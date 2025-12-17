HLV Kim Sang-sik còn 'bài tẩy': U.23 Việt Nam sẽ gây sốc cho Thái Lan

U.23 Việt Nam còn mảng miếng chờ thầy Kim sử dụng

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines ở bán kết không chỉ đưa U.23 Việt Nam vào trận tranh HCV SEA Games 33, mà còn giúp HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi trận toàn thắng cùng đội trẻ lên con số 10.

6 tháng qua, chỉ tính ở các giải chính thức, U.23 Việt Nam cứ đá là thắng. Thậm chí, Đình Bắc cùng đồng đội còn thắng gọn đối thủ trong 90 phút, chưa bao giờ cần đến hiệp phụ hay luân lưu.

Với một đội tuyển chỉ tập luyện cùng nhau vài tuần mỗi năm, HLV Kim Sang-sik đã không chọn (hoặc không thể chọn) xây dựng lối đá nặng về kiểm soát bóng và tấn công, vốn đòi hỏi nhiều thời gian tập luyện, gắn bó cùng nhau để hoàn thiện.

U.23 Việt Nam toàn thắng ở giải chính thức suốt 6 tháng qua ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn đấu pháp lấy phòng ngự làm trọng tâm, đá chặt chẽ, thực dụng và tấn công dựa trên điểm mạnh của cầu thủ đang có. Ông Kim xây dựng tập thể đoàn kết, lắng nghe nhau, đồng thời gần gũi cầu thủ để tạo bầu không khí thoải mái. Tuy nhiên, còn một yếu tố cốt lõi giúp HLV Kim Sang-sik biến U.23 Việt Nam trở thành cỗ máy chiến thắng, đó là khả năng đọc trận đấu để ứng biến thay người và điều chỉnh chiến thuật.

Với ông Kim, mọi cầu thủ đều có vai trò riêng, hoặc đá chính, hoặc ngồi dự bị và trở thành "quân bài tẩy" sẵn sàng định đoạt cục diện.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, 3 trong số 4 bàn U.23 Việt Nam ghi được đến từ những cầu thủ vào sân thay người. Hay ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Indonesia nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Công Phương, người trước đó không thường xuyên được ông Kim sử dụng, song lại đá chính ở chung kết.

Cách dùng người khéo léo và biến hóa của ông Kim khiến U.23 Việt Nam luôn nguy hiểm đến những phút cuối cùng. 8 trong số 10 trận đấu gần nhất, U.23 Việt Nam định đoạt trận đấu ở hiệp 2. Học trò ông Kim thường nhập cuộc chậm rãi, thăm dò và giấu mình, chỉ thực sự tung đòn khi đã "nắm thóp" đối thủ.

Ai sẽ tạo khác biệt cho ông Kim? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mỗi chiến thắng của U.23 Việt Nam mang một màu sắc, dấu ấn khác nhau, được thực hiện bởi một người hùng khác nhau. Trong trận chung kết, U.23 Việt Nam vẫn còn đủ bài vở để xoay trận đấu theo diễn biến người Thái khó ngờ tới.

Ghế dự bị là chìa khóa?

Với tâm thế thận trọng đặc trưng ở các trận chung kết, rất có thể, HLV Kim Sang-sik sẽ đấu trí cân não bằng đấu pháp thận trọng, toan tính với người đồng nghiệp Thawatchai Damrong-Ongtrakul bên kia chiến tuyến.

Trong cuộc gặp gỡ của hai kình địch đã hiểu rất rõ lối chơi của nhau, yếu tố định đoạt trận đấu có thể chẳng phải những gương mặt đá chính, mà là những cầu thủ dự bị, với những kế hoạch dự phòng sẵn sàng tạo khác biệt.

HLV Kim Sang-sik vẫn còn trong tay những cầu thủ giàu tiềm năng. Đó là "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt, người ra sân với số phút khiêm tốn từ đầu giải, có thể là giải pháp lạ ở trận đấu sinh tử với U.23 Thái Lan.

"Hạt giống" Công Phương, tác giả của bàn thắng duy nhất giúp U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, đang được giấu kỹ. Hay chân sút trẻ Lê Phát của CLB Ninh Bình cũng có thể trở thành "kho báu" để U.23 Việt Nam khai thác hàng thủ U.23 Thái Lan khi cần. Văn Thuận, Thanh Nhàn cũng có thể là siêu dự bị, vào sân thay người và tỏa sáng.

U.23 Việt Nam đang như một chiếc xe tăng vào guồng. Không bắt mắt hay nhanh nhẹn, nhưng lừ lừ tiến lên, rất khó bị đoán bắt.

Nhìn chung, không dễ để một đội bóng đã thể hiện hết khả năng có thể bước lên ngôi cao. Phải vừa thắng, vừa giữ được bài vở và mảng miếng sở trường để bung ra đúng thời khắc quan trọng nhất, đó mới là phẩm chất của nhà vô địch.

Có thể tin, U.23 Việt Nam còn nhiều điều ẩn giấu. Ở trận chung kết với U.23 Thái Lan tại Rajamangala, thầy trò ông Kim đã sẵn sàng phô diễn những gì tốt nhất để chinh phục ngôi vương.