởi bộ đôi Thái Sơn và Xuân Bắc - người thường bị HLV Kim Sang-sik "dọa" sẽ thay ra ngay nếu có đường chuyền bóng về. Tại SEA Games 33, không đội bóng nào so được với U.23 VN về hàng công phong phú, bàn thắng có thể đến bất kỳ vị trí nào: tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ. Đình Bắc đang bùng nổ trong vai trò ghi bàn, kiến tạo và di chuyển không bóng thông minh, hút hậu vệ đối phương cho đồng đội có khoảng trống dứt điểm. Thanh Nhàn, Văn Thuận đã có bàn thắng, nên Văn Khang, Lê Viktor, Ngọc Mỹ, Quốc Việt đều đang dồn nén, muốn lập công cho bằng đồng đội của mình. Đá trên sân Rajamangala, nhưng U.23 VN không hề lo sợ chủ nhà Thái Lan, ngược lại còn khát khao muốn biến "thánh địa của người Thái" thành sân khấu để bước lên đỉnh vinh quang.

HLV Kim Sang-sik vẫn còn "quân bài tẩy"

Ở trận chung kết với U.23 Thái Lan, HLV Kim Sang-sik có khả năng tung vào sân bộ 3 tấn công Lê Viktor - Đình Bắc - Văn Khang. Thanh Nhàn và Văn Thuận đang có phong độ tốt, nhưng sẽ tiếp tục đóng vai dự bị chiến lược, để vào sân đúng thời điểm, gây bất ngờ cho U.23 Thái Lan.

U.23 VN mỗi trận lại trình làng một người "mở khóa" khác nhau, nên nhiều khả năng Thái Lan sẽ nhận "món quá bất ngờ" từ HLV Kim Sang-sik. Vị HLV người Hàn Quốc luôn biết cách làm mới đội hình, với những "quân bài tẩy" chiến lược, để quyết định trận đấu.

Ở trận đấu quan trọng này, Văn Khang, Công Phương hay Lê Viktor có thể là át chủ bài trong việc chọc thủng lưới U.23 Thái Lan.

Các vòng đấu trước, sân Rajamangala còn nhiều khoảng trống, nhưng đến trận đấu này, vé đã được bán hết. Người hâm mộ Thái Lan đến sân với kỳ vọng cổ vũ cho các cầu thủ của họ vô địch SEA Games, sau 3 kỳ liên tiếp thất bại.

Nói về trận đấu quan trọng này, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Tôi rất vui khi có mặt trong trận chung kết SEA Games 33. Đây là thành quả của toàn đội, đặc biệt là hàng phòng ngự đã chơi đầy nỗ lực. Toàn bộ đội bóng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong thời gian dài, vì vậy tôi tin U.23 VN sẽ có kết quả tốt".

Trong khi đó, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul muốn U.23 Thái Lan trả món nợ thua U.23 VN ở chung kết SEA Games 31 tại VN: "U.23 VN có nhiều cầu thủ giỏi, nổi bật là Đình Bắc và nhiều cái tên rất tiềm năng khác. Điều quan trọng là HLV Kim Sang-sik đã thiết lập chiến thuật tốt, thể lực đội bóng mạnh mẽ. Để giành HCV thì U.23 Thái Lan sẽ phải thắng đội U.23 VN để có chức vô địch sau 3 mùa trắng tay". 

Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam hôm nay: HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan- Ảnh 2.

Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam hôm nay: HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan- Ảnh 3.

 

